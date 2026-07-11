Số phận thay đổi

Đôi khi chỉ một pha bóng tưởng như bình thường cũng có thể thay đổi cả một số phận, thậm chí cả cuộc đời.

Ngày Roy Keane – với tính cách nóng nảy – trả thù Alf-Inge Haaland bằng pha vào bóng khiến đầu gối của ông bị hủy hoại, cũng là bước ngoặt khiến cậu con trai tài năng của ông không khoác áo Anh, dù sinh ra tại đây năm 2000.

Haaland đủ điều kiện khoác áo Anh. Ảnh: NFF

Trên sân Hard Rock ở Miami, Erling Haaland sẽ đối đầu chính tuyển Anh để tranh vé vào bán kết World Cup 2026 (4h ngày 12/7).

Với cú đúp loại Brazil, nâng tổng số bàn thắng tại giải lên 7, ngang Harry Kane, Haaland chính là mối đe dọa lớn nhất đối với đội tuyển mà anh từng có cơ hội đại diện.

Năm 2001, trong trận derby Manchester giữa MU và Man City, Roy Keane tung cú tắc bóng khiến đầu gối của Alf-Inge gần như bị nghiền nát.

Đó là màn trả đũa sau sự cố năm 1997, khi Haaland cha còn khoác áo Leeds United và vô tình khiến Keane chấn thương.

Keane không bao giờ tha thứ việc Haaland cho rằng ông chỉ giả vờ đau và bảo ông đứng dậy.

Cuộc báo thù của Keane vô cùng tàn nhẫn. Alf-Inge không bao giờ trở lại đỉnh cao. Trong cuốn tự truyện, huyền thoại MU thậm chí còn tự hào.

“Tôi đã chờ đủ lâu. Tôi tung cho hắn một cú thật mạnh. Bóng ở đó (tôi nghĩ vậy). Nhận lấy đi! Và đừng bao giờ dám chế giễu tôi giả vờ chấn thương nữa”, Keane kể lại.

“Ngay cả khi trở lại phòng thay đồ, tôi cũng không hề hối hận”.

Sau này, Keane thừa nhận ông luôn mang sự tức giận dành cho cha của Haaland, dù khẳng định bản thân không cố ý khiến đối thủ phải giải nghệ.

Không thể tiếp tục thi đấu đỉnh cao khi mới 31 tuổi vì những vấn đề mãn tính ở đầu gối còn lại, gia đình Haaland trở về quê nhà Bryne (Na Uy). Khi ấy, Erling mới chỉ 3 tuổi.

Phong độ của Haaland ở World Cup 2026 rất ấn tượng. Ảnh: NFF

“Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra nếu cha tôi được chơi lâu hơn ở Premier League. Có lẽ tôi đã là người Anh, cũng không biết nữa. Nhưng tôi là người Na Uy và tự hào về điều đó”, Haaland chia sẻ khi được hỏi về khả năng khoác áo “Tam sư”.

Mối liên hệ giữa Haaland với nước Anh luôn rất đặc biệt. Anh là CĐV cuồng nhiệt của Leeds vì quãng thời gian cha mình thi đấu tại đây.

Khán đài Elland Road – vốn luôn rất thù địch với hai CLB thành Manchester – vẫn dành nhiều tình cảm cho gia đình Haaland vì những gì Alf-Inge để lại.

Bí ẩn tương lai

Người hâm mộ Leeds không quên việc Haaland không ăn mừng 2 bàn thắng đầu tiên ghi vào lưới đội bóng này khi anh trở lại Elland Road trong màu áo Man City. Anh chỉ đập tay Jack Grealish để cảm ơn hai đường kiến tạo.

“Tôi rất tôn trọng Leeds, nơi tôi được sinh ra. Cha mẹ tôi đều có mặt trên khán đài, cả gia đình đều ở đó. Đó là điều rất đặc biệt. Khi còn nhỏ, tôi từng mặc chiếc áo Leeds có tên Eirik Bakke (một cầu thủ Na Uy khác) phía sau”, Haaland nhớ lại.

Ẩn sau vẻ lạnh lùng kiểu Bắc Âu là một Haaland có khiếu hài hước mang đậm phong cách Anh. Sau một trận đấu cùng Man City, khi được hỏi về khả năng săn bàn, anh từng đùa: “Tôi giống như một chiếc máy photocopy chuyên sản xuất bàn thắng”.

Sự hồn nhiên và cởi mở ấy cũng phần nào đến từ những mùa hè anh gắn bó với Marbella (Tây Ban Nha) từ thuở nhỏ. Hiện Haaland sở hữu một biệt thự tại thành phố này, trị giá khoảng 7 triệu euro.

Haaland chưa bao giờ che giấu mong muốn được thi đấu tại Tây Ban Nha, đặc biệt là với Real Madrid.

“Ai cũng mơ được chơi cho Real Madrid”, cha của anh phát biểu sau cú đúp vào lưới Brazil.

Tương lai Haaland có thể gắn với Real Madrid, nhất là sau khi Pep chia tay Man City. Ảnh: NFF

Những lời nói ấy tiếp tục thổi bùng các tin đồn về khả năng Haaland chuyển đến đội bóng của Florentino Perez. Hợp đồng giữa anh và Man City có điều khoản giải phóng trị giá chưa tới 150 triệu euro.

Trong cuộc bầu cử chủ tịch Real Madrid gần đây, doanh nhân Enrique Riquelme – ứng viên tranh cử – từng xuất hiện với chiếc áo trắng in tên Haaland và tuyên bố sẽ mua anh nếu đắc cử.

Riquelme từng gặp trực tiếp Haaland tại Marbella và sử dụng viễn cảnh này như điểm nhấn trong chiến dịch tranh cử.

Gia đình Haaland phủ nhận câu chuyện, nhưng cũng không bác bỏ dứt khoát đến mức dập tắt hoàn toàn những đồn đoán.

Giờ đây, sau màn trình diễn bùng nổ tại World Cup 2026, gia đình Haaland một lần nữa đưa anh trở thành tâm điểm của những đồn đoán về “bom tấn” 150 triệu euro mà Florentino Perez từng hứa hẹn.