Ngày 7/1, theo nguồn tin của PV VietNamNet, Bệnh viện E (Hà Nội) vừa tiếp nhận 15 nạn nhân trong vụ cháy tại ngõ 82 Trần Cung.

Mặc dù vụ cháy đã được dập tắt, nhưng theo khuyến cáo của chủ nhà, các trường hợp bị ảnh hưởng đã chủ động vào bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Bệnh viện bật báo động đỏ khi tiếp nhận các trường hợp vào kiểm tra sức khỏe sau vụ cháy. Ảnh: BSCC.

Ngay khi tiếp nhận, Bệnh viện E đã bật báo động đỏ, triển khai lực lượng kiểm tra sức khỏe nhanh nhất cho các nạn nhân. Hiện tại, các bệnh nhân đã được chuyển về các chuyên khoa theo dõi.

Báo VietNamNet tiếp tục cập nhật thông tin cụ thể sức khỏe của các bệnh nhân.

