Với hơn 120 năm nghiên cứu trong lĩnh vực dinh dưỡng trẻ em, Mead Johnson Nutrition chú trọng đưa bằng chứng khoa học về sự tương tác giữa não bộ, hệ vi sinh và miễn dịch đến gần hơn với phụ huynh.

Phát triển não bộ toàn diện không chỉ là IQ và EQ

Khi nói đến sự phát triển của trẻ, thể chất, khả năng vận động và sức khỏe miễn dịch thường là những khía cạnh được quan tâm trước tiên. Song song với thể chất, não bộ không ngừng hoàn thiện, tạo nền tảng cho nhận thức, cảm xúc và hành vi. Vì vậy, sự phát triển não bộ không nên chỉ được nhìn nhận qua IQ và khả năng điều hòa cảm xúc, mà còn qua cấu trúc, khả năng kết nối giữa các vùng não và chức năng điều hành.

1000 ngày đầu đời là giai đoạn quan trọng, đặt nền móng cho khả năng học hỏi, giao tiếp và thích nghi của trẻ trong tương lai. Ảnh: Adobe Stock

Theo Mead Johnson Nutrition, những nền tảng này phát triển mạnh mẽ trong 1.000 ngày đầu đời, từ thai kỳ đến khi trẻ tròn 2 tuổi. Trong giai đoạn này, não tăng trưởng nhanh, các kết nối thần kinh liên tục được thiết lập và quá trình myelin hóa diễn ra mạnh mẽ. Myelin bao quanh và bảo vệ sợi trục thần kinh, đồng thời giúp tín hiệu được dẫn truyền nhanh và hiệu quả hơn, tạo tiền đề cho vận động, ngôn ngữ, học tập và trí nhớ.

Đưa khoa học toàn cầu vào thực tiễn chăm sóc trẻ em Việt Nam

Những tiến bộ khoa học đang làm rõ vai trò và sự tương tác giữa các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển não bộ, trong đó dinh dưỡng đầu đời là một mắt xích quan trọng. Mục tiêu chăm sóc cần hướng đến một bộ não khỏe mạnh, phát triển hài hòa và có khả năng phát huy tiềm năng. Cách tiếp cận này xem xét sự phát triển não bộ trong mối liên hệ với môi trường, tương tác xã hội, hệ vi sinh đường ruột, miễn dịch và dinh dưỡng.

Theo Mead Johnson Nutrition, trong mối liên hệ đó, DHA có vai trò quan trọng đối với não và võng mạc, đồng thời cần được đặt trong chế độ dinh dưỡng đầy đủ, cân đối để hỗ trợ phát triển não bộ. Bên cạnh DHA, MFGM, hay màng cầu béo sữa, là một thành phần quý có tự nhiên trong sữa mẹ, chứa các thành phần có hoạt tính sinh học như phospholipid, sphingomyelin, ganglioside và protein. Với vai trò liên quan đến cấu trúc tế bào thần kinh, myelin hóa và dẫn truyền tín hiệu, các thành phần này mở ra hướng phối hợp với DHA dựa trên sự bổ trợ giữa các dưỡng chất. Sự kết hợp giữa các thành phần của MFGM hỗ trợ não bộ hiệu quả hơn từng thành phần riêng lẻ.

Từ nhu cầu riêng biệt đến giải pháp dinh dưỡng dựa trên bằng chứng

Từ hướng tiếp cận phối hợp dưỡng chất, việc lựa chọn giải pháp dinh dưỡng cần gắn với đặc điểm phát triển của từng trẻ, trong đó trẻ sinh mổ cần được lưu ý về quá trình thiết lập hệ vi sinh đường ruột. So với trẻ sinh thường, trẻ sinh mổ có thể có thành phần và quá trình phát triển hệ vi sinh khác biệt trong giai đoạn đầu đời, với tỷ lệ một số lợi khuẩn như Bifidobacterium có thể thấp hơn.

Sự khác biệt này không đồng nghĩa mọi trẻ sinh mổ đều gặp vấn đề sức khỏe nhưng cho thấy cần quan tâm sớm đến hệ vi sinh, hàng rào ruột và miễn dịch. Đường ruột và não tương tác hai chiều qua hệ thần kinh, miễn dịch và các chất chuyển hóa của hệ vi sinh. Sữa mẹ vẫn là nguồn dinh dưỡng tối ưu và cần được ưu tiên. Khi trẻ không thể bú mẹ hoàn toàn, giải pháp thay thế cần được cân nhắc theo hướng dẫn của nhân viên y tế và nhu cầu cụ thể của trẻ.

Theo Mead Johnson Nutrition, hệ dưỡng chất C-biome gồm MFGM, DHA, 2′-FL HMO và phức hợp prebiotic PDX/GOS là một ví dụ về cách tiếp cận dinh dưỡng tích hợp giữa phát triển não bộ, hệ vi sinh đường ruột và miễn dịch. Các thành phần có vai trò sinh học khác nhau và có thể tương tác trong tổng thể công thức; vì vậy, hiệu quả cần được đánh giá trên toàn bộ công thức thay vì quy cho một thành phần riêng lẻ.

Mead Johnson Nutrition kết nối những hiểu biết về não bộ, hệ vi sinh và miễn dịch trong nghiên cứu dinh dưỡng (Ảnh: MJN)

Kế thừa di sản hơn 120 năm nghiên cứu và đổi mới, Mead Johnson Nutrition tiếp tục thúc đẩy các tiến bộ khoa học trong lĩnh vực dinh dưỡng trẻ em, đồng thời chú trọng chuyển hóa kết quả nghiên cứu thành kiến thức hữu ích cho phụ huynh và cộng đồng. Trên hành trình đó, doanh nghiệp đề cao cách tiếp cận khoa học có trách nhiệm, phân định rõ bằng chứng đã được xác lập, tiềm năng nghiên cứu và giới hạn của dữ liệu, qua đó góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ em Việt Nam.

(Nguồn: Công ty TNHH Mead Johnson Nutrition (Việt Nam)