Nguyên nhân điện thoại bị nóng, giật lag khi chơi game

Khi điện thoại hoạt động quá mức, nhiệt độ tăng cao (đặc biệt là trên 43°C), hệ thống sẽ kích hoạt cơ chế tự bảo vệ gọi là giảm xung nhịp (thermal throttling).

Hệ quả là FPS bị tụt, khung hình giật lag, cảm ứng chậm và màn hình có thể tự động giảm độ sáng hoặc mờ đi. Đối với iPhone, máy có thể hiển thị cảnh báo cần làm mát và tạm ngưng các chức năng sạc hoặc hoạt động để bảo vệ linh kiện.

Ảnh minh họa: AI

Tình trạng điện thoại bị nóng và giật lag khi chơi game là vấn đề phổ biến, gây ra bởi sự kết hợp giữa áp lực phần cứng và các yếu tố môi trường.

- Quá tải phần cứng: CPU và GPU phải hoạt động hết công suất để xử lý đồ họa cao, hiệu ứng 3D, bóng đổ và tốc độ khung hình (như 120Hz).

- Vừa sạc vừa chơi: Đây là nguyên nhân kép khiến nhiệt lượng tích tụ từ cả quá trình sạc pin và quá trình xử lý của chipset, dễ gây quá nhiệt vượt ngưỡng an toàn.

- Phần mềm và ứng dụng nền: Các ứng dụng như Facebook, Zalo, TikTok chạy ngầm chiếm dụng RAM và tài nguyên CPU. Ngoài ra, các bản cập nhật iOS hoặc ứng dụng chưa tối ưu cũng có thể gây lỗi khiến máy nóng hơn bình thường.

- Kết nối mạng: Sử dụng 4G/5G tiêu tốn nhiều năng lượng hơn Wi-Fi do tín hiệu không ổn định, khiến chip mạng phải làm việc liên tục và sinh nhiệt cao.

- Phụ kiện và môi trường: ốp lưng quá dày ngăn cản việc tỏa nhiệt. Chơi game dưới ánh nắng trực tiếp hoặc trong phòng kín, nhiệt độ môi trường cao cũng làm máy không thể thoát nhiệt.