Cấu tạo của xe PHEV cho phép chạy điện ở những quãng đường ngắn trong đô thị và kết hợp động cơ đốt trong cho các hành trình dài. Nhờ đó, dòng xe này trở thành giải pháp trung hòa hợp lý, thu hẹp khoảng cách giữa xe hybrid tự sạc (HEV) và xe điện chạy pin (BEV).

Nhưng một nghiên cứu vừa được Viện Fraunhofer (Đức) công bố cho thấy dữ liệu mà nhà sản xuất và cơ quan quản lý công bố khác xa với cách người dùng sử dụng xe thực tế.

Xe PHEV được xem là giải pháp cân bằng giữa xe HEV và BEV. Ảnh: Colab L&C

Một nghiên cứu quy mô lớn do viện này thực hiện đã phân tích dữ liệu vận hành thực tế của 981.035 xe PHEV sản xuất giai đoạn 2021-2023. Dữ liệu được thu thập thông qua hệ thống giám sát mức tiêu thụ nhiên liệu trên xe (OBFCM), truyền trực tiếp từ phương tiện của nhiều hãng khác nhau. Đây được xem là nghiên cứu toàn diện nhất về xe PHEV tính đến nay.

Khi so sánh số liệu thử nghiệm trong phòng thí nghiệm theo chuẩn WLTP với cách người dùng vận hành xe ngoài đời thực, kết quả cho thấy sự chênh lệch rất lớn. Theo WLTP, xe PHEV có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình chỉ khoảng 1,57 lít/100 km.

Nhưng trong điều kiện sử dụng hàng ngày, con số này vọt lên 6,12 lít/100 km, cao gần gấp 3 lần. Đáng chú ý, ngay cả khi pin còn điện và xe ưu tiên chạy ở chế độ điện, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình vẫn đạt 2,98 lít/100 km, gần gấp đôi mức công bố chính thức.

Sự chênh lệch còn thể hiện rõ giữa các thương hiệu. Một số mẫu xe PHEV cao cấp của Đức thuộc nhóm cao nhất nghiên cứu, đặc biệt là Porsche với ghi nhận mức tiêu thụ thực tế khoảng 7 lít/100 km. Ngược lại, các mẫu xe PHEV phổ thông đến từ KIA, Toyota, Ford và Renault lại cho kết quả khả quan hơn, có thể đạt mức tiêu hao dưới 1 lít/100 km trong điều kiện tương đương.

Vậy nguyên nhân nằm ở đâu?

Các nhà nghiên cứu chỉ ra yếu tố then chốt không nằm ở công nghệ, mà ở thói quen người dùng không cắm sạc thường xuyên như giả định của các cơ quan quản lý.

Xe PHEV chỉ thực sự tiết kiệm nhiên liệu và phát huy ưu thế khi được sạc đều đặn. Ảnh: Car And Driver

Nghiên cứu chỉ ra xe PHEV của cá nhân chỉ chạy bằng điện khoảng 45-49% thời gian, còn xe PHEV của công ty thậm chí chỉ 11-15%. Trong khi đó, các phép tính theo WLTP lại giả định tỷ lệ chạy điện lên tới 70-85%. Khi pin không được sạc đầy, xe phải "cõng" bộ pin nặng nhưng vẫn chủ yếu chạy xăng, khiến mức tiêu thụ nhiên liệu tăng mạnh.

Ngoài ra, phạm vi chạy điện thực tế thường thấp hơn quảng cáo do nhiều yếu tố khác như thời tiết, tốc độ cao hoặc địa hình phức tạp. Một số người dùng còn có quãng đường di chuyển hàng ngày vượt quá tầm hoạt động điện tối đa của xe, buộc động cơ đốt trong can thiệp sớm hơn dự kiến, khiến lợi thế của xe PHEV gần như biến mất.

Xe PHEV chỉ thực sự tiết kiệm nhiên liệu và phát huy ưu thế khi được sạc đều đặn. Nếu không, mức tiêu hao nhiên liệu thực tế có thể cao hơn nhiều so với kỳ vọng, đúng như những gì nghiên cứu vừa chỉ ra.

Theo Carscoops

