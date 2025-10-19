Ra mắt tại Triển lãm Frankfurt Motor Show năm 1953, Mercedes-Benz 190 Ponton nổi bật với động cơ 1.9 lít, bốn xi-lanh, công suất 50 mã lực, kiểu dáng vừa thanh lịch, vừa mạnh mẽ. Đây là mẫu xe đầu tiên của Mercedes-Benz sử dụng kết cấu khung liền thân, thay thế dòng Type 170 và chiếm tới 80% sản lượng xe hơi của hãng thời bấy giờ. Khi đó, thiết kế “Ponton” lấy cảm hứng từ thân tàu, với đường nét bo tròn, đèn pha tròn và lưới tản nhiệt ngang đã định hình ngôn ngữ sedan của Mercedes-Benz suốt nhiều thập kỷ.
Trong lịch sử phát triển, Ponton là một trong những mẫu xe quan trọng nhất của Mercedes-Benz sau Thế chiến II. Mẫu xe là tiền thân của dòng sedan cỡ trung E-Class, định hình chuẩn mực sang trọng với triết lý “xe dành cho người thành đạt” suốt gần 80 năm của Mercedes-Benz.
Tại Việt Nam, trong thập niên 1950–1960, Mercedes-Benz 190 Ponton (W120/W121) là thứ xa xỉ bậc nhất, chỉ có mặt lác đác ở các thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn, Huế. Những người có thể sở hữu hoặc sử dụng mẫu xe này thường thuộc giới trí thức, thượng lưu trong hệ thống chính quyền Sài Gòn cũ.
Theo các nhà sưu tầm, Ponton được xem là “xe đi cả đời”, ổn định, bền, dễ bảo dưỡng, vận hành êm, phù hợp người cần di chuyển nhiều nhưng yêu cầu sự tin cậy tuyệt đối.
Phong cách thanh lịch, kín đáo, sang trọng vừa phải – khác hẳn xe Mỹ hào nhoáng, Ponton thể hiện chất tri thức và vị thế mà không phô trương. Thời kỳ sau 1954, một số bác sĩ và trí thức từng du học Pháp mang xe này về Việt Nam sử dụng. Mẫu xe nhanh chóng trở thành biểu tượng của “người có học, có gu và có tầm”.
Một số quan chức của chính quyền Sài Gòn cũ, các hãng vận tải hoặc đại lý nhập khẩu, và doanh nhân Hoa kiều cũng dùng xe này. Mercedes khi ấy được nhập qua cảng Sài Gòn, phần lớn xe gốc châu Âu (Đức, Pháp), còn một số bản lẻ qua đường ngoại giao.
Trước năm 1975, nhiều bác sĩ Pháp làm việc tại các bệnh viện lớn hoặc nhân viên lãnh sự quán Đức – Pháp, dùng chính những chiếc Ponton này. Tại Sài Gòn thời đó, không ít bác sĩ mở phòng mạch riêng hoặc làm trong bệnh viện Pháp đi Ponton, nên mẫu xe được mệnh danh là “xe bác sĩ”. Một số xe sau khi họ rời Việt Nam được bán lại cho người Việt có điều kiện, trở thành xe tư nhân hiếm hoi còn lưu hành.
Theo các nhà sưu tầm, cả Việt Nam hiện chỉ còn chưa đến 10 chiếc Ponton 190. Những chiếc Ponton còn sót lại đa phần có nguồn gốc chủ sở hữu là các bác sĩ hoặc trí thức cũ, có xe vẫn còn giấy đăng ký từ những năm 1960 ghi nghề “bác sĩ”.
Nhân kỷ niệm gần 80 năm lịch sử dòng E-Class, chiếc xe được vận chuyển ra Hà Nội để trưng bày trong triển lãm Mercedes-Benz E-Class, như một minh chứng mang tính biểu tượng cho trình độ kỹ thuật và công nghệ của hãng xe sang Đức.
Đến nay, những chiếc Ponton vẫn được giới sưu tầm xe cổ săn tìm nhờ độ bền “thách thức thời gian”, có thể vận hành hàng trăm nghìn km mà không cần đại tu lớn. Tại sự kiện triển lãm E-Class, chiếc Ponton 190 xuất hiện với lớp sơn bóng và nội thất da nguyên bản, đã được đăng kiểm, như lời mời gọi quay về “thời kỳ hoàng kim” đầu tiên của E-Class.
