Trong hiệp 2 của trận tứ kết cuối cùng của World Cup 2026, Argenitna gặp Thụy Sĩ, qua ống kính máy quay truyền hình, người hâm mộ của vũ khúc tango không khỏi lo lắng, khi thấy đội trưởng số 10 của họ mặt dính máu.

Messi bị rách mí mắt sau một pha tranh chấp bóng với Xhaka. Ảnh: EFE

Do không có hình ảnh phát lại tình huống nên mọi người không rõ lý do vì sao, Messi lại đổ máu trên sân, mà thoạt nhìn tưởng anh bị chảy máu mắt.

Theo tờ MDZ, Messi bị rách nhẹ ở mí mắt phải, sau một pha tranh chấp bóng với Xhaka và cùi chỏ của đội trưởng Thụy Sĩ đã va vào vùng mặt của số 10.

Messi vẫn thi đấu và tranh thủ khoảng dừng trong trận, liên tục lấy nước đổ lên vùng bị chảy máu để làm dịu cơn đau, trước khi đội ngũ y tế Argentina kiểm tra và xử lý vết thương cho anh ở thời gian nghỉ tiếp nước của hiệp 2.

Đội trưởng số 10 tiếp tục thi đấu sau khi được bác sĩ xử lý vết thương. Ảnh: TyCSports

Thật may, sau vài phút điều trị, Messi tiếp tục sát cánh cùng đồng đội, chơi đến hết 2 hiệp phụ, cùng Argentina giành thắng lợi chung cuộc 3-1 Thụy Sĩ, vào bán kết gặp Anh.

Sau 2 trận đấu thử thách bản lĩnh nhà vô địch, cùng thắng với tỷ số 3-2 trước Cape Verde và Ai Cập, Messi đá phạt đưa trái bóng ngay đầu Mac Allister mở tỷ số cho Argentina ngay phút thứ 10.

Tưởng sẽ là trận đấu nhẹ nhàng hơn, nhưng đoàn quân Scaloni có trận đấu vất vả khác, dù chơi hơn người từ phút 72 - 5 phút sau khi để Thụy Sĩ gỡ hòa. Tuy nhiên, Argentina cho thấy không chỉ có siêu Messi mà họ còn là một tập thể mạnh, với nhiều cá nhân biết tỏa sáng đúng lúc.

Julian Alvarez im tiếng từ đầu giải đã ghi một tuyệt phẩm đưa Argenina vượt lên 2-1 ở phút 112, trước khi Lautaro Martinez cũng điền tên lên bảng điện tử (120+1), ấn định chiến thắng 3-1 cho đội nhà.

(Nguồn VTV)