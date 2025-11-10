Xem video:

Theo nhân chứng, người đàn ông 39 tuổi điều khiển chiếc Lamborghini Aventador đã chạy lấn làn để vượt chiếc Mini, nhưng đánh lái trở lại quá gấp, khiến phần đuôi xe quệt vào hông Mini. Cú va chạm khiến chiếc siêu xe mất lái, xoay vòng dữ dội và lao thẳng vào một ô tô đang đỗ ven đường. Ngay sau đó, Lamborghini phát nổ và bốc cháy ngùn ngụt.

Một người chứng kiến kể với tờ New Zealand Herald: “Khói bốc lên ngày càng dày, mọi người đều lùi lại vì sợ xe nổ. Ai cũng lo lắng và thương cho chủ xe – trong đầu tôi chỉ nghĩ, trong tất cả các loại xe, lại là chiếc đó.”

May mắn không có ai bị thương. Lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt và khống chế ngọn lửa. Tuy nhiên, chiếc Lamborghini gần như bị thiêu rụi hoàn toàn, còn hai xe khác cũng hư hại nặng.

Cảnh sát cho biết, tài xế 39 tuổi đã bị khởi tố và sẽ hầu tòa vào ngày 14/11 với cáo buộc lái xe nguy hiểm. Ngoài việc phải bồi thường thiệt hại cho ba chiếc xe, người này có thể đối mặt án phạt tối đa ba tháng tù, phạt tiền khoảng 2.500 USD và bị tước giấy phép lái xe trong sáu tháng.

Theo Motorbiscuit

