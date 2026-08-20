Chuột và các loài động vật nhỏ chui vào ô tô không chỉ gây phiền toái mà còn có thể khiến chủ xe phải tốn kém tiền sửa chữa.

Những “vị khách không mời” này có thể làm tổ trong khoang động cơ, tha thức ăn vào các ngóc ngách, gây mùi hôi khó chịu. Nguy hiểm hơn, chuột còn có thể cắn phá dây điện, chi tiết nhựa, đường ống nhiên liệu, nước làm mát hay hệ thống điều hòa, khiến xe gặp sự cố, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Chủ xe sẽ gặp rắc rối lớn khi chuột chui vào khoang máy ô tô cắn phá. Ảnh: Eco Air

Dưới đây là một số phương pháp giúp hạn chế chuột chui vào khoang động cơ ô tô được đông đảo tài xế áp dụng:

Treo dầu cao trong khoang xe

Cách được nhiều tài xế sử dụng nhất là để các loại tinh dầu, băng phiến, viên long não,... có tác dụng chống chuột xâm nhập vào khoang máy. Với mùi và hoá chất có trong các loại tinh dầu, nhiều loại chuột và cả côn trùng như gián, kiến,... sẽ sợ và không dám đến gần.

Tuy vậy, cách này thường chỉ phát huy tác dụng trong một thời gian bởi các loại tinh dầu, băng phiến hay dầu cao sau nhiều ngày sử dụng sẽ bay mùi. Mặt khác, những loại hoá chất, dụng cụ này khi gặp nhiệt độ cao trong khoang máy dễ biến chất, gây nguy cơ cháy nổ và ảnh hưởng đến sức khoẻ con người.

Sáng tạo hơn, một số chủ xe nghĩ ra cách treo các loại cao, dầu gió có mùi mạnh như cao Sao Vàng, dầu Phật Linh hay cao Con Hổ trong xe, nhờ vào mùi đặc trưng để xua đuổi chuột khỏi lui tới. Những loại dầu cao này có ưu điểm là giá rẻ, thời gian sử dụng được lâu và đặc biệt là lành, ít ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Treo các loại tinh dầu, dầu gió hay cao Sao Vàng vào trong khoang máy để đuổi chuột là cách làm khá phổ biến. Ảnh TH

Dùng mỡ trăn, mỡ bò bôi bên trong khoang máy

Nhiều "tài già" mách nhau cách bôi các loại mỡ trăn, mỡ bò lên các vị trí đường ống dễ bị chuột cắn trong khoang máy. Các loại mỡ này có hai tác dụng, đầu tiên là khiến đường đi của chuột bị trơn trượt, khiến những "anh tý" này khó tiếp cận và lưu trú được trong khoang máy. Ngoài ra, những loại mỡ này có này mùi tự nhiên đặc trưng của các loài thiên địch khiến chuột sợ lại gần.

Các loại mỡ trăn, mỡ bò,... có tác dụng khá lâu dài, nhưng nhược điểm lớn của cách làm này là các bộ phận trong khoang máy rất dễ bị cáu bẩn, khó vệ sinh và có thể bị cuốn mùi hôi vào khoang hành khách theo đường điều hoà.

Treo xác rắn, lông mèo dưới gầm xe

Nhiều tài xế còn truyền tai nhau những cách chống chuột khá đặc biệt, dựa trên bản năng sợ kẻ thù tự nhiên của loài gặm nhấm. Trong đó, phổ biến là tận dụng mùi của mèo hoặc rắn để khiến chuột không dám đến gần.

Một chủ xe treo cả xác rắn khô vào khoang máy để chống chuột. Ảnh: Lê Văn Tạch

Một số chủ xe lấy lông mèo cho vào túi vải nhỏ rồi buộc ở gầm xe hoặc đặt trong khoang máy. Cá biệt, có người còn treo cả xác rắn khô trong khoang động cơ với hy vọng mùi của loài bò sát này sẽ khiến chuột tránh xa.

Tuy nhiên, hiệu quả của những phương pháp trên còn tùy thuộc vào môi trường và vị trí đỗ xe. Đặc biệt, việc để xác động vật trong khoang máy không chỉ gây mất vệ sinh, mùi khó chịu mà còn có thể ảnh hưởng đến các chi tiết trên xe

Buộc chùm lưỡi câu vào dây điện, đường ống

Đây là một trong những mẹo chống chuột được nhiều chủ xe truyền tai nhau bởi chi phí thấp và cách thực hiện khá đơn giản.

Buộc một số chùm lưỡi câu cá trong khoang động cơ là cách chống chuột rẻ tiền và hiệu quả. Ảnh: Nguyễn Đức Thắng

Theo đó, khoảng 5-10 lưỡi câu cá chùm, hay còn gọi là lưỡi lục, được buộc tại một số vị trí trong khoang máy, với phần mũi nhọn hướng ra ngoài. Khi chuột bò hoặc di chuyển qua những khu vực này, chúng có thể chạm phải đầu lưỡi sắc nhọn và bị đau, từ đó hạn chế tiếp tục chui sâu vào khoang máy.

Ưu điểm của phương pháp này là rẻ tiền, dễ thực hiện và không cần sử dụng hóa chất. Tuy nhiên, việc bố trí lưỡi câu cần đặc biệt cẩn thận, tránh để chúng cọ xát hoặc gây vướng vào dây điện, đường ống và các chi tiết chuyển động. Chủ xe cũng nên sử dụng vật liệu buộc chịu nhiệt, cố định chắc chắn và kiểm tra định kỳ để tránh lưỡi câu bị tuột, gây hư hỏng.

Không chỉ tìm cách đuổi chuột, nhiều chủ xe còn tìm đến những phương pháp "nặng đô" hơn nhằm tiêu diệt những con vật có hại bằng cách đặt bẫy hoặc keo dính chuột ở xung quanh xe và cả trong khoang máy.

Nhìn chung, đây là một cách diệt chuột khá đơn giản, dễ làm, phù hợp với chỗ để xe chật hẹp, chuột có ít lối chạy. Tuy nhiên hiệu quả có thể không cao bởi những "vị khách" rất tinh ranh và hoàn toàn có thể né những cái bẫy mà con người tạo ra.

Ngoài ra, chủ xe có thể sắm những chiếc những chiếc quây chống chuột với giá trên dưới 1 triệu đồng. Với cấu tạo làm bằng vật liệu chắc chắn cùng khung kim loại, chiếc quây này có thể ngăn bước chuột tiếp cận đến chiếc xe một cách khá tốt.

Các loại quây chống chuột cũng là một biện pháp được nhiều người sử dụng. Ảnh: Hoàng Hiệp

Những tài xế có kinh nghiệm cũng khuyên rằng, trước khi nghĩ đến những cách chống chuột thì quan trọng nhất là nên chọn nơi đỗ xe ở nơi khô ráo, thoáng đãng và hay có người đi lại bởi đây là những nơi chuột ít khi lui tới. Đồng thời luôn giữ cho khoang máy và nội thất sạch sẽ, tránh để rơi vãi đồ ăn thức uống thừa hoặc những thứ dễ lôi kéo chuột đến làm tổ, cắn phá.

(Tổng hợp)

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