Hãng xe Nhật Bản Subaru vừa phát đi thông báo triệu hồi gần 70.000 xe hybrid tại Mỹ do nguy cơ rò rỉ xăng, đồng thời khuyến cáo chủ xe tạm thời chỉ nên đỗ ngoài trời và hạn chế đổ xăng đầy bình.

Theo thông tin từ Cơ quan An toàn giao thông Đường cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA), tổng cộng 69.153 xe nằm trong diện ảnh hưởng, gồm 17.446 chiếc Subaru Crosstrek Hybrid và 51.707 chiếc Subaru Forester Hybrid.

Nguy cơ rò rỉ xăng khi nhiệt độ tăng

Nguyên nhân được xác định liên quan đến cụm nắp bình xăng. Cụ thể, gioăng làm kín giữa vỏ nắp và vòng đệm không đảm bảo độ kín cần thiết. Khi xe được đổ đầy nhiên liệu và đỗ trong điều kiện nhiệt độ môi trường tăng cao, xăng có thể giãn nở, làm áp suất bình chứa tăng lên.

Trong trường hợp này, nhiên liệu có thể bị đẩy ngược lên cổ bình. Nếu hệ thống làm kín không đủ chặt, xăng có thể rò rỉ ra ngoài, làm tăng nguy cơ cháy nổ khi gặp nguồn phát lửa.

Subaru cho biết hãng đã ghi nhận 33 báo cáo kỹ thuật liên quan tại Mỹ, song đến nay chưa có trường hợp cháy xe hay thương tích nào được ghi nhận.

Khuyến cáo đỗ xe ngoài trời, chỉ đổ tối đa 50% bình

Trong thời gian chờ khắc phục, Subaru khuyến cáo chủ xe chỉ nên đổ nhiên liệu tối đa 50% dung tích bình và đỗ xe ngoài trời, tránh khu vực gần nhà ở hoặc công trình kín.

Biện pháp này nhằm giảm áp suất trong bình nhiên liệu khi nhiệt độ môi trường tăng, hạn chế nguy cơ rò rỉ.

Giải pháp khắc phục là thay thế nắp bình xăng mới với gioăng cải tiến và bổ sung thêm vòng đệm chữ O để tăng khả năng làm kín. Subaru dự kiến bắt đầu liên hệ khách hàng từ cuối tháng 3 để sắp xếp lịch sửa chữa tại đại lý.

Đối với những khách hàng đang có ý định đặt mua Crosstrek Hybrid đời 2026, Subaru cho biết các xe sản xuất trong thời gian tới sẽ được lắp sẵn bộ phận mới, do đó không ảnh hưởng đến tiến độ giao xe.

Theo Carscoops

