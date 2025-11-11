Xem video:

Trong clip, chiếc BMW trắng bay lên rồi hạ cứng xuống mặt đường, lửa bắn ra từ gầm xe, tiếp theo là các xe khác cũng gặp tình huống tương tự. Rất may, tài xế Fortuner đã giảm tốc trước đó, hạn chế nguy cơ tai nạn nghiêm trọng.

Sự cố xảy ra trên Golf Course Road, Gurgaon, gần tòa nhà Centrum Plaza. Gờ giảm tốc này được dựng một cách ngẫu nhiên và không có biển báo. Sau khi video lan truyền, Cơ quan Phát triển Đô thị Gurugram (GMDA) đã nhanh chóng lắp biển cảnh báo và sơn phản quang để tài xế nhận biết từ xa.

Các chuyên gia cho rằng gờ giảm tốc không đánh dấu rất nguy hiểm, đặc biệt với xe chạy tốc độ cao. Nó dễ gây hư hỏng hệ thống treo, gầm, két dầu, đồng thời làm nổ lốp, lệch bánh hoặc nứt cản. Không chỉ ô tô, xe máy cũng có nguy cơ nghiêm trọng, thậm chí dẫn tới chấn thương nặng hoặc tử vong.

Nguyên nhân thường xuất phát từ việc các cơ quan địa phương và nhà thầu thi công xong gờ giảm tốc nhưng chưa sơn hoặc lắp biển cảnh báo kịp thời. Chuyên gia khuyến cáo cần sơn màu nổi bật, gắn biển cảnh báo 100–200 m trước gờ để giảm thiểu tai nạn. Nếu tuân thủ, số vụ va chạm liên quan gờ giảm tốc sẽ giảm đáng kể.

Theo Cartoq

