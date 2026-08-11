Tại sự kiện "Xây dựng Chương trình Chăm sóc sức khỏe học đường toàn diện" do Trung tâm Truyền thông & Chăm sóc sức khỏe cộng đồng (Tổng Hội Y học Việt Nam) tổ chức vào sáng 11/8, TS.BS Trương Hồng Sơn, Phó Tổng thư ký Tổng Hội Y học Việt Nam cho biết, chất lượng khẩu phần ăn tại các trường học hiện nay vẫn chưa chú trọng tới mục tiêu phát triển chiều cao cho trẻ em.

Tiến sĩ Sơn nhận định, sau giai đoạn mang thai của người mẹ, lứa tuổi học sinh chính là thời điểm trẻ có tốc độ tăng trưởng và phát triển chiều cao nhanh nhất. Do đó, chế độ dinh dưỡng đối với lứa tuổi này không nhằm mục đích no bụng mà phải phục vụ quá trình phát triển thể chất.

Tuy nhiên, bữa ăn học đường hiện mới dừng ở việc đảm bảo an toàn thực phẩm, không xảy ra ngộ độc. Cách tiếp cận này vô tình biến bữa ăn trường học thành mô hình bếp ăn tập thể, không khác biệt so với khẩu phần ăn dành cho công nhân.

Ông Nguyễn Chính Nghĩa - Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng. Ảnh: N. Huyền

Xét dưới góc độ khoa học, nhu cầu về vi chất dinh dưỡng ở trẻ em đang trong độ tuổi lớn cao gấp đôi so với người trưởng thành. Việc bổ sung dinh dưỡng đòi hỏi sự tính toán khoa học, bởi nếu chỉ tăng lượng ăn một cách đơn thuần rất dễ dẫn đến nguy cơ thừa cân, béo phì.

“Thực tế cho thấy, chúng ta từng triển khai một số mô hình dinh dưỡng cải tiến nhưng còn mang tính chất đơn lẻ. Một số trường quốc tế đã áp dụng thành công các giải pháp đa dạng như: Xây dựng thực đơn phong phú để học sinh không phải ăn lặp lại món cũ, rèn luyện thói quen giảm muối và giảm đường, thực đơn linh hoạt theo từng mùa và đặc thù địa phương. Mặc dù mang lại hiệu quả tích cực, các mô hình tiên tiến này hiện vẫn dừng lại ở phạm vi hẹp và chưa thể nhân rộng ra hệ thống trường học trên cả nước”, Tiến sĩ Sơn nhấn mạnh.

Bữa ăn cho học sinh tiểu học Hà Nội. Ảnh: PHCC

Ông Nguyễn Chính Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng khẳng định để tạo dựng một cộng đồng học sinh khỏe mạnh, việc chuẩn hóa và nâng cao chất lượng bữa ăn học đường cần được triển khai đồng bộ.

Theo đó, tại nhà trường, học sinh không chỉ tiếp thu kiến thức mà còn rèn luyện những thói quen bền vững suốt đời: ăn uống hợp lý, vận động thể chất, chăm sóc sức khỏe tinh thần, tự bảo vệ bản thân. Đây là nền tảng hình thành năng lực sống khỏe, một kĩ năng thiết yếu không kém bất kỳ môn học nào.