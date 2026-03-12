Theo phản ánh, công dân trúng đấu giá quyền sử dụng 131,6m2 đất trồng cây lâu năm. Trên thửa đất có căn nhà nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà.

Người mua cho biết đã nộp đầy đủ tiền theo hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và hoàn tất các nghĩa vụ tài chính theo quy định. Tuy nhiên, việc giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (thường gọi là sổ đỏ) vẫn chưa được cơ quan có thẩm quyền xử lý dứt điểm.

Khi liên hệ với UBND phường, công dân được trả lời rằng trường hợp này phải chấp nhận bị xử phạt hành chính và nộp tiền chuyển mục đích sử dụng đất thì mới được cấp giấy chứng nhận.

Điều này khiến người mua băn khoăn vì tài sản được mua thông qua đấu giá hợp pháp, trong hợp đồng cũng ghi rõ có nhà trên đất.

Công dân đặt câu hỏi: Nếu người chủ cũ không chấp hành việc nộp phạt vi phạm hành chính do sử dụng đất sai mục đích thì người mua có bị ảnh hưởng đến việc cấp giấy chứng nhận hay không? Bởi vì hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận trong trường hợp sử dụng đất sai mục đích cần có quyết định xử phạt vi phạm hành chính và chứng từ đã nộp phạt.

Ngoài ra, nếu căn nhà được xây dựng sau ngày 1/7/2014 mà chủ cũ không chịu nộp phạt hoặc không khắc phục hậu quả (khôi phục lại hiện trạng ban đầu - đập bỏ nhà), thì việc cấp giấy chứng nhận có thể không được giải quyết.

Trong khi đó, theo người mua, hợp đồng mua bán tài sản đấu giá đã ghi rõ tài sản gồm cả nhà trên đất. Vì vậy, công dân mong muốn được cơ quan chức năng hướng dẫn cụ thể để hoàn thiện thủ tục cấp giấy chứng nhận.

Trả lời phản ánh trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết nội dung câu hỏi của công dân không rõ nội dung sử dụng đất của gia đình. Tuy nhiên, căn cứ các quy định pháp luật hiện hành, cơ quan này đã đưa ra hướng dẫn về nguyên tắc xử lý.

Theo khoản 5 Điều 5 của Nghị định 123/2024 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, nếu hành vi vi phạm xảy ra trước khi chuyển quyền sử dụng đất thì người chuyển quyền sử dụng đất phải chịu trách nhiệm bị xử phạt và thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm của mình gây ra.

Nếu bên chuyển quyền sử dụng đất là cá nhân đã chết và không có người thừa kế hoặc đã chuyển đi nơi khác mà không xác định được địa chỉ, thì bên nhận chuyển quyền - tức người mua đất - phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả do bên chuyển quyền gây ra.