MS 2026.125

Vừa bước ra từ phòng bệnh sau ít phút vào thăm con gái Nguyễn Hồ Ngọc Hân (SN 2010), chị Nguyễn Thị Kim Liên (SN 1989, ngụ TPHCM) không giấu được vẻ căng thẳng.

Sau cánh cửa phòng bệnh khoa Nhiễm Việt Anh (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM) là tiếng máy monitor, máy thở vang lên đều đặn, tạo cảm giác thời gian đang trôi gấp gáp hơn trước cuộc chiến giành giật sự sống của các bệnh nhân.

Sốc nhiễm khuẩn nặng khiến cô bé Nguyễn Hồ Ngọc Hân rơi vào hôn mê, phải thở máy và đặt nội khí quản

Người mẹ nghèo chỉ biết đứng lặng ngoài hành lang phòng bệnh. Hai bàn tay chị siết chặt vào nhau như muốn níu lấy đôi tay nhỏ bé của con đang chống chọi với tử thần phía bên trong phòng hồi sức.

Bác sĩ Nguyễn Trần Thượng Định, khoa Nhiễm Việt Anh (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM), cho biết, bệnh nhân nhập viện từ ngày 5/5 trong tình trạng đặc biệt nặng.

“Bệnh nhân được chuyển vào khoa trong tình trạng sốc nhiễm trùng chưa rõ nguyên nhân, viêm màng não mủ, tổn thương thận cấp, toan chuyển hóa có chỉ định lọc máu và đặt nội khí quản”, bác sĩ thông tin.

Hiện Hân đang phải thở máy, xung quanh giường bệnh là hàng chục ống dây và thiết bị y tế khiến người mẹ đau đớn đến quặn lòng. Các bác sĩ phải chạy đua với thời gian để giữ lấy từng nhịp thở cho Hân.

Chi phí điều trị dự kiến hơn 100 triệu đồng

Từ ngày con nhập viện, toàn bộ chi phí điều trị đều do chị Liên vay mượn. Ba người chị gái của Hân không được học hành đầy đủ nên không có công việc ổn định, đang phụ quán ăn với thu nhập khoảng 3 triệu đồng mỗi tháng.

Cả gia đình chị dồn mọi tâm sức để cứu lấy sự sống mong manh của Ngọc Hân. Tuy nhiên, chặng đường phía trước còn dài, trong khi gia đình đã hết khả năng xoay xở.

Đôi mắt đỏ hoe của chị Liên nghẹn lại mỗi khi nhắc đến con gái. Ba mất sớm, Hân là con út trong gia đình có 4 chị em. Từ nhỏ, cô bé đã chậm phát triển, hạn chế giao tiếp và có biểu hiện tự kỷ nhẹ.

“Do Hân đi học thường bị bạn bè trêu chọc nên con nghỉ học từ lớp 3 rồi ở nhà với bà ngoại. Tôi đi làm kiếm sống nên gửi con cho bà chăm sóc”, chị Liên nghẹn ngào kể.

Hiện mấy mẹ con chị Liên đang thuê hai phòng trọ gần nhau để sinh sống với chi phí khoảng 4 triệu đồng/tháng, nhưng nhiều tháng nay cũng không còn khả năng chi trả. Họ hàng hai bên đều khó khăn nên không thể hỗ trợ thêm.

Hân phải lọc máu liên tục và dùng nhiều loại thuốc đặc trị với chi phí lớn

Theo bác sĩ Định, đây là trường hợp nhiễm trùng nặng với nguy cơ tử vong rất cao, cần điều trị kéo dài và sử dụng nhiều kỹ thuật hồi sức chuyên sâu. Hiện bệnh nhân phải lọc máu liên tục, dùng nhiều loại thuốc đặc trị với chi phí lớn. Dự kiến tổng chi phí điều trị trong khoảng 4-6 tuần tới có thể vượt quá 100 triệu đồng.

Gia cảnh kiệt quệ, người mẹ nghèo bật khóc khi nhắc đến khoản viện phí ngày một lớn: “Tôi vay mượn mãi mới đóng được 9,6 triệu đồng. Phần còn lại đều đang nợ bệnh viện. Thật sự giờ tôi không biết xoay xở ở đâu thêm nữa”.

Suốt nhiều ngày qua, chị Liên túc trực cả ngày lẫn đêm trước cửa phòng bệnh. Người mẹ không dám rời đi quá lâu vì sợ bỏ lỡ khi bác sĩ cần gọi người nhà. Ánh mắt thất thần, bất lực của chị khiến bất kỳ ai chứng kiến cũng thấy chạnh lòng.

“Chúng tôi tha thiết mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để bệnh nhân Ngọc Hân có cơ hội tiếp tục điều trị. Mỗi sự giúp đỡ lúc này đều vô cùng quý giá, giúp cô bé vượt qua giai đoạn nguy kịch và gia đình vơi bớt gánh nặng viện phí”, đại diện Phòng Công tác xã hội bệnh viện chia sẻ.

Bạn đọc giúp em Nguyễn Hồ Ngọc Hân có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.125 (em Nguyễn Hồ Ngọc Hân) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Nguyễn Thị Kim Liên (mẹ của Ngọc Hân) theo địa chỉ: Đường Cao Lỗ, phường Chánh Hưng, TPHCM. Số điện thoại: 0909603702

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo Thời gian qua, một số hoàn cảnh khó khăn được báo đăng tải kêu gọi giúp đỡ đã bị các đối tượng xấu lợi dụng. Chúng giả danh cá nhân, tổ chức hảo tâm, không chuyển tiền thật mà dùng phần mềm, website tạo biên lai chuyển khoản giả, hiển thị trạng thái "giao dịch thành công" giống hệt thông báo ngân hàng. Sau đó, các đối tượng gửi hình ảnh này cho người nhận để yêu cầu xác nhận hoặc gọi điện đề nghị cung cấp “mã truy cập” với lý do giúp nhận tiền nhanh hơn. Đây là thủ đoạn đã được cơ quan chức năng nhiều lần cảnh báo. Báo VietNamNet khuyến cáo các nhân vật và bạn đọc không xác nhận giao dịch với người lạ, không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, email cho bất kỳ ai. Đồng thời, không truy cập link lạ, không gọi điện theo số do đối tượng cung cấp, không quét mã QR không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng liên hệ cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý.