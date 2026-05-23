MS 2026.133

Con gái tai nạn nguy kịch, chồng nhập viện cấp cứu

Có những tai họa ập đến dồn dập khiến con người rơi vào tận cùng bất hạnh. Đó là tình cảnh bi thương của gia đình chị Phòn Thị Nái (tỉnh Cao Bằng). Cùng lúc cả chồng và con gái của chị lâm vào nguy kịch, giữa Thủ đô đông đúc, người phụ nữ nghèo vùng cao với khuôn mặt hốc hác, nghẹn ngào bất lực trước số phận.

Bé Đặng Thị Duyên ngã từ trên cao xuống bị chấn thương nguy kịch

Con gái chị Nái là Đặng Thị Duyên (SN 2012), học sinh lớp 8 Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS Lương Thông, tỉnh Cao Bằng. Vì nhà cách xa trường, đường sá đi lại khó khăn nên Duyên cùng em gái phải ở lại khu nội trú của trường, chỉ cuối tuần 2 chị em Duyên mới về nhà.

Thế nhưng, một buổi tối định mệnh khiến giấc mơ đến trường của cô bé 14 tuổi có nguy cơ dang dở. Khoảng 20h ngày 8/5/2026, trong lúc sinh hoạt tại trường, Duyên không may trượt chân ngã từ lan can tầng 2 xuống đất.

Duyên được cấp cứu tại bệnh viện huyện Thông Nông, sau đó chuyển gấp về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng. Tuy nhiên, do chấn thương quá nặng, ngày 10/5, Duyên tiếp tục được chuyển về Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Tại bệnh viện, các bác sĩ cho biết, Duyên bị đa chấn thương nghiêm trọng: chấn thương sọ não, có khối máu tụ ngoài màng cứng vùng thái dương; chấn thương hàm mặt, gãy xương mũi trái; dập nhu mô phổi phải; gãy cung sau xương sườn số 12; chấn thương lách độ III...

Hiện đã được phẫu thuật xương mu trái, cô bé đang tạm thời được điều trị bằng kháng sinh và theo dõi sát sao để chuẩn bị cho các đợt điều trị, phẫu thuật tiếp theo.

“Ngày nghe tin con gái gặp nạn, đất trời như sụp đổ dưới chân vợ chồng tôi”, chị Nái nghẹn ngào kể lại.

Anh Đặng Văn Ton (SN 1993, chồng chị Nái) vốn có tiền sử bệnh thần kinh không ổn định. Trong lúc hoảng loạn, anh Ton đi lang thang ra khỏi bệnh viện, giữa Hà Nội xa lạ, anh bị lạc đường.

Duyên đã được phẫu thuật xương mu trái và có khả năng phải phẫu thuật hàm mặt

Giữa lúc con gái đang nguy kịch, chị Nái lại tất tả đi tìm chồng. Sau nhiều giờ kiệt sức vì đói, lạnh và hoảng loạn, anh Ton ngất xỉu bên đường, may mắn anh được các chiến sĩ công an phát hiện và đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

Gia đình nghèo lâm vào bế tắc

Chị Nái một mình tất tả chạy đi chạy lại giữa 2 bệnh viện, vừa chăm chồng vừa nghe ngóng tin con, vừa phải tranh thủ điện về nhà nhờ người thân vay mượn tiền mới được hơn 20 triệu đồng để nộp viện phí cứu chồng, cứu con.

Gia đình chị Nái là hộ nghèo ở xóm Phú Quốc 2, xã Cần Yên, tỉnh Cao Bằng. Nguồn thu từ nương rẫy không đủ nuôi 5 miệng ăn. Ngoài Duyên, vợ chồng chị Nái còn hai con nhỏ là Đặng Thị Lan (SN 2014) và Đặng Ngọc Thảo (SN 2016).

Bị chấn thương nặng, phải điều trị trong thời gian dài, chi phí là gánh nặng đối với gia đình nghèo như gia đình Duyên

Khi Duyên gặp nạn, các thầy cô giáo trong trường đã quyên góp khẩn cấp được hơn 10 triệu đồng giúp gia đình có chi phí đưa Duyên về bệnh viện ở Hà Nội chữa trị. Tuy nhiên, việc điều trị ban đầu tại bệnh viện đã tiêu tốn hơn 10 triệu đồng, chưa tính tiền thuốc men, sinh hoạt, ăn uống và thuê xe cấp cứu.

Không chỉ lo xoay xở tiền bạc, giờ đây, chị Nái phải gồng gánh giữa hai bệnh viện. Một bên là người chồng đang nằm điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, một bên là con gái đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức. Người phụ nữ nghèo lâm vào cảnh sức cùng, lực kiệt, không còn chỗ nào để bấu víu.

Nghẹn ngào trong nước mắt, chị Nái chia sẻ: “Cuộc sống của chúng tôi chỉ có nương rẫy nên nghèo lắm, chẳng có tài sản gì đáng giá. Giờ vay mượn số tiền lớn không biết bao giờ mới trả được. Trong khi chồng và con tôi còn phải điều trị dài ngày, tôi không biết nhờ cậy vào ai”.

Theo phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Việt Đức), bệnh nhân Đặng Thị Duyên bị ngã từ trên cao xuống dẫn tới đa chấn thương nặng. Bệnh nhân đã được phẫu thuật xương mu trái và có khả năng tiếp tục phải phẫu thuật hàm mặt. Quá trình điều trị dự kiến kéo dài và rất tốn kém.

Tương lai của cô học trò nghèo Đặng Thị Duyên đang chênh vênh trước lằn ranh sinh tử. Nếu không có kinh phí tiếp tục điều trị, cô bé có thể phải mang di chứng nặng nề suốt đời. Giấc mơ trở lại trường học của Duyên có nguy cơ dang dở. Trong khi đó, bố Duyên cũng đang nằm điều trị tại Bệnh viện Xanh Pôn. Hoàn cảnh gia đình hiện vô cùng éo le, rất cần sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng.

Bạn đọc giúp em Đặng Thị Duyên có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.133 (em Đặng Thị Duyên) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Phòng Thị Nái (mẹ của Duyên) theo địa chỉ: xóm Phú Quốc 2, xã Cần Yên, tỉnh Cao Bằng.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo Thời gian qua, một số hoàn cảnh khó khăn được báo đăng tải kêu gọi giúp đỡ đã bị các đối tượng xấu lợi dụng. Chúng giả danh cá nhân, tổ chức hảo tâm, không chuyển tiền thật mà dùng phần mềm, website tạo biên lai chuyển khoản giả, hiển thị trạng thái "giao dịch thành công" giống hệt thông báo ngân hàng. Sau đó, các đối tượng gửi hình ảnh này cho người nhận để yêu cầu xác nhận hoặc gọi điện đề nghị cung cấp “mã truy cập” với lý do giúp nhận tiền nhanh hơn. Đây là thủ đoạn đã được cơ quan chức năng nhiều lần cảnh báo. Báo VietNamNet khuyến cáo các nhân vật và bạn đọc không xác nhận giao dịch với người lạ, không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, email cho bất kỳ ai. Đồng thời, không truy cập link lạ, không gọi điện theo số do đối tượng cung cấp, không quét mã QR không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng liên hệ cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý.