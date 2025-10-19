Ra mắt tại Triển lãm Frankfurt Motor Show năm 1953, Mercedes-Benz 190 Ponton nổi bật với động cơ 1.9 lít, bốn xi-lanh, công suất 50 mã lực, kiểu dáng vừa thanh lịch, vừa mạnh mẽ. Đây là mẫu xe đầu tiên của Mercedes-Benz sử dụng kết cấu khung liền thân, thay thế dòng Type 170 và chiếm tới 80% sản lượng xe hơi của hãng thời bấy giờ. Khi đó, thiết kế “Ponton” lấy cảm hứng từ thân tàu, với đường nét bo tròn, đèn pha tròn và lưới tản nhiệt ngang đã định hình ngôn ngữ sedan của Mercedes-Benz suốt nhiều thập kỷ.

Trong lịch sử phát triển, Ponton là một trong những mẫu xe quan trọng nhất của Mercedes-Benz sau Thế chiến II. Mẫu xe là tiền thân của dòng sedan cỡ trung E-Class, định hình chuẩn mực sang trọng với triết lý “xe dành cho người thành đạt” suốt gần 80 năm của Mercedes-Benz.

Mercedes-Benz 190 Ponton trong triển lãm Mercedes-Benz E-Class vừa diễn ra tại Hà Nội trong 2 ngày 16-17/20/2025.

Đèn xi-nhan được đặt ngay trước gương chiếu hậu, giúp người lái dễ quan sát khi bật tín hiệu rẽ.

Tay nắm cửa của Mercedes-Benz 190 Ponton thuộc loại tay nắm cơ học kiểu đòn bẩy – một biểu tượng rất đặc trưng của xe châu Âu thập niên 1950.

Cụm đèn pha tròn thanh lịch – biểu tượng của kỷ nguyên sedan sang trọng thập niên 1950. Ngay bên cạnh là lưới tản nhiệt kim loại hình chữ nhật, đan mắt lưới dày, bao quanh bởi viền chrome lớn, bên dưới có đèn sương mù tròn gắn thấp hơn – chi tiết hiếm nhưng đặc trưng trên xe sang thập niên 1950.

Bánh xe cổ điển của Mercedes-Benz 190 Ponton dùng mâm thép (steel wheel) với ốp mâm (hubcap) bằng kim loại mạ chrome, che gần như toàn bộ mâm thép bên trong, vừa để bảo vệ, vừa để tạo điểm nhấn thẩm mỹ. Ở giữa in biểu tượng ngôi sao ba cánh, kiểu thiết kế đặc trưng của Mercedes từ thập niên 1950 đến 1970. Loại bánh xe này được lắp ráp hoàn toàn thủ công, phải dùng đinh chốt kim loại và khóa chụp cơ học để giữ chặt ốp vào mâm.

Khoang ghế sau của Mercedes-Benz 190 Ponton đầy tinh tế với nội thất ốp da đỏ đun sang trọng, quý phái

Khoang lái Mercedes-Benz 190 Ponton mang màu sắc hoài niệm. Táp lô ốp gỗ sang trọng.

Tại Việt Nam, trong thập niên 1950–1960, Mercedes-Benz 190 Ponton (W120/W121) là thứ xa xỉ bậc nhất, chỉ có mặt lác đác ở các thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn, Huế. Những người có thể sở hữu hoặc sử dụng mẫu xe này thường thuộc giới trí thức, thượng lưu trong hệ thống chính quyền Sài Gòn cũ.

Theo các nhà sưu tầm, Ponton được xem là “xe đi cả đời”, ổn định, bền, dễ bảo dưỡng, vận hành êm, phù hợp người cần di chuyển nhiều nhưng yêu cầu sự tin cậy tuyệt đối.

Phong cách thanh lịch, kín đáo, sang trọng vừa phải – khác hẳn xe Mỹ hào nhoáng, Ponton thể hiện chất tri thức và vị thế mà không phô trương. Thời kỳ sau 1954, một số bác sĩ và trí thức từng du học Pháp mang xe này về Việt Nam sử dụng. Mẫu xe nhanh chóng trở thành biểu tượng của “người có học, có gu và có tầm”.

Một số quan chức của chính quyền Sài Gòn cũ, các hãng vận tải hoặc đại lý nhập khẩu, và doanh nhân Hoa kiều cũng dùng xe này. Mercedes khi ấy được nhập qua cảng Sài Gòn, phần lớn xe gốc châu Âu (Đức, Pháp), còn một số bản lẻ qua đường ngoại giao.

Trước năm 1975, nhiều bác sĩ Pháp làm việc tại các bệnh viện lớn hoặc nhân viên lãnh sự quán Đức – Pháp, dùng chính những chiếc Ponton này. Tại Sài Gòn thời đó, không ít bác sĩ mở phòng mạch riêng hoặc làm trong bệnh viện Pháp đi Ponton, nên mẫu xe được mệnh danh là “xe bác sĩ”. Một số xe sau khi họ rời Việt Nam được bán lại cho người Việt có điều kiện, trở thành xe tư nhân hiếm hoi còn lưu hành.

Chiếc Mercedes-Benz Ponton 190 màu trắng của nhà sưu tầm Tùng Trần được sử dụng làm xe đón dâu trong sự kiện đám hỉ của thành viên CLB Xe cổ Sài Gòn

Bộ đôi Mercedes-Benz 190 Ponton của 2 nhà sưu tầm Dũng Trần và Tùng Trần (CLB Xe cổ Sài Gòn) lăn bánh ở Sapa, Lào Cai.

Theo các nhà sưu tầm, cả Việt Nam hiện chỉ còn chưa đến 10 chiếc Ponton 190. Những chiếc Ponton còn sót lại đa phần có nguồn gốc chủ sở hữu là các bác sĩ hoặc trí thức cũ, có xe vẫn còn giấy đăng ký từ những năm 1960 ghi nghề “bác sĩ”.

Nhân kỷ niệm gần 80 năm lịch sử dòng E-Class, chiếc xe được vận chuyển ra Hà Nội để trưng bày trong triển lãm Mercedes-Benz E-Class, như một minh chứng mang tính biểu tượng cho trình độ kỹ thuật và công nghệ của hãng xe sang Đức.

Tại sự kiện triển lãm E-Class, chiếc Mercedes-Benz Ponton 190 xuất hiện với lớp sơn bóng loáng, đẹp long lanh như lời mời gọi quay về “thời kỳ hoàng kim” đầu tiên của E-Class.

Đến nay, những chiếc Ponton vẫn được giới sưu tầm xe cổ săn tìm nhờ độ bền “thách thức thời gian”, có thể vận hành hàng trăm nghìn km mà không cần đại tu lớn. Tại sự kiện triển lãm E-Class, chiếc Ponton 190 xuất hiện với lớp sơn bóng và nội thất da nguyên bản, đã được đăng kiểm, như lời mời gọi quay về “thời kỳ hoàng kim” đầu tiên của E-Class.

