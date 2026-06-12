MS 2026.153

Chồng mất vì tai nạn, con trai mắc ung thư

Gia cảnh của mẹ con chị Trưởng Thị Sinh (SN 1989, trú thôn Sắc Phạ, xã Xuân Hòa, tỉnh Lào Cai) vốn đã chất chồng bất hạnh. Năm 2012, chồng chị là anh Đặng Văn Dương (SN 1985) không may qua đời sau một vụ tai nạn giao thông. Thời điểm đó, con trai chị là Đặng Vần Kim (SN 2009) vừa tròn 3 tuổi.

Từ ngày anh Dương mất, chị Sinh ôm con thơ về nương tựa bên gia đình ngoại.

Thiệt thòi vì mồ côi cha từ nhỏ, nay Đặng Vần Kim lại phải liên tiếp chống chọi với bệnh hiểm nghèo

Những tưởng cuộc sống của hai mẹ con rồi sẽ bình yên trôi qua bên nương ngô, mái lá nơi vùng cao thì cuối năm 2023, tai họa một lần nữa ập đến.

Chị Sinh kể, hồi đó, Kim thường có những cơn đau ngực âm ỉ, kèm theo đau nhức cánh tay phải. Lo lắng cho sức khoẻ của con trai, chị đưa Kim đến Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên (nay là Bệnh viện Đa khoa khu vực Bảo Yên) thăm khám, sau đó Kim được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai. Tại đây, các bác sĩ phát hiện những đốm mờ bất thường ở phổi của Kim.

“Lúc các bác sĩ đang xem kết quả chụp chiếu thì thằng bé bỗng lên cơn co giật. Sau khi kiểm tra, các bác sĩ thấy tim con đập nhanh, có dấu hiệu động kinh…”, chị Sinh nhớ lại.

Bệnh của Kim tái phát và đã di căn sang phổi, bác sĩ nói cần phải ghép tế bào gốc mới giữ được tính mạng

Hành trình giành giật sự sống cho con trai cũng bắt đầu từ đó, với những chuyến xe cấp cứu xuyên đêm từ Lào Cai về Hà Nội.

Tại Bệnh viện Bạch Mai, Kim được chẩn đoán có cục máu đông ở các nhánh số 7 và 8 của tim. Sau một tuần điều trị trong phòng cấp cứu bằng các loại thuốc ngoài danh mục bảo hiểm, gia đình chị Sinh rơi vào cảnh kiệt quệ. Riêng tiền điều trị và xe cấp cứu đã vượt 70 triệu đồng.

Bi kịch chưa dừng lại ở đó. Sau khi phát hiện khối u gần tim, Kim tiếp tục được chuyển sang Bệnh viện K. Kết quả sinh thiết khiến chị Sinh như rụng rời tay chân: Kim mắc ung thư tế bào mầm trung thất.

Nghĩ đến chi phí ghép tế bào gốc có thể lên tới 500 - 600 triệu đồng, chị Sinh hết cách xoay xở

Từ tháng 1 đến tháng 8/2024, Kim trải qua 6 đợt truyền hóa chất liên tiếp tại khoa Nhi (Bệnh viện K). Sau đó, Kim tiếp tục bước vào ca phẫu thuật cắt bỏ khối u tại Bệnh viện Việt Đức. Sau ca mổ cùng 2 đợt hóa chất bổ trợ, đến tháng 10/2024, sức khỏe của Kim tạm ổn định nên bác sĩ cho xuất viện về nhà theo dõi định kỳ.

Được về nhà, Kim háo hức quay lại trường học, nhưng những cơn co giật do bệnh động kinh liên tục tái phát, một lần nữa buộc Kim phải nghỉ học giữa chừng.

Cuối tháng 12/2025, trong lần tái khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai, chị Sinh chết lặng khi bác sĩ cho biết, khối u đã di căn sang hai bên phổi và hạch trung thất, kèm theo bệnh động kinh.

Khi biết được bệnh tình của mình, Kim xin về nhà thay vì ở lại viện điều trị. Quyết định này của cậu bé 15 tuổi khiến ai cũng xót xa. “Kim biết trong lần phẫu thuật trước, gia đình đã phải bán mảnh đất duy nhất của ông bà ngoại để chữa bệnh cho con, con sợ tôi tiếp tục vay mượn nên đã xin được về nhà, âm thầm chịu đựng những cơn đau xé ngực.

Mãi đến tháng 3/2026, khi những cơn đau dày vò quá sức chịu đựng, con mới chấp nhận quay lại Bệnh viện K để tiếp tục truyền thêm 3 đợt hóa chất”, chị Sinh nghẹn ngào nói.

Theo chị Sinh, đến nay, chi phí điều trị cho Kim đã lên tới gần 200 triệu đồng. Mảnh đất duy nhất của ông bà ngoại cũng đã bán đi với giá 70 triệu đồng để cứu Kim. Phần còn lại đều là tiền vay mượn khắp nơi, thậm chí phải vay lãi.

“Các bác sĩ nói phương án duy nhất để cứu sống con hiện nay là ghép tế bào gốc. Nếu không ghép, con sẽ phải tiếp tục điều trị hóa chất kéo dài và đối mặt với nguy cơ phẫu thuật lại vô cùng đau đớn, tốn kém”, chị Sinh cho hay.

Từ ngày chồng mất, chị Sinh ôm con trai về nương tựa bên gia đình ngoại. Gia đình chị thuộc diện hộ nghèo ở địa phương

Theo thông tin từ phòng Công tác xã hội (Bệnh viện K), bệnh nhân Đặng Vần Kim được chẩn đoán mắc ung thư trung thất từ năm 2023, đã trải qua điều trị hóa chất và phẫu thuật, sau đó ổn định ra viện. Tuy nhiên, bệnh hiện tái phát và đã di căn sang phổi.

Hiện nay, Kim đang điều trị theo phác đồ hóa chất kéo dài 14 ngày. Mỗi đợt truyền gồm 5 ngày, chi phí khoảng 2 triệu đồng/đợt. Trong thời gian tới, bệnh nhân có chỉ định ghép tế bào gốc với chi phí lớn.

Nhắc đến chi phí ghép tế bào gốc, chị Sinh chỉ biết cúi gằm mặt, nước mắt lăn dài: “Bác sĩ bảo chi phí ghép có thể lên tới 500 - 600 triệu đồng… Tôi không dám hỏi kỹ nữa vì số tiền ấy quá lớn, ngoài sức tưởng tượng của gia đình tôi rồi. Giờ trong túi tôi không còn nổi một triệu đồng, biết lấy gì cứu con đây…”.

Trái tim của cậu bé Đặng Vần Kim có thể ngừng đập bất cứ lúc nào. Ước mơ được sống và trở lại trường học của cậu thiếu niên nghèo đang dần mong manh theo từng nhịp tim yếu ớt. Lúc này, Kim rất cần sự chung tay, sẻ chia từ cộng đồng để có cơ hội tiếp tục sự sống.

Bạn đọc giúp em Đặng Vần Kim có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.153 (em Đặng Vần Kim) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Trưởng Thị Sinh (mẹ của Kim) theo địa chỉ: Thôn Sắc Phạ, xã Xuân Hòa, tỉnh Lào Cai. Số điện thoại: 0365206281.

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