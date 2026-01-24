Khoảng 4h sáng 24/1, đám cháy bùng phát tại căn hộ rộng 46m2 tại một chung cư ở phường Long Trường (TPHCM). Thời điểm xảy ra vụ việc, chị L. (32 tuổi) cùng hai con gái 6 và 9 tuổi đang ngủ trong phòng.

Theo đoạn clip trên mạng xã hội, ngọn lửa phát ra từ khu vực phòng khách, gần cửa ra vào, sau đó lan nhanh vào đồ nội thất, khiến ba mẹ con mắc kẹt bên trong.

Căn hộ xảy ra cháy khiến ba mẹ con bị thương. Ảnh cắt từ clip

Nguồn tin từ Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TPHCM) cho biết, đơn vị này đã tiếp nhận cấp cứu ba trường hợp bị thương nặng trong vụ cháy.

Cụ thể, chị L. bị ngưng tim, ngưng thở do ngạt khói, bỏng 19% diện tích cơ thể ở vùng cánh tay, đùi và cẳng chân. Bệnh nhân được hồi sức tim phổi tại chỗ trước khi chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị.

Nạn nhân thứ hai là bé L.T.N (6 tuổi) bị bỏng 20% diện tích cơ thể độ 2A ở đùi, cẳng chân và bàn chân hai bên, kèm suy hô hấp cấp do ngạt khói. Bệnh nhi được đặt nội khí quản, thở máy và chuyển tuyến trên.

Nạn nhân thứ ba là bé L.N.L.Đ (9 tuổi) bị ngưng tim, ngưng thở do ngạt khói, bỏng 6% diện tích cơ thể độ 2A ở cẳng chân hai bên.

Sau khi được hồi sức tim phổi, bé Đ. và bé N. được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1 và Nhi đồng 2 để điều trị chuyên sâu.

Trao đổi với PV VietNamNet, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) cho biết, bé N. được đưa vào Khoa Cấp cứu trong tình trạng nặng, được chẩn đoán suy hô hấp, sốc giảm thể tích và theo dõi bỏng đường hô hấp. Diện tích bỏng độ II-III do lửa khoảng 35% cơ thể.

Hiện bệnh nhi được đặt nội khí guản, thở máy và chuyển vào phòng mổ để nội soi hô hấp, nhằm khảo sát mức độ tổn thương. Sau phẫu thuật, bé sẽ được chuyển sang Khoa Hồi sức tích cực để tiếp tục điều trị. Hiện tại, sinh hiệu của bệnh nhi đang ổn định.

Ông Lê Ngọc Dũng, Chủ tịch UBND phường Long Trường, cho biết cả ba nạn nhân đang được theo dõi và điều trị tích cực. Các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.