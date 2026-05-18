MS 2026.128

Bi kịch liên tiếp ập xuống gia đình nghèo

Nhìn con trai Bùi Thành May nằm yếu ớt trên giường bệnh, chị Bùi Thị Na (SN 1985) nhiều lần nghẹn ứ nước mắt. Điều người mẹ nghèo mong mỏi lúc này chỉ là một phép màu có thể đến với con.

Gia đình chị Na thuộc diện khó khăn ở bản Nà Bai, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La - nơi phần lớn là đồng bào dân tộc Mường sinh sống. Cuộc sống của cả gia đình quanh năm chỉ dựa vào ruộng nương nên cái nghèo cứ đeo bám dai dẳng.

Cuối năm 2021, một vụ hỏa hoạn bất ngờ xảy ra, thiêu rụi toàn bộ căn nhà cùng tất cả tài sản của gia đình chị. Chỉ sau một đêm, mọi thứ tích cóp bao năm hóa thành tro bụi.

Vừa cháy nhà mất hết tài sản, chị Bùi Thị Na lại chứng kiến con trai mắc bệnh ung thư não nguy kịch

Không còn nơi ở, vợ chồng chị Na phải dựng tạm lều để trú ngụ rồi vay mượn hơn 10 triệu đồng dựng lại căn nhà tạm tránh mưa nắng. Dù làm lụng vất vả suốt nhiều năm, khoản nợ ấy đến nay vẫn chưa trả hết.

Nhưng bất hạnh tiếp tục ập xuống gia đình chị. Đầu tháng 5/2025, May là con trai thứ hai của chị xuất hiện những cơn đau đầu dữ dội kèm buồn nôn, gia đình chỉ nghĩ con bị cảm hoặc mệt do học hành nên không đưa con đi khám.

Chỉ đến khi tình trạng của May trở nặng, vợ chồng chị Na mới đưa May đến Bệnh viện Đa khoa Thảo Nguyên Mộc Châu thăm khám. Kết quả chụp cộng hưởng từ khiến người mẹ chết lặng: trong não của May có một khối u.

Ngay sau đó, May được chuyển về Bệnh viện Nhi Trung ương rồi sang Bệnh viện Việt Đức để hội chẩn. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán May bị u ác não thất, tiên lượng nặng và cần điều trị lâu dài.

Từ đây, hành trình đầy nước mắt của hai mẹ con bắt đầu.

Để cứu mạng May, các bác sĩ dự kiến phẫu thuật cắt u, dẫn lưu não thất ổ bụng và xem xét xạ trị sau phẫu thuật.

Những ngày đầu nhập viện trở thành khoảng thời gian đầy căng thẳng khi cậu bé liên tục đau đớn, rối loạn điện giải nặng, tính mạng luôn trong tình trạng nguy hiểm.

Gia đình nghèo bất lực

Để có tiền chữa trị cho con, bố mẹ May đã phải vay gần 30 triệu đồng. Tuy nhiên, số tiền ấy chỉ đủ trang trải một phần viện phí, thuốc men, chi phí sinh hoạt và đi lại giữa các bệnh viện. Trong khi đó, hành trình điều trị của May còn rất dài. Chi phí phẫu thuật, thuốc men và xạ trị có thể vượt xa khả năng của gia đình.

Những ngày đứng ngoài hành lang bệnh viện, chị Na chỉ biết lặng lẽ nhìn con qua ô cửa kính, nước mắt không ngừng rơi vì lo sợ và bất lực.

Mắc bệnh hiểm nghèo, hiện tình trạng cậu bé Bùi Thanh May đang rất nguy hiểm

“Nhà tôi bị cháy bao năm nay vẫn chưa có tiền xây lại, chỉ dựng tạm để cả nhà có chỗ tránh mưa bão. Giờ con trai mắc bệnh nặng, chúng tôi biết xoay xở làm sao, cũng không còn biết vay ở đâu nữa. Nếu con phải nằm viện lâu dài, chắc chúng tôi không thể lo nổi…”, chị Na nghẹn ngào.

Ông Bùi Văn Đức, Trưởng bản Nà Bai xác nhận: Gia đình chị Bùi Thị Na thuộc diện đặc biệt khó khăn tại địa phương. Sau vụ cháy nhà năm 2021, cuộc sống gia đình vốn đã rất chật vật. Nay con trai chị phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo khiến hoàn cảnh càng thêm bế tắc.

“Vợ chồng chị Na làm nông, thu nhập bấp bênh. Hiện gia đình đang rất cần sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng để có điều kiện chữa bệnh cho cháu May”, ông Đức chia sẻ.

Bạn đọc giúp em Bùi Thành May có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.128 (em Bùi Thành May) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Bùi Thị Na (mẹ của cháu Bùi Thành May) theo địa chỉ: Bản Nà Bai, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Số điện thoại: 0344217882.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo Thời gian qua, một số hoàn cảnh khó khăn được báo đăng tải kêu gọi giúp đỡ đã bị các đối tượng xấu lợi dụng. Chúng giả danh cá nhân, tổ chức hảo tâm, không chuyển tiền thật mà dùng phần mềm, website tạo biên lai chuyển khoản giả, hiển thị trạng thái "giao dịch thành công" giống hệt thông báo ngân hàng. Sau đó, các đối tượng gửi hình ảnh này cho người nhận để yêu cầu xác nhận hoặc gọi điện đề nghị cung cấp “mã truy cập” với lý do giúp nhận tiền nhanh hơn. Đây là thủ đoạn đã được cơ quan chức năng nhiều lần cảnh báo. Báo VietNamNet khuyến cáo các nhân vật và bạn đọc không xác nhận giao dịch với người lạ, không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, email cho bất kỳ ai. Đồng thời, không truy cập link lạ, không gọi điện theo số do đối tượng cung cấp, không quét mã QR không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng liên hệ cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý.