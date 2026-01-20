MS 2026.020

Hơn một tuần qua là quãng thời gian đầy ám ảnh đối với 5 mẹ con chị Nguyễn Thị Oanh (SN 1989, trú xóm Bình Minh, xã Hương Bình, tỉnh Hà Tĩnh). Tai họa ập đến vào ngày 10/1/2026, khi chị đang chăm con gái út bị tai nạn nằm điều trị tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An thì nhận tin chồng là anh Đặng Vũ Hiệp (SN 1987) phải vào bệnh viện cấp cứu gấp, tình trạng nguy kịch. Chị Oanh vội vàng ôm con nhỏ rời bệnh viện về quê vay mượn tiền để cứu chồng.

Anh Hiệp rơi vào trạng thái nguy kịch sau tai biến

Chia sẻ về gia cảnh, chị Oanh kể: Năm 2008, khi chưa lập gia đình, anh Hiệp bị tai nạn giao thông mất chân phải, phải gắn chân giả và chống nạng để di chuyển, không còn khả năng lao động nặng.

Năm 2013, chị nên duyên với anh Hiệp. Hai vợ chồng không có nhà riêng, được cậu ruột cho mượn đất, sửa sang quán nhỏ để bán quán ăn. Cuộc sống tuy chật vật nhưng anh chị vẫn cố gắng nuôi 4 con ăn học: Đặng Thảo Nhi (SN 2014), Đặng Quỳnh Chi (SN 2018), Đặng Thảo Quỳnh (SN 2021) và bé út Đặng Khánh Vy (SN 2024).

Biến cố ập đến vào sáng 10/1/2026, khi anh Hiệp đang mang giày chuẩn bị mở quán thì bất ngờ ngã quỵ. Anh được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, được bác sĩ chẩn đoán xuất huyết não nặng và phải phẫu thuật khẩn cấp, sau đó chuyển ra Bệnh viện ở Hà Nội điều trị, tiên lượng xấu.

Các con của vợ chồng chị Oanh còn thơ dại

Ngoài phòng mổ, chị Oanh lặng lẽ ký vào những giấy tờ phẫu thuật trong tâm trạng hoảng loạn, vừa lo sinh mạng của chồng, vừa lo khoản chi phí điều trị quá sức gia đình.

Hết con gái, giờ đến anh Hiệp lại vào viện cấp cứu. Đến nay, chị Oanh phải vay mượn khắp nơi số tiền hơn 100 triệu đồng, trong khi anh Hiệp vẫn hôn mê sâu, phải thở máy.

“Mỗi ngày tiền thuốc men, thuê máy thở ô xy đã khoảng 3 triệu đồng, dù rất lớn nhưng tôi vẫn cố vay mượn để anh cầm cự, mong có phép màu để anh trở về với các con”, chị nghẹn ngào nói.

Anh Hiệp đang giành giật sự sống từng ngày

"Chồng tôi vốn đã thiệt thòi vì mất một bên chân nên không thể làm việc nhiều như người bình thường được. Tuy nhiên, thời gian qua anh vẫn luôn nỗ lực, chăm chỉ làm việc vì vợ và các con. Từ ngày anh bị tai biến, mỗi ngày chi phí điều trị cho anh quá lớn, các con còn quá nhỏ, một mình tôi không thể xoay xở được", chị Oanh cho hay.

Đáng nói, con đầu của anh chị là bé Đặng Thảo Nhi (SN 2014) mắc bệnh tim bẩm sinh, thường xuyên phải vào viện thăm khám, theo dõi bệnh tình. Trước đó, để duy trì quán ăn và lo cho con, gia đình chị đã vay mượn hơn 150 triệu đồng sửa sang quán, đến nay chưa thể trả nợ.

5 mẹ con chị Oanh đang rất cần sự giúp đỡ

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Lê Vinh Quang, Chủ tịch UBND xã Hương Bình cho biết: “Gia đình anh Đặng Vũ Hiệp thuộc diện hộ cận nghèo của địa phương. Anh Hiệp đã mất một bên chân, nay lại tai biến nguy kịch, số phận ngặt nghèo, các cháu còn quá nhỏ. Gia đình anh Hiệp chưa có nhà cửa ổn định, hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Rất mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để gia đình anh Hiệp sớm vượt qua giai đoạn này”.

Bạn đọc giúp đỡ anh Đặng Vũ Hiệp có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.020 (anh Đặng Vũ Hiệp) Bạn đọc có thể giúp đỡ trực tiếp đến chị Nguyễn Thị Oanh (vợ anh Hiệp): xóm Bình Minh, xã Hương Bình, tỉnh Hà Tĩnh. Số điện thoại: 0986649355