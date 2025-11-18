Bà Nguyễn Mai (Phú Thọ) muốn đăng ký giảm trừ gia cảnh cho mẹ ruột, nhưng mẹ bà hiện sống ở quê, không cùng hộ khẩu và không sống chung.

Trong mẫu 07/XN-NPT-TNCN ban hành kèm Thông tư số 80/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 126/2020 của Chính phủ không có mục “không sống cùng”.

Bà Mai muốn hỏi cơ quan thuế, trong trường hợp này, bà cần khai báo và chứng minh thế nào để được giảm trừ gia cảnh hợp lệ?

Trả lời vấn đề này, Thuế tỉnh Phú Thọ cho biết, căn cứ quy định hiện hành, trường hợp bà Mai có mẹ đẻ đáp ứng điều kiện người phụ thuộc và chưa đăng ký giảm trừ gia cảnh, đề nghị bà hoàn thiện hồ sơ chứng minh người phụ thuộc và thực hiện các thủ tục đăng ký người phụ thuộc, khai giảm trừ đối với người phụ thuộc theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013 được sửa đổi, bổ sung tại điều 1 Thông tư số 79/2022 của Bộ Tài chính để được giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc là mẹ đẻ.

Mẹ ruột không cùng hộ khẩu, đăng ký giảm trừ gia cảnh thế nào là điều người nộp thuế băn khoăn.

Theo quy định trên, người phụ thuộc bao gồm: cha đẻ, mẹ đẻ; cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng); cha dượng, mẹ kế; cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp của người nộp thuế.

Đối với người trong độ tuổi lao động, cá nhân được tính là người phụ thuộc phải đáp ứng đồng thời các điều kiện: bị khuyết tật, không có khả năng lao động; không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1 triệu đồng.

Đối với người ngoài độ tuổi lao động, phải không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm không vượt quá 1 triệu đồng.

Nguyên tắc tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc: người nộp thuế được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nếu người nộp thuế đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế.

Khi người nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc sẽ được cơ quan thuế cấp mã số thuế cho người phụ thuộc và được tạm tính giảm trừ gia cảnh trong năm kể từ khi đăng ký.

Trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế thì được tính giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.

Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế trong năm tính thuế. Trường hợp nhiều người nộp thuế có chung người phụ thuộc phải nuôi dưỡng thì người nộp thuế tự thỏa thuận để đăng ký giảm trừ gia cảnh vào một người nộp thuế.