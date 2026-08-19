Theo chính sách mới từ các đơn vị cung cấp dịch vụ, từ ngày 1/8, khách hàng cá nhân sử dụng ví điện tử VETC hoặc Viettel Money liên kết với tài khoản giao thông ePass chịu phí 6.600 đồng/tháng, đã bao gồm VAT. Với khách hàng tổ chức, doanh nghiệp, mức phí là 66.000 đồng/tháng cho mỗi ví.

Điều đáng chú ý là chủ xe không nhất thiết phải tiếp tục sử dụng ví điện tử đang bị thu phí. Người dùng có thể thay đổi phương thức thanh toán được hỗ trợ, nhưng mỗi lựa chọn có cách tính phí riêng.

Không muốn trả 6.600 đồng, có thể đổi phương thức thanh toán

Với tài khoản giao thông, điều quan trọng là chủ xe không nên hiểu việc hủy ví điện tử đồng nghĩa với việc hủy tài khoản giao thông. Hai khái niệm này cần được phân biệt rõ.

Theo hướng dẫn của cơ quan chức năng, tài khoản giao thông phải được liên kết với một phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Vì vậy, thay vì duy trì ví VETC hoặc Viettel Money, chủ xe có thể chuyển sang một nguồn tiền khác mà hệ thống hỗ trợ.

Đây cũng là lý do VETC và ePass cho biết khách hàng không muốn trả phí quản lý ví có thể hủy liên kết ví hiện tại và chuyển sang phương thức thanh toán khác. Sau khi chuyển đổi, các khoản phí phát sinh nếu có sẽ phụ thuộc vào phương thức mới.

Epass cũng khẳng định trong trong báo phát đi ngày 19/8, chỉ những khách hàng phát sinh giao dịch qua trạm BOT trong tháng mới bị tính phí, còn nếu cả tháng xe không qua trạm thì cũng không bị trừ 6.600 đồng phí.

Đối với ePass, ngoài Viettel Money, người dùng có thể liên kết tài khoản giao thông với nhiều nguồn tiền, trong đó có thẻ tín dụng quốc tế của nhiều ngân hàng liên kết trên ứng dụng.

Hướng dẫn liên kết ePass với tài khoản của ngân hàng Vietcombank. Ảnh chụp màn hình.

Một lựa chọn đáng chú ý là liên kết ePass với MoMo. Khi đó, tài xế không cần duy trì một khoản tiền riêng trong tài khoản ePass như trước mà hệ thống có thể sử dụng tiền trong MoMo để thanh toán khi xe qua trạm. Theo đơn vị này, phí giao dịch qua trạm hiện là 1% giá trị giao dịch, tối thiểu 1.000 đồng và chưa bao gồm VAT.

Cách này có thể phù hợp với người ít đi cao tốc. Chẳng hạn, nếu một tháng chỉ phát sinh một giao dịch ETC trị giá 100.000 đồng, phí 1% sẽ là 1.000 đồng, thấp hơn mức phí cố định 6.600 đồng/tháng. Tuy nhiên, nếu tổng giá trị giao dịch qua trạm tăng cao, chi phí theo tỷ lệ cũng tăng theo.

Vì vậy, với người đi cao tốc thường xuyên, cần tính tổng số tiền phí trong cả tháng thay vì chỉ nhìn vào mức phí tối thiểu.

Ngoài ra, một lựa chọn khác là sử dụng thẻ tín dụng quốc tế làm nguồn thanh toán. Theo hướng dẫn chuyển đổi tài khoản giao thông, VETC và ePass hỗ trợ liên kết thẻ tín dụng quốc tế và mức phí được công bố ở thời điểm hướng dẫn là 1-2%.

Ưu điểm của phương thức này là tài xế không phải nạp trước một khoản tiền vào ví để chờ sử dụng. Tiền được thanh toán từ hạn mức thẻ theo cơ chế của ngân hàng và đơn vị cung cấp dịch vụ. Người dùng cần đọc kỹ biểu phí của loại thẻ đang sử dụng.

Với những người đi cao tốc thường xuyên, khoản phí tính theo tỷ lệ giao dịch phải trả cho thẻ tín dụng quốc tế có thể lớn hơn đáng kể so với mức 6.600 đồng/tháng.

Chủ xe dựa vào tần suất sử dụng của mình khi đi qua các trạm thu phí BOT có thể lựa chọn hình thức thanh toán tài khoản giao thông cho phù hợp. Ảnh: N. Huyền

Người đi cao tốc ít nên chọn cách nào?

Các chuyên gia cho rằng, với tài xế chỉ đi cao tốc vài lần mỗi năm, khoản phí cố định 6.600 đồng mỗi tháng có thể trở thành chi phí không thực sự cần thiết. Trong trường hợp này, việc chuyển sang phương thức thanh toán tính phí theo giao dịch có thể phù hợp hơn, nếu tổng chi phí thực tế thấp hơn.

Ngược lại, với người thường xuyên sử dụng cao tốc, đặc biệt là tài xế đi hàng ngày hoặc hàng tuần, mức 6.600 đồng/tháng có thể không phải khoản chi đáng kể nếu đổi lại sự ổn định và tiện lợi của ví điện tử.

Một cách tính đơn giản là lấy 79.200 đồng/năm làm mốc để so sánh. Nếu tổng phí của phương thức thanh toán thay thế trong cả năm thấp hơn con số này, việc chuyển đổi có thể có lợi về chi phí. Nếu cao hơn, người dùng nên cân nhắc giữa chi phí và sự tiện lợi.

Đặc biệt, tài xế không nên chỉ vì muốn tránh 6.600 đồng mà hủy liên kết nhưng không thiết lập phương thức thanh toán mới. Tài khoản giao thông vẫn cần được kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt để bảo đảm việc thanh toán khi xe qua trạm ETC theo quy định của pháp luật.

Với những tài xế ít sử dụng cao tốc, việc rà soát lại phương thức thanh toán là điều nên làm. Trong khi đó, người đi thường xuyên có thể tiếp tục sử dụng ví nếu nhận thấy mức phí cố định 6.600 đồng/tháng phù hợp với sự tiện lợi mà dịch vụ mang lại.

Quan trọng nhất, trước khi hủy liên kết, chủ xe cần kiểm tra số dư, các giao dịch đang chờ xử lý và hoàn tất việc liên kết phương thức thanh toán mới để tránh tình trạng tài khoản giao thông không có nguồn tiền khi đi qua trạm thu phí không dừng.

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