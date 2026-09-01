MS 2026.235

Những ngày này, bà Nguyễn Thị Quyên (58 tuổi, trú thôn Hương Phong, xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) đang điều trị tại Bệnh viện Bỏng quốc gia (Hà Nội) do bị bỏng nặng.

Theo bà Nguyễn Thị Vy (chị gái bà Quyên), gia đình vừa trải qua mất mát khi mẹ qua đời vì bệnh tim thì tai nạn lại xảy đến với em gái của bà.

Bà Quyên bị bỏng nặng đang được tích cực điều trị tại Hà Nội

Cách đây 15 ngày, trong lúc đổ dầu vào đèn để thắp hương cúng cơm cho mẹ, bà Quyên không may bị lửa bén vào tay rồi lan nhanh ra người. Quá hoảng loạn, bà ngã xuống đất, đồng thời làm đổ can dầu 2 lít lên người. Ngọn lửa sau đó bùng lên, khiến bà bị bỏng nhiều vùng trên cơ thể.

Bà Quyên sống một mình nên thời điểm xảy ra sự việc không có người thân bên cạnh. Chỉ đến khi hàng xóm phát hiện chạy sang, bà đã bị bỏng nặng. Người dân nhanh chóng dập lửa rồi đưa bà đến Trung tâm Y tế Hương Khê cấp cứu.

Sau đó, bà được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh để sơ cứu. Nhận thấy tình trạng nặng, các bác sĩ làm thủ tục chuyển bà ra Bệnh viện Bỏng quốc gia để tiếp tục điều trị.

Tại đây, bà được đưa vào phòng hồi sức cấp cứu, có thời điểm phải thở máy. Sau những ngày điều trị tích cực, bà đã tạm qua cơn nguy kịch, nhưng các vết thương vẫn nặng.

“Hiện tại bà Quyên đã tạm qua cơn nguy kịch nhưng toàn thân lở loét bởi các vết bỏng, thị lực giảm, chân tay co quắp. Quyên không có gia đình, không thể tự chăm sóc mình nên tôi phải ra chăm sóc, túc trực ở viện”, bà Vy cho hay.

Người phụ nữ đơn thân phải nhờ hoàn toàn vào sự chăm sóc của người thân

Điều khiến gia đình lo lắng là quá trình điều trị còn kéo dài, trong khi nguồn kinh phí đã cạn kiệt. Để có tiền đưa bà Quyên đi chữa trị, người thân đã vay mượn, cùng nhau quyên góp được khoảng 100 triệu đồng. Tuy nhiên, sau 15 ngày điều trị, số tiền này đã được sử dụng hết.

Theo bà Vy, trong quá trình điều trị, một số loại thuốc phải mua bên ngoài theo đơn của bác sĩ. Các vết bỏng sâu cũng đòi hỏi việc thay băng, chăm sóc thường xuyên.

“Có ngày phải thay khoảng 10 miếng băng gạc, mỗi miếng khoảng 500.000 đồng. Riêng tiền băng gạc đã rất tốn kém. Gia đình giờ chỉ mong có thêm người hỗ trợ để em gái có tiền mua băng gạc, thuốc men, duy trì việc điều trị”, bà Vy nói.

Theo chị gái bà Quyên, cuộc sống của bà Quyên vốn đã nhiều thiếu thốn. Không chồng, không con, nhiều năm qua bà sống một mình, dựa vào ruộng đồng để kiếm sống. Ai thuê gì làm nấy, thu nhập bấp bênh nhưng bà vẫn cố gắng tự lo cho mình.

Chi phí điều trị dài ngày cho bà Quyên là gánh nặng lớn đối với người thân và gia đình

“Mẹ là người thân gần gũi nhất với dì nhưng mẹ cũng qua đời. Không ngờ, trong lúc chuẩn bị một bữa cơm cúng và nén hương cho mẹ, tai nạn bất ngờ xảy ra, khiến dì bị bỏng sâu”, một người cháu của bà Quyên chia sẻ.

Từ ngày bà nhập viện, người thân ở quê phải lần lượt thu xếp công việc để ra Hà Nội chăm sóc. Người góp tiền, người thay ca tại bệnh viện. Tuy nhiên, phần lớn đều làm nông, kinh tế không dư dả và có gia đình riêng nên việc tiếp tục lo chi phí điều trị dài ngày cho bà Quyên là gánh nặng lớn.

“Các cháu ai cũng thương dì. Người góp được ít tiền thì góp, người thay nhau chăm sóc. Nhưng mọi người đều có gia đình riêng, kinh tế cũng khó khăn. Nếu dì phải điều trị lâu dài thì thật sự rất khó xoay xở”, một người thân nói.

Căn nhà của bà Quyên không có tài sản gì đáng giá

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Trọng Vỹ, Phó Chủ tịch UBND xã Hương Khê, cho biết bà Quyên có hoàn cảnh đặc biệt, thuộc diện khó khăn của xã.

“Bà sống một mình, không chồng con, nay lại bị bỏng nặng. Phía trước còn một hành trình dài để chữa trị và phục hồi, cần nhiều kinh phí. Rất mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để bà có thêm điều kiện chữa trị, sớm hồi phục sức khỏe”, ông Vỹ nói.

Bạn đọc giúp đỡ bà Nguyễn Thị Quyên có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.235 (bà Nguyễn Thị Quyên) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến bà Nguyễn Thị Vy (chị gái của bà Quyên) theo địa chỉ: thôn Hương Phong, xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Số điện thoại: 0982535816

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