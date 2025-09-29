MS 2025.262

Từng là học sinh giỏi, đoàn viên gương mẫu và năng động, cuộc sống của Dương vốn bình yên như bao bạn bè cùng trang lứa. Nhưng biến cố liên tiếp ập đến đã khiến nam sinh lớp 12A1, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, rơi vào bế tắc, trở thành trụ cột gia đình khi mới 17 tuổi.

Vợ mất chưa được bao lâu, ông Nguyễn Đình Hiền phát hiện bị ung thư giai đoạn cuối. Ảnh: Sỹ Thông

Tháng 9/2024, mẹ Dương qua đời sau 4 năm chống chọi với ung thư phổi. Nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai, em lại đón thêm tin dữ, cha em là ông Nguyễn Đình Hiền mắc ung thư máu giai đoạn cuối, hiện điều trị tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương trong tình trạng nguy kịch.

Ông Hiền, trước đây là lao động tự do, nhiều năm bỏ việc để chăm sóc vợ. Sau khi vợ mất, ông suy sụp cả sức khỏe lẫn tinh thần. Một tháng sau, trong lần kiểm tra sức khỏe, ông bàng hoàng khi được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu cấp dòng tủy – một dạng ung thư máu ác tính.

Hai anh em Dương bên ban thờ mẹ. Ảnh: Sỹ Thông

Để duy trì sự sống, ông Hiền phải điều trị tích cực tại bệnh viện ở Hà Nội. Mỗi liệu trình hóa trị kéo dài một tuần, chi phí khoảng 70 triệu đồng – quá sức đối với gia đình không còn thu nhập, không bảo hiểm y tế và cũng không người thân cận kề.

Từ đó, Dương một mình thay mẹ gánh vác. Em nghỉ học luân phiên để chăm cha, xoay xở từ thuốc men, viện phí đến từng bữa cơm trong bệnh viện. Nhiều đêm em thức trắng vì lo cha lên cơn sốt hoặc biến chứng bất ngờ.

Từ ngày cha ốm, Dương luôn bên cạnh động viên và chăm sóc cha. Ảnh: Sỹ Thông

“Mẹ mất, em đã rất đau xót. Nay sức khỏe của cha lại nguy kịch, em sợ ông trời cướp nốt cha đi. Hằng ngày nhìn cha tiều tụy, em bất lực không biết làm gì để cứu cha. Em trai em – Nguyễn Huy Lâm (12 tuổi) – phải gửi về sống với ông bà ngoại. Cuối tuần, bà ngoại đưa em về thăm bố”, Dương chia sẻ.

Trước đây, Dương luôn là học sinh đứng đầu lớp, từng xin thôi làm lớp trưởng để dành thời gian cho hoạt động thiện nguyện. Em giữ vai trò đội trưởng Đội tình nguyện “Ước mơ không xa”, thường xuyên giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Nhưng giờ đây, chính Dương là người cần được sẻ chia.

Dương và em trai đang cần sự giúp đỡ của mọi người. Ảnh: Sỹ Thông

“Ước mơ của em là thi vào Học viện Cảnh sát Nhân dân. Nhưng giờ em không dám nghĩ đến kỳ thi. Em chỉ mong bố sống, để ba cha con còn được ở bên nhau, nghèo cũng được”, Dương nghẹn ngào.

Thầy Nguyễn Quốc Giáp, giáo viên chủ nhiệm, cho biết: “Dương là học sinh giỏi, nghị lực sống mạnh mẽ. Hiểu hoàn cảnh của em, cả trường đều rất xót xa. Chúng tôi đã phát động quyên góp để hỗ trợ phần nào. Rất mong các nhà hảo tâm giúp đỡ, để Dương có thêm điều kiện chữa bệnh cho cha, tiếp tục được đến trường và thực hiện ước mơ”.

Dương là học sinh xuất sắc, đoàn viên gương mẫu. Ảnh: Sỹ Thông

Ông Bùi Ngọc Nhật, Chủ tịch UBND xã Đức Thọ, cho biết, gia đình em Nguyễn Lâm Dương đang rơi vào hoàn cảnh hết sức éo le: mẹ mới mất được một năm, nay người cha lại phát hiện mắc ung thư máu giai đoạn nặng. Gia đình có hai con còn đang tuổi ăn học, vì vậy rất mong cộng đồng chung tay giúp đỡ để các cháu có thêm điều kiện vượt qua khó khăn.