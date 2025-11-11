Thuế Thu nhập cá nhân:

Bà P.M.H ở Phú Thọ làm việc tại cơ quan nhà nước, thu nhập 12 triệu đồng/tháng và có 2 con học trung học được giảm trừ gia cảnh. Từ tháng 8, bà làm thêm ngoài giờ tại công ty X với thu nhập 5 triệu đồng/tháng.

“Tôi có phải nộp thuế thu nhập cá nhân cho khoản thu nhập từ công ty X không, mức thuế tính như thế nào? Tôi có thể đăng ký giảm trừ gia cảnh cho mỗi con ở một nơi làm việc không?”, bà H. muốn hỏi cơ quan thuế.

Trả lời câu hỏi này, Thuế tỉnh Phú Thọ cho biết, theo Điều 1 Nghị quyết 954/2020, mức giảm trừ gia cảnh với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm); mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.

Thông tư 111/2013 của Bộ Tài chính nêu rõ: khấu trừ thuế là việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập, cụ thể như sau:

Thu nhập từ tiền lương, tiền công: đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế theo biểu thuế lũy tiến từng phần, kể cả trường hợp cá nhân ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên tại nhiều nơi.

Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên nhưng nghỉ làm trước khi kết thúc hợp đồng lao động thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập vẫn thực hiện khấu trừ thuế theo biểu thuế lũy tiến từng phần.

Với một số trường hợp khác, khấu trừ thuế như sau: các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng, có tổng mức trả thu nhập từ 2 triệu đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Có thu nhập ở hai nơi, người nộp thuế băn khoăn có thể đăng ký giảm trừ gia cảnh cho mỗi con ở một nơi làm việc không? Ảnh: Nam Khánh

Cũng theo Thông tư 111, nguyên tắc tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế như sau: người nộp thuế có nhiều nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh thì tại một thời điểm (tính đủ theo tháng), người nộp thuế lựa chọn tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại một nơi.

Người nộp thuế được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nếu người nộp thuế đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế.

Khi người nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc sẽ được cơ quan thuế cấp mã số thuế cho người phụ thuộc và được tạm tính giảm trừ gia cảnh trong năm kể từ khi đăng ký. Đối với người phụ thuộc đã được đăng ký giảm trừ gia cảnh trước ngày Thông tư 111 có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được giảm trừ gia cảnh cho đến khi được cấp mã số thuế.

Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế trong năm tính thuế. Trường hợp nhiều người nộp thuế có chung người phụ thuộc phải nuôi dưỡng thì người nộp thuế tự thỏa thuận để đăng ký giảm trừ gia cảnh vào một người nộp thuế...

Căn cứ quy định trên, Thuế tỉnh Phú Thọ cho hay, trường hợp cá nhân làm việc tại cơ quan nhà nước có thu nhập 12 triệu đồng/tháng, đồng thời làm thêm và có thu nhập tại công ty X với thu nhập 5 triệu đồng/tháng thì:

Trường hợp cá nhân ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại 2 nơi (cơ quan nhà nước và công ty X), cá nhân lựa chọn và đăng ký tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại một nơi trả thu nhập cho cá nhân từ tiền lương, tiền công theo quy định tại Thông tư số 111. Đồng thời, đăng ký, khai giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc (là con đẻ).

Trường hợp cá nhân chỉ ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên với cơ quan nhà nước và không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng với công ty X, cá nhân đăng ký tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại nơi ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên, thu nhập 12 triệu đồng/tháng (lớn hơn 11 triệu đồng/tháng) là cơ quan nhà nước trả thu nhập.

Đồng thời, đăng ký, khai giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc (là con đẻ) theo quy định. Khi đó, khoản thu nhập từ công ty X (tiền công, thù lao, tiền chi khác) nếu đạt từ 2 triệu đồng/lần trở lên sẽ bị khấu trừ 10% trước khi chi trả, theo quy định tại Thông tư 111.