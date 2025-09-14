Ngày 14/9, Công an phường Dương Nội (quận Hà Đông, Hà Nội) cho biết đã tiếp nhận đơn trình báo của chị Lê Quỳnh Trang (trú tại tổ dân phố Kiên Quyết, phường Dương Nội) về việc con trai là Trần Lê Anh (SN 2008, học sinh lớp 12, Trường THPT Quang Trung – Hà Đông) bất ngờ mất tích sau giờ tan học.

Hình ảnh về nam sinh lớp 12. Ảnh: GĐCC

Theo đơn trình báo, khoảng 15h ngày 12/9, sau khi kết thúc buổi học chiều, Lê Anh rời trường để về nhà. Tuy nhiên, đến nay em vẫn chưa trở lại. Gia đình đã tức tốc đi tìm khắp nơi, liên hệ với thầy cô, bạn bè và người quen nhưng hoàn toàn không có bất kỳ manh mối nào.

Chia sẻ với PV VietNamNet, chị Lê Quỳnh Trang (SN 1983, mẹ của nam sinh) nghẹn ngào cho biết: “Ở nhà, con tôi rất ngoan, hiền lành, luôn nghe lời bố mẹ. Trưa hôm 12/9, tôi còn gọi qua camera dặn con ăn cơm rồi đi học chiều.

Hình ảnh nam sinh rời khỏi nhà. Ảnh: GĐCC

Vậy mà sau buổi học, con đã bặt vô âm tín. Gia đình chúng tôi vô cùng lo lắng, vì trước đó con hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu bất ổn về tâm lý hay chuyện học hành”.

Hiện Công an phường Dương Nội đang phối hợp cùng gia đình để tìm kiếm, đồng thời mong nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Ai phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến nam sinh Trần Lê Anh, xin vui lòng liên hệ số điện thoại của mẹ cháu: 0936.040.183 hoặc báo ngay cho Công an phường Dương Nội.

Mọi sự chia sẻ và giúp đỡ của cộng đồng đều vô cùng quý giá, để gia đình sớm tìm lại con trong lúc khó khăn, lo lắng tột cùng này.