Khi điện thoại hoạt động quá mức, nhiệt độ tăng cao (đặc biệt là trên 43°C), hệ thống sẽ kích hoạt cơ chế tự bảo vệ gọi là giảm xung nhịp (thermal throttling).
Hệ quả là FPS bị tụt, khung hình giật lag, cảm ứng chậm và màn hình có thể tự động giảm độ sáng hoặc mờ đi. Đối với iPhone, máy có thể hiển thị cảnh báo cần làm mát và tạm ngưng các chức năng sạc hoặc hoạt động để bảo vệ linh kiện.
Tình trạng điện thoại bị nóng và giật lag khi chơi game là vấn đề phổ biến, gây ra bởi sự kết hợp giữa áp lực phần cứng và các yếu tố môi trường.
- Quá tải phần cứng: CPU và GPU phải hoạt động hết công suất để xử lý đồ họa cao, hiệu ứng 3D, bóng đổ và tốc độ khung hình (như 120Hz).
- Vừa sạc vừa chơi: Đây là nguyên nhân kép khiến nhiệt lượng tích tụ từ cả quá trình sạc pin và quá trình xử lý của chipset, dễ gây quá nhiệt vượt ngưỡng an toàn.
- Phần mềm và ứng dụng nền: Các ứng dụng như Facebook, Zalo, TikTok chạy ngầm chiếm dụng RAM và tài nguyên CPU. Ngoài ra, các bản cập nhật iOS hoặc ứng dụng chưa tối ưu cũng có thể gây lỗi khiến máy nóng hơn bình thường.
- Kết nối mạng: Sử dụng 4G/5G tiêu tốn nhiều năng lượng hơn Wi-Fi do tín hiệu không ổn định, khiến chip mạng phải làm việc liên tục và sinh nhiệt cao.
- Phụ kiện và môi trường: ốp lưng quá dày ngăn cản việc tỏa nhiệt. Chơi game dưới ánh nắng trực tiếp hoặc trong phòng kín, nhiệt độ môi trường cao cũng làm máy không thể thoát nhiệt.
- Tối ưu cài đặt game: Giảm mức đồ họa, tắt hiệu ứng "Bóng nhân vật" và chọn mức FPS phù hợp (ví dụ giảm từ 120Hz xuống 60Hz hoặc 90Hz) có thể giúp hạ nhiệt từ 3-5°C.
- Quản lý ứng dụng: Tắt tất cả ứng dụng chạy ngầm và giải phóng RAM trước khi vào game.
- Kích hoạt Gaming Mode: Sử dụng các tính năng như Game Booster (Samsung) hoặc Game Turbo (Xiaomi) để tập trung tài nguyên hệ thống cho trò chơi và cải thiện hiệu quả tản nhiệt.
- Sử dụng phụ kiện làm mát: Trang bị quạt tản nhiệt gắn lưng (như quạt sò lạnh TEC1 hoặc quạt RGB) có thể giúp hạ nhiệt độ từ 10–15°C.
- Điều chỉnh thiết bị: Tháo ốp lưng khi chơi game, giảm độ sáng màn hình xuống mức vừa phải và tắt các kết nối không cần thiết như Bluetooth, GPS.
- Cho máy nghỉ ngơi: Nếu máy quá nóng, hãy ngưng chơi ít nhất vài phút để nhiệt độ dịu xuống trước khi tiếp tục.
- Môi trường chơi: Nên chơi ở nơi thoáng mát, có quạt hoặc máy lạnh; tránh đặt máy lên bề mặt cách nhiệt như chăn, gối, đệm.
- Tuyệt đối không để máy trong cốp xe: Nhiệt độ trong cốp xe cực cao có thể khiến pin phát nổ, rất nguy hiểm.
- Vừa sạc vừa sử dụng thường xuyên: Khiến pin phải vừa nạp vừa xả liên tục, dẫn đến nhanh chai pin, hư hỏng linh kiện và tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.
- Sạc pin không đúng cách: Nhiều người có thói quen để pin cạn kiệt mới sạc hoặc sạc lưng chừng rồi rút. Theo khuyến cáo, nên sạc khi máy báo pin yếu (khoảng 20%) và rút khi đầy để bền pin hơn.
- Sử dụng cấu hình vượt quá khả năng của máy: Ép những máy cấu hình thấp chạy game nặng khiến pin tụt nhanh và máy nóng liên tục, làm giảm tuổi thọ viên pin.
- Dùng cáp sạc thông thường khi chơi: Nên dùng cáp sạc chữ L để tránh gập dây và tăng sự thoải mái, hạn chế ảnh hưởng đến cổng sạc khi chơi game.
Nếu tình trạng nóng máy diễn ra thường xuyên đến mức không thể cầm hoặc pin có dấu hiệu phồng, bạn nên mang máy đến các trung tâm bảo hành uy tín để kiểm tra pin và bo mạch.