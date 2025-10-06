GDP quý III cao thứ hai trong hơn 10 năm qua

Tại họp báo sáng 6/10, bà Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho biết, tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý III/2025 ước tăng 8,23% so với cùng kỳ, mức cao thứ hai kể từ năm 2011, chỉ sau quý III/2022 (14,38%).

Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,74%, đóng góp 5,04% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,46%, đóng góp 46,41%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo là điểm sáng của nền kinh tế với tốc độ tăng 9,98%; khu vực dịch vụ tăng 8,56%, đóng góp 48,55%.

GDP 9 tháng năm 2025 ước tăng 7,85% so với cùng kỳ năm trước, chỉ thấp hơn tốc độ tăng 9,44% của cùng kỳ năm 2022 trong giai đoạn 2011-2025.

Trong 9 tháng năm 2025, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,83%, đóng góp 5,36% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,69%, đóng góp hơn 43%; khu vực dịch vụ tăng 8,49%, đóng góp khoảng 51,6%.

Mặc dù chịu tác động bất lợi từ bão và mưa lũ, song nhờ triển khai kịp thời các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản vẫn duy trì ổn định.

Giá trị tăng thêm của khu vực này tăng 3,83%, chỉ thấp hơn cùng kỳ các năm 2011, 2018 và 2021.

Xét theo ngành, nông nghiệp tăng 3,46%, đóng góp 3,52% vào mức tăng chung của nền kinh tế; lâm nghiệp tăng 6,46%, đóng góp 0,42%; thủy sản tăng 4,48%, đóng góp 1,41%.

Bà Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục Thống kê (Bộ Tài chính), thông tin tại buổi họp báo sáng 6/10. Ảnh: N.L

Từ nay đến cuối năm, bà Hương đánh giá, kinh tế - xã hội nước ta tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là nền kinh tế Việt Nam có độ mở lớn nên chịu tác động không nhỏ từ các biến động về kinh tế, chính trị, dịch bệnh, thiên tai khó dự báo.

Đánh giá để đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2025 là thách thức lớn, lãnh đạo Cục Thống kê lưu ý một số nhiệm vụ. Trong đó, kiên trì giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; nâng cao tính tự chủ của nền kinh tế; liên tục cập nhật các kịch bản về tăng trưởng, lạm phát, tỷ giá, lãi suất, phối hợp chặt chẽ và hiệu quả, hài hòa các chính sách tài khóa, tiền tệ điều hành kinh tế vĩ mô.

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm 2025, đặc biệt các dự án quan trọng quốc gia. Đồng thời, có giải pháp tháo gỡ vướng mắc, xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài.

Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm các ngành công nghiệp, dịch vụ có lợi thế dựa trên đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại và phân phối hàng hóa qua nền tảng số, thương mại điện tử...

Giá vàng tăng mạnh

Báo cáo của cơ quan thống kê cũng cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng quý III/2025 tăng 3,27% so với cùng kỳ năm 2024. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 9 tháng năm nay tăng 3,27% so với cùng kỳ năm 2024.

Tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 30/9 đạt 28,54 tỷ USD, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước. Vốn FDI thực hiện 9 tháng năm nay ước đạt 18,8 tỷ USD, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức cao nhất 9 tháng của các năm từ 2021 đến nay.

Về xuất nhập khẩu, tính chung 9 tháng năm nay, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 680,66 tỷ USD, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 16%; nhập khẩu tăng 18,8%. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu hơn 16,8 tỷ USD.

Cùng với đó, giá vàng trong nước biến động cùng chiều với giá vàng thế giới. Tính đến ngày 29/9, bình quân giá vàng thế giới ở mức hơn 3.688 USD/ounce, tăng 7,9% so với tháng trước. Trong nước, chỉ số giá vàng tháng 9 tăng 6,53% so với tháng trước. Bình quân 9 tháng năm nay, chỉ số giá vàng tăng 41,86% so với cùng kỳ năm trước.

Đối với giá USD, Cục Thống kê cho biết tình hình trong nước diễn biến ngược chiều với giá thế giới. Tính đến ngày 29/9, chỉ số USD trên thị trường quốc tế đạt mức 97,48 điểm, giảm 0,65% so với tháng trước chủ yếu do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất làm đồng USD mất sức hấp dẫn so với các đồng tiền chủ chốt khác.

Trong nước, chỉ số giá USD tháng 9 tăng 0,3% so với tháng trước do nhu cầu ngoại tệ tăng để nhập khẩu hàng hóa và yếu tố tâm lý giữ USD của người dân. Bình quân 9 tháng năm nay, chỉ số giá đô la Mỹ tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước.