Thay vì hiện đại hóa một mẫu xe cổ, Carlex làm điều ngược lại: đưa phong cách hoài cổ lên một chiếc SUV đương đại – đúng nghĩa “reverse restomod”. Mẫu G63 này nằm trong bộ sưu tập 7 chiếc SUV hạng sang, bên cạnh Rolls-Royce Cullinan, Bentley Bentayga, Lamborghini Urus, Ferrari Purosangue, Aston Martin DBX và Range Rover Vogue. Mỗi chiếc chỉ có 1 bản duy nhất trên thế giới.

Mercedes-AMG G63 phủ 1kg bụi kim cương lên lớp sơn.



Điểm gây choáng ngợp nhất nằm ở ngoại thất: Carlex cho biết gần 1kg bụi kim cương được trộn trực tiếp vào lớp sơn trắng, tạo hiệu ứng lấp lánh dưới ánh sáng. Ngoài ra, xe được trang bị widebody kit mạnh mẽ, vòm bánh mở rộng, mâm retro kết hợp lốp “viền trắng” cổ điển, logo và lưới tản nhiệt phong cách hoài niệm, cùng các chi tiết mạ chrome.

Nội thất da cá sấu Himalaya.

Không kém phần dị biệt, nội thất sử dụng da cá sấu Himalaya, loại vật liệu hiếm – vốn nổi tiếng trên túi Birkin của Hermès với giá có thể lên đến hàng trăm nghìn USD. Chất liệu này được bọc trên ghế trước và ghế giữa phía sau, tạo nên không gian gần như “độc bản”. Phần còn lại kết hợp da nâu – trắng và Alcantara phủ trần, hoàn thiện theo phong cách thủ công.

Carlex khẳng định đây là mẫu G-Class “đỉnh nhất” họ từng thực hiện. Với giá trị chạm ngưỡng 1,7 triệu USD, mẫu xe hướng đến nhóm khách siêu giàu yêu thích độ độc, không đụng hàng hơn là tốc độ hay công năng.

