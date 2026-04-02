Khác với những chiếc G-Class đời mới thường thấy trên phố, EMC tập trung vào các thế hệ cổ điển như W460 hay W461 vốn có nguồn gốc từ xe quân sự và xe phục vụ địa hình. Phiên bản trong bài là chiếc Mercedes-Benz W461 sản xuất năm 1991, ban đầu thuộc biến thể 250GD “Wolf”, dòng xe chuyên dụng cho quân đội.

Ở cấu hình nguyên bản, xe sử dụng động cơ diesel OM602 cho công suất khoảng 90 mã lực. Tuy nhiên, EMC đã thay thế bằng khối động cơ V8 LS3 dung tích 6.2L, cho công suất lên tới 430 mã lực, bước nâng cấp mang tính “lột xác” về hiệu năng.

Ngoài động cơ mới, xe còn được trang bị hệ thống treo Bilstein, nội thất bọc tông màu Sweetgrass (Tông xanh lá nhạt) kết hợp chi tiết ốp gỗ sồi, cùng lớp sơn ngụy trang đậm chất quân sự. Tổng thể mang đến diện mạo vừa cổ điển vừa hiện đại.

Tuy nhiên, mức giá mới là điểm gây tranh cãi. Một bản độ của EMC có giá khởi điểm khoảng 185.000 USD (khoảng 4,6 tỷ đồng). Nếu nâng cấp lên động cơ LS3 V8, khách hàng phải chi thêm 55.000 USD (khoảng 1,35 tỷ đồng), con số bị cho là khá cao so với giá trị thực của động cơ và hộp số.

Dù vậy, giới chuyên môn nhận định đây là điều không quá bất ngờ trong thế giới xe độ, phục chế, nơi chi phí nhân công, tay nghề và độ hoàn thiện thường chiếm phần lớn giá trị. Về lý thuyết, người chơi xe hoàn toàn có thể tự thực hiện một dự án tương tự với chi phí thấp hơn, nhưng điều đó đòi hỏi kỹ năng và nguồn lực không nhỏ.

Với “Camo Wolf”, Expedition Motor Company tiếp tục cho thấy sức hút của những mẫu G-Class cổ điển được “hồi sinh”. Tuy nhiên, mức giá hàng trăm nghìn USD cũng khiến không ít người phải cân nhắc, ngay cả với những khách hàng đam mê dòng xe địa hình huyền thoại này.

Theo Motor1

