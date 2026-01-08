Chiều 8/1, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cho biết một trường hợp trong vụ cháy căn nhà tại đường Lê Lợi (phường Hà Đông, Hà Nội) sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu đã tử vong.

Cụ thể, khi xảy ra cháy, ông L.T.T, sinh năm 1960, chủ nhà, đã hoảng loạn và nhảy từ tầng cao xuống. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện trong tình trạng chấn thương nặng, dù được cấp cứu kịp thời nhưng ông T. đã tử vong vào chiều 8/1.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Đình Hiếu.

Ngoài trường hợp trên, vụ cháy còn khiến một cụ bà (89 tuổi) và con gái chủ nhà (27 tuổi) tử vong.

Trước đó, vụ cháy xảy ra sáng 8/1, tại căn nhà 7 tầng, số 84 phố Lê Lợi. Tại thời điểm xảy ra cháy, lực lượng chức năng đã huy động 16 xe và hơn 100 người tới chữa cháy, chống cháy lan, cứu hộ cứu nạn và hướng dẫn người dân trong khu vực thoát ra ngoài.