Mới đây, tại sự kiện “Investor Day 2025” tổ chức ở New York (Mỹ), ông José Muñoz – Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Hyundai Motor Group cho biết, thương hiệu hạng sang thuộc tập đoàn này là Genesis đang phát triển các mẫu xe chủ lực mới, trong đó có một mẫu SUV địa hình, lấy cảm hứng từ bản xe ý tưởng X Gran Equator ra mắt đầu năm nay.

Mẫu SUV ý tưởng của Genesis. Ảnh: Motor1

Theo ông Muñoz, đây sẽ là mẫu xe nằm ở phân khúc xe SUV cao cấp nhất của Genesis, hướng tới trải nghiệm “khác biệt và đáng nhớ” thay vì chỉ dừng lại ở hình ảnh một chiếc xe sang trọng.

Phía Genesis chia sẻ một vài chi tiết và hình ảnh về ý tưởng ban đầu, bao gồm bộ vành beadlock 24 inch, gầm xe cao và có thanh ray trên nóc đậm chất SUV. Xe cũng có 4 cửa sổ trời cho các vị trí ngồi thay vì 1 cửa sổ trời toàn cảnh thường thấy.

Khả năng cao, mẫu SUV này sẽ không phải là xe thuần điện mà sử dụng động cơ V-6 3,5 lít hiện có của thương hiệu, hoặc có thể là động cơ hybrid.

Khả năng mẫu SUV ý tưởng mới của Genesis sẽ không phải xe thuần điện. Ảnh: Motor1

Thời điểm ra mắt và sản xuất hàng loạt của mẫu SUV này vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, động thái hé lộ ngay tại sự kiện chiến lược cho thấy, Genesis đang nghiêm túc chuẩn bị để bước chân vào sân chơi SUV địa hình hạng sang – nơi Mercedes-Benz G-Class nhiều năm qua gần như độc chiếm.

Ngoài mẫu SUV kể trên, Genesis còn hé lộ những dự án thú vị khác, bao gồm cả mẫu xe coupe G90 được đồn đoán dựa trên mẫu xe ý tưởng X Gran Coupe và một mẫu xe sedan điện hiệu suất cao với công suất hơn 1.000 mã lực cạnh tranh trực tiếp với Porsche Taycan.

Dưới đây là một số hình ảnh của mẫu xe ý tưởng X Gran Equator:

(Theo Motor1)

