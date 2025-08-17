Vụ việc bắt đầu vào năm 2021, khi bà Jin gặp vấn đề sức khỏe và cần người chăm sóc. Bà thỏa thuận với con gái là Lu. Theo đó, Lu sẽ nghỉ việc ở Quảng Châu để về Bắc Kinh chăm sóc mẹ.

Bà Jin đồng ý chuyển toàn bộ số tiền bán căn hộ 2 phòng ngủ tại Tây Tam Kỳ, Bắc Kinh cho con để bù vào khoản thu nhập con bị mất do nghỉ việc. Thỏa thuận này được lập thành văn bản, ký ngày 21/12/2023.

Ảnh minh hoạ: SCMP

Theo hợp đồng, cô Lu chịu mọi chi phí chăm sóc mẹ: Viện phí, hóa đơn y tế, thuê nhà, sinh hoạt và cả tang lễ sau này. Cô xác nhận đã nhận đủ tiền, rồi dùng để mua nhà riêng.

Suốt gần 4 năm, Lu chăm sóc mẹ và chi nhiều khoản, trong đó có 200.000 NDT (hơn 731 triệu đồng) cho viện dưỡng lão trong 5 tháng.

Tuy nhiên, rắc rối nảy sinh khi bà Jin muốn chuyển đến căn hộ thuê ở Shangzhuang, Bắc Kinh. Lu không trả tiền thuê quý 2 và 3. Cô lấy lý do mẹ không hoàn lại tiền viện dưỡng lão để dùng trả tiền thuê nhà.

Bất mãn, bà Jin kiện con, yêu cầu hủy hợp đồng và đòi lại toàn bộ tiền, cáo buộc Lu không hoàn thành nghĩa vụ, đặc biệt là việc không thanh toán đủ tiền thuê nhà.

Bà cung cấp bằng chứng là các đoạn hội thoại qua WeChat. Ngược lại, Lu khẳng định đã lo ăn mặc cho mẹ, trả tiền thuê căn hộ cũ từ 7/2021–7/2023, thanh toán viện phí và thuê người chăm sóc chuyên nghiệp.

Tòa sơ thẩm xác định Lu vi phạm thỏa thuận khi không thanh toán tiền thuê nhà, tuyên hủy hợp đồng và buộc Lu hoàn trả số tiền ban đầu mẹ đưa. Ở phiên tiếp theo, bà Jin làm rõ số tiền đã chuyển là 4,8 triệu NDT (17,5 tỷ đồng).

Mới đây, Tòa án nhân dân trung cấp số 1 Bắc Kinh ra phán quyết cuối cùng, buộc Lu hoàn trả toàn bộ 4,8 triệu NDT cho mẹ.

Vụ kiện gây tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người đặt câu hỏi: Việc trả tiền để con chăm sóc cha mẹ có còn giữ được tình thân, hay đã trở thành hợp đồng dịch vụ?

Một cư dân mạng bình luận: “Là con gái, chăm sóc mẹ già là trách nhiệm tự nhiên. Nếu coi đó như hợp đồng, thì thuê người giúp việc còn hơn”.