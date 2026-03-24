Ngày 24/3, Công ty Đấu giá hợp danh Tài chính và Giá cả Việt Nam cho biết đã hoàn tất phiên đấu giá 28 ô tô là tài sản thanh lý của Sở Tài chính TP Đà Nẵng.

Trong lô tài sản, chiếc Mercedes-Benz E 300 (W212), biển số 80B-7879, sản xuất năm 2009, có giá khởi điểm cao nhất với 282 triệu đồng. Tuy nhiên, đây tiếp tục là chiếc xe ế khi không có khách tham gia đấu giá, kết quả ghi nhận 0 đồng trong phiên ngày 11/3.

Đáng chú ý, chiếc xe này đã nhiều lần được đưa ra đấu giá nhưng chưa thành công. Cụ thể, năm 2023, xe có giá khởi điểm hơn 632 triệu đồng, năm 2024 giảm còn hơn 588 triệu đồng và đến năm 2025 tiếp tục hạ xuống 470 triệu đồng trước khi về mức 282 triệu đồng như hiện nay.

Chiếc Mercedes-Benz E 300 lần thứ tư nhưng không có người mua.

Theo đại diện đơn vị tổ chức, chiếc Mercedes-Benz E 300 không có khách hàng tham gia phiên đấu giá. Trong tổng số 28 ô tô đưa ra thanh lý, đã có 25 xe được đấu giá thành công, nhiều trường hợp có mức trúng cao hơn đáng kể so với giá khởi điểm.

Cụ thể, xe Toyota Hiace biển số 43A-003.21 có giá khởi điểm 150 triệu đồng, trúng đấu giá 244 triệu đồng. Xe Toyota Land Cruiser biển số 43A-005.86 từ 130 triệu đồng khởi điểm đã đạt giá trúng 176 triệu đồng. Xe Toyota Crown biển số 43A-003.56 tăng từ 220 triệu đồng giá khởi điểm, chốt giá trúng lên đến 388 triệu đồng.

Ở mức thấp nhất, một xe Toyota Hiace biển số 43A-005.26 có giá khởi điểm 15,2 triệu đồng và trúng đấu giá 16,8 triệu đồng.

Theo Sở Tài chính Đà Nẵng, 28 tài sản nói trên được hình thành trên cơ sở các quyết định thu hồi và thanh lý tài sản công của UBND TP theo đúng quy định.

