Mercedes-Benz GLC từ lâu đã là một trong những mẫu SUV bán chạy nhất của thương hiệu ngôi sao ba cánh. Giờ đây, mẫu xe này tiếp tục hành trình phát triển khi chính thức bước vào kỷ nguyên điện hóa với phiên bản Mercedes-Benz GLC EV.

Mercedes-Benz GLC EV sẽ cạnh tranh mạnh mẽ với đối thủ BMW iX3 cùng vừa mới ra mắt. Ảnh: Mercedes

Mẫu SUV điện mới của Mercedes-Benz sẽ cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ khác như Audi Q6 e-tron, Porsche Macan EV và BMW iX3 mới ra mắt gần đây.

Trái tim của GLC EV là bộ pin lithium-ion dung lượng sử dụng 94,0 kWh. Ở cấu hình mạnh nhất, GLC EV được trang bị 2 động cơ điện cung cấp công suất lên tới 483 mã lực, vượt trội hơn cả BMW iX3 mới (463 mã lực).

Nhờ kiến trúc điện 800V, GLC EV có thể đạt phạm vi hoạt động 713km. Với công suất sạc tối đa 330kW, xe có thể di chuyển được quãng đường lên đến 303km chỉ sau 10 phút sạc - một lợi thế lớn cho những chuyến đi dài.

Những điểm nhận ở ngoại thất của Mercedes-Benz GLC EV 2026. Ảnh: Mercedes

Về tổng thể, Mercedes-Benz GLC phiên bản chạy điện trông không khác phiên bản chạy xăng hiện tại, nhưng các chi tiết mạ crôm cùng đường viền mái vuốt thanh thoát tạo nên sự sang trọng vốn có của Mercedes.

Điểm nhấn của mẫu xe mới đến từ bộ lưới tản nhiệt cỡ lớn được chiếu sáng bằng 942 điểm LED, nổi bật cùng logo ngôi sao ba cánh khổng lồ ở trung tâm. Đèn pha LED là tiêu chuẩn, trong khi gói trang bị đèn kỹ thuật số là tùy chọn. Ở phía sau, cụm đèn hậu LED tròn trải dài trên nắp cốp mang đến cảm giác hiện đại và liền mạch.

Không gian bên trong của GLC EV được cải thiện nhờ trục cơ sở kéo dài thêm 77mm so với bản xăng. Hành khách sẽ tận hưởng chỗ để chân rộng rãi hơn ở hàng ghế sau khi tăng thêm 48mm và khoảng trần thoáng đãng. Khoang hành lý cũng rộng rãi với 569 lít sau hàng ghế thứ hai và lên đến 1.738 lít khi gập ghế, chưa kể thêm cốp trước dung tích 127 lít.

Mercedes còn chú trọng tính bền vững khi trang bị da thuần chay được chứng nhận bởi Vegan Society. Dù vậy, khách hàng vẫn có thể tùy chọn da thật Soft Torino hoặc Nappa cao cấp.

Điểm nhấn nổi bật nhất ở khu vực khoang lái chắc chắn là màn hình siêu rộng Hyperscreen 39,1 inch, kéo dài toàn bộ bảng điều khiển. Hệ thống MBUX mới nhất tích hợp AI của Microsoft và Google. Tuy nhiên, Mercedes-Benz vẫn giữ lại một số nút bấm vật lý trên vô lăng và bảng điều khiển để đảm bảo tính tiện dụng.

Nội thất của Mercedes-Benz GLC EV khác biệt hoàn toàn so với phiên bản chạy xăng. Ảnh: Mercedes

GLC EV thừa hưởng hệ thống treo Airmatic và hệ thống lái bánh sau từ đàn anh Mercedes-Benz S-Class. Ở tốc độ thấp, bánh sau có thể đánh lái ngược chiều bánh trước tối đa 4,5 độ, giúp chiếc SUV cỡ trung xoay trở linh hoạt hơn trong phố đông đúc.

Về an toàn, Mercedes-Benz GLC EV được trang bị hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ lái rảnh tay, cùng hệ thống hỗ trợ đỗ xe bán tự động MB.Parking Assist.

Mercedes-Benz GLC EV 2026 với công nghệ EQ đi kèm bộ pin 94 kWh, phạm vi 713km, sạc nhanh 330kW. Ảnh: Mercedes

Mercedes-Benz GLC EV dự kiến sẽ được bán tại Mỹ từ nửa cuối năm 2026. Dù giá chính thức chưa được công bố, giới chuyên môn dự đoán mức khởi điểm sẽ cao hơn bản GLC chạy xăng hiện đang có giá từ 50.800 USD (1,34 tỷ đồng) cho phiên bản 2026.

(Theo Motortrend)

Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!