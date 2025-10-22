Sáng 22/10, buổi lễ đón dâu tại nhà riêng Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà ở Thanh Hóa diễn ra ấm cúng.

Ông Nguyễn Viết Hải - cha của chú rể Nguyễn Viết Vương chia sẻ gia đình nhà trai với lễ vật chu đáo để dâng lên gia tiên, xin phép tổ tiên, ông bà, họ hàng và gia đình nhà gái cho phép đón Đỗ Thị Hà về làm dâu.

Đỗ Thị Hà và bố ruột - ông Đỗ Văn Tào.

Ông Đỗ Văn Tào - bố của hoa hậu Đỗ Thị Hà đại diện nhà gái, bày tỏ niềm vui khi hai con yêu thương nhau. Ông gửi lời cảm ơn đến tất cả họ hàng, bạn bè của cả hai bên nhà trai và nhà gái, đồng thời chúc mọi người mạnh khỏe và hạnh phúc.

Lễ rước dâu diễn ra sau khi hoàn tất các nghi thức trang trọng tại nhà gái. Trước khi lên xe hoa, Đỗ Thị Hà dành thời gian bên gia đình, đặc biệt là mẹ. Trong bộ áo dài đỏ truyền thống đính hoa sen nổi bật, mẹ của nàng hậu không kìm được xúc động khi nhìn con gái sắp về nhà chồng.

Khi đến giờ tiễn con, bà ôm chặt Đỗ Thị Hà, khẽ vỗ về lưng con gái. Đỗ Thị Hà cũng không kìm được cảm xúc, úp mặt vào vai mẹ trước khi bước vào xe. Khoảnh khắc cô dâu ngồi trong xe, quay lại vẫy tay chào mẹ và gia đình.

Đỗ Thị Hà đội nón lá bên mẹ - bà Cù Thị Hoa.

Mẹ ruột bịn rịn tiễn Đỗ Thị Hà về nhà chồng:

Video: Lê Minh

Chú rể Nguyễn Viết Vương thể hiện sự quan tâm tế nhị đến tâm trạng của vợ. Chú rể luôn đứng bên cạnh, nắm tay Đỗ Thị Hà, dành những cử chỉ âu yếm để an ủi cô dâu. Hình ảnh chú rể cúi đầu chào bố mẹ vợ, thể hiện sự tôn trọng các nghi lễ truyền thống.

Cô dâu Đỗ Thị Hà và chú rể Nguyễn Viết Vương sáng 22/10.

Theo phong tục truyền thống, cô dâu sẽ về nhà chồng để thực hiện nghi lễ gia tiên, chính thức trở thành thành viên của gia đình nhà trai. Đỗ Thị Hà và Nguyễn Viết Vương sẽ di chuyển hơn hàng trăm km từ Thanh Hóa về lại Quảng Trị, nơi diễn ra tiệc cưới hoành tráng vào tối nay.