Ngay đầu tháng 10, Meey Group đã triển khai loạt hoạt động chiến lược tại Mỹ và Singapore, làm việc với nhiều tổ chức tài chính và công nghệ hàng đầu thế giới. Doanh nghiệp thể hiện quyết tâm tham gia sâu vào thị trường vốn toàn cầu, hiện thực hóa mục tiêu niêm yết quốc tế minh bạch và bền vững.

Kết nối thị trường vốn toàn cầu

Ngày 7/10, Ban lãnh đạo Meey Group đã có chuyến công tác tại Hoa Kỳ, làm việc với các đối tác công nghệ, tài chính và tư vấn quốc tế. Đặc biệt, đoàn Meey Group có buổi làm việc tại trụ sở NASDAQ (New York) để tìm hiểu cơ chế vận hành của thị trường vốn quốc tế, các yêu cầu về công bố thông tin minh bạch và chuẩn mực quản trị dành cho doanh nghiệp công nghệ.

Ông Hoàng Mai Chung - Chủ tịch HĐQT Meey Group khẳng định: “IPO là bước ngoặt chiến lược về vị thế và niềm tin đối với Meey Group. Đây là quá trình chuyển mình theo định hướng từ một doanh nghiệp công nghệ tăng trưởng sang một tập đoàn chuẩn quốc tế - minh bạch, bền vững và có sức cạnh tranh toàn cầu”.

Lãnh đạo Meey Group coi IPO quốc tế là bước đi thể hiện khát vọng hội nhập và tầm nhìn dài hạn của doanh nghiệp. Ảnh: Meey Group

Trong giai đoạn chuẩn bị, Meey Group đã đồng hành cùng Loeb & Loeb LLP (Mỹ) và YKVN (Việt Nam) - hai hãng luật hàng đầu đảm nhiệm công tác tư vấn pháp lý xuyên suốt quá trình IPO; bên cạnh đó là Marcum Asia - đơn vị kiểm toán quốc tế dày dạn kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ; cùng các tổ chức kiểm định và chứng nhận chất lượng như TÜV Nord (Đức) và British Standards Institution - BSI (Anh). Nhờ đó, Meey Group đã hoàn thiện hệ thống quản trị theo tiêu chuẩn quốc tế, đạt chứng nhận ISO 9001:2015 về quản lý chất lượng và ISO/IEC 27001 về an toàn thông tin - tạo nền tảng cho minh bạch và tin cậy trong vận hành.

Trước đó, ngày 3/10, Ban lãnh đạo Meey Group đã tham dự sự kiện Investor Track do Golden Gate Ventures, quỹ đầu tư mạo hiểm hàng đầu Đông Nam Á, tổ chức tại Singapore. Đây là diễn đàn quy tụ các quỹ đầu tư quốc tế, tập đoàn công nghệ toàn cầu và các doanh nghiệp tiềm năng trong khu vực.

Tại sự kiện, đại diện Meey Group đã có cơ hội gặp gỡ và trao đổi với lãnh đạo cấp cao của các tập đoàn hàng đầu thế giới như Google, BNY Mellon, Nasdaq, cùng hàng loạt quỹ đầu tư chiến lược tiềm năng.

Đại diện các tập đoàn, quỹ đầu tư lớn chia sẻ tại sự kiện Investor Track Singapore. Ảnh: Meey Group

Theo đại diện doanh nghiệp, việc xuất hiện tại các diễn đàn tài chính lớn giúp Meey Group tiếp cận trực tiếp với mạng lưới đầu tư quốc tế, mở rộng cơ hội hợp tác và củng cố hình ảnh doanh nghiệp công nghệ Việt trong mắt cộng đồng tài chính toàn cầu. Đây cũng là cơ sở quan trọng để Meey Group từng bước hiện thực hóa lộ trình IPO quốc tế đã được hoạch định từ sớm.

Chuẩn bị chu đáo cho hành trình “ra biển lớn”

IPO quốc tế được Meey Group xác định là một chiến lược dài hạn, vừa nhằm mở rộng nguồn vốn phát triển, vừa nâng tầm năng lực quản trị và minh bạch theo chuẩn mực toàn cầu. Doanh nghiệp đang triển khai lộ trình chuẩn bị bài bản, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn quốc tế, hướng đến mục tiêu xây dựng hệ thống quản trị hiện đại, đảm bảo niềm tin với nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Trên hành trình mở rộng quy mô và năng lực, Meey Group tiếp tục phát triển hệ sinh thái PropTech toàn diện, hướng tới mục tiêu số hóa toàn diện chuỗi giá trị bất động sản Việt Nam.

Ngay từ giai đoạn khởi nghiệp, Meey Group đã xác định công nghệ và dữ liệu là giá trị cốt lõi của toàn bộ hệ sinh thái công nghệ tài chính bất động sản. Những sản phẩm của Meey Group như Meey Map, Meey CRM, Meey 3D, Meey Atlas... là công cụ phục vụ giao dịch, quản lý và cung cấp giải pháp dữ liệu, định giá, dự báo thị trường - góp phần tạo ra sự minh bạch trong lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam. Các sản phẩm của doanh nghiệp đã được ứng dụng tại nhiều tỉnh, thành trong nước và từng bước mở rộng ra khu vực Đông Nam Á.

Việc tích hợp AI vào quản lý, giao dịch, phân tích dữ liệu bất động sản đã giúp tỷ lệ xử lý tự động cao, gia tăng trải nghiệm người dùng, đồng thời thúc đẩy hiệu quả vận hành. Sự đầu tư cho nền tảng công nghệ lõi là điểm tựa để Meey Group sẵn sàng mở rộng ra khu vực và thế giới.

Ông Hoàng Mai Chung - Chủ tịch HĐQT Meey Group chia sẻ: “IPO quốc tế là cơ hội để Meey Group giới thiệu mình với cộng đồng nhà đầu tư quốc tế, khẳng định năng lực công nghệ Việt Nam và cam kết phát triển bền vững. Chúng tôi hướng tới việc nâng cấp chuẩn mực quản trị, vận hành minh bạch và chuyên nghiệp hóa toàn bộ hệ thống theo tiêu chuẩn toàn cầu”.

Từ một doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ bất động sản, Meey Group đang chuyển mình, định hướng trở thành tập đoàn công nghệ có tầm nhìn quốc tế, đặt nền móng cho mô hình PropTech Việt hội nhập sâu vào thị trường tài chính và công nghệ toàn cầu. Với chiến lược IPO quốc tế, doanh nghiệp nỗ lực khẳng định năng lực nội tại và thể hiện vai trò tiên phong của doanh nghiệp Việt trong kỷ nguyên kinh tế số.

Lệ Thanh