Sau gần 80 năm kể từ khi ra đời phiên bản đầu tiên, Mercedes-Benz E-Class thế hệ mới – thế hệ thứ 6 vừa chính thức ra mắt thị trường Việt Nam hôm 16/10. Đây là dòng xe bán chạy nhất của Mercedes-Benz trong nhóm sedan hạng sang.

Ở thế hệ thứ 6, Mercedes-Benz E-Class có 3 phiên bản, trong đó, giá thấp nhất là E 200 Avantgarde - 2,449 tỷ đồng với phong cách năng động, hiện đại; E 200 Exclusive có giá 2,589 tỷ đồng mang hơi hướng cổ điển, lịch lãm và bản cao cấp nhất; E 300 AMG giá 3,209 tỷ đồng với chất thể thao, cá tính. So với thế hệ cũ, hãng xe sang Đức đã loại bỏ phiên bản E 180.

Mercedes-Benz E 200 Exclusive có giá 2,589 tỷ đồng

Mercedes-Benz E 300 AMG giá 3,209 tỷ đồng

Mercedes-Benz E 200 Avantgarde thế hệ mới có giá 2,449 tỷ đồng

Đối thủ cạnh tranh của Mercedes-Benz E-Class tại Việt Nam là BMW 5 Series (giá từ 2,589- 3,099 tỷ đồng); Audi A6, A7 (giá từ 2,299 tỷ đồng); Lexus ES (giá 2,360 tỷ đồng); Volvo S90 (giá từ 2,32 tỷ đồng).

Cả ba phiên bản E-Class đều dùng động cơ mild-hybrid 2.0L 48V, hộp số 9G-Tronic, dẫn động cầu sau. Hai phiên bản E 200 đều sở hữu sức mạnh 204 mã lực, mô men xoắn cực đại 320 Nm tại vòng tua 1.600-4.000 vòng/phút, tiêu thụ nhiên liệu 7,9L/100km. Phiên bản E 300 AMG có công suất lớn hơn 258 mã lực, mô men xoắn cực đại 400 Nm tại vòng tua 3.200-4.000 vòng/phút, tiêu thụ nhiên liệu 8,9L/100km.

So với thế hệ cũ, mẫu E-Class thế hệ mới có nội thất rộng rãi hơn nhờ trục cơ sở được thiết kế dài hơn và kích thước xe lớn hơn. Đặc biệt, các công nghệ hiện đại, thông minh được trang bị “ngập tràn”. Trong đó, hai tính năng “lạ” nhất lần đầu tiên xuất hiện trên mẫu xe này.

Camera selfie tích hợp trong hệ thống màn hình siêu rộng trải dài tap-lô (MBUX Superscreen). Ảnh: Phạm Huyền

Thứ nhất, đó là camera selfie tích hợp trong hệ thống màn hình siêu rộng trải dài tap-lô (MBUX Superscreen). Tất nhiên, camera selfie trên ô tô không phải để chụp ảnh “tự sướng” như camera trên điện thoại thông minh Iphone hay Samsung. Loại camera này phục vụ cho giao tiếp, giải trí, giám sát an toàn cho người lái.

Với chi tiết này, lần đầu tiên một mẫu Mercedes tại Việt Nam ở có thể quay, chụp, họp trực tuyến hoặc nhận diện người lái qua hình ảnh. Người dùng có thể gọi video bằng Zoom, ghi hình Vlog khi xe dừng, hay đơn giản là để hệ thống nhận diện khuôn mặt rồi tự điều chỉnh ghế, ánh sáng và âm nhạc theo hồ sơ cá nhân. Đây là trang bị hấp dẫn và gây tò mò nhất ở mẫu xe của Mercedes trong khi các đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc thuộc BMW, Audi, Lexus chưa có.

Cao cấp và giá đắt hơn, một số mẫu xe sang BMW 7 Series (G70) và i7 có camera cabin, nhưng mục tiêu chính là giám sát tài xế (nhìn hướng mắt, phát hiện ngủ gật, cảnh báo) chứ chưa thể gọi video. Audi A8, Q8 e-tron có camera giám sát hoặc cảm biến hồng ngoại cho hệ thống “Driver Attention Monitoring”, nhưng không cho phép người dùng điều khiển hoặc quay video. Mẫu Volvo, Lexus, Genesi đều có camera cabin, nhưng bị khóa chức năng giải trí. Mục tiêu là an toàn sinh trắc học (phát hiện mệt, kiểm soát hơi thở, nhiệt độ). Ví dụ, Volvo EX90 có hệ thống camera và radar theo dõi nhịp tim – cứu sinh khi bỏ quên trẻ trong xe, chứ không phải selfie.

Như vậy, tại Việt Nam, chỉ duy nhất Mercedes-Benz E-Class thế hệ mới có camera selfie thực thụ, không phải dạng “ẩn” phục vụ hệ thống an toàn.

Khoang nội thất trang bị hệ thống cửa gió điều hòa tự xoay (Digital Vent Control) - tính năng mới hoàn toàn của Mercedes-Benz toàn cầu.

Điểm mới thứ hai là hệ thống cửa gió điều hòa tự xoay (Digital Vent Control) cũng lần đầu tiên có ở E-Class. Đây là hệ thống điều hòa tự động điều chỉnh hướng gió và cường độ theo người ngồi, nhiệt độ khoang và chế độ lái, có thể điều khiển qua màn hình cảm ứng hoặc giọng nói.

Đèn pha cao cấp Digital Light giúp chiếu sáng phần đường cần thiết mà không gây chói xe đối diện

Ngoài ra, các công nghệ giải trí khác gây chú ý như hệ thống Sound Visualization cho phép đèn viền nội thất 64 màu chuyển màu, nhấp nháy theo nhịp bass, tạo không gian “đa giác quan; đèn pha cao cấp Digital Light giúp chiếu sáng phần đường cần thiết mà không gây chói xe đối diện, thậm chí chiếu ký hiệu cảnh báo (biển báo, người đi bộ) xuống mặt đường.

Năm 1996, E-Class chính là mẫu xe đầu tiên được Mercedes-Benz lắp ráp tại Việt Nam, đánh dấu khởi đầu cho hành trình gần 30 năm qua sản xuất và lắp ráp trong nước. Với thế hệ này, hãng xe sang Đức kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng thị phần với tệp khách hàng trung lưu tại Việt Nam yêu thích công nghệ và phong cách lịch lãm, sang trọng.