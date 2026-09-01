Ngày 1/9, Times Now đưa tin Antonela Roccuzzo có những chia sẻ đầy xúc động về hành trình hơn 20 năm của Lionel Messi trong màu áo đội tuyển Argentina, sau khi chồng tuyên bố rời đội tuyển quốc gia.

Đồng hành cùng Messi qua nhiều thăng trầm trong sự nghiệp, nữ người mẫu đã chứng kiến ông xã không ít lần thất bại, chịu áp lực nhưng vẫn không từ bỏ giấc mơ.

“Em tự hào biết bao khi nhìn anh khép lại chương này theo cách như vậy. Có nhiều năm tháng, khoảnh khắc, niềm vui và cả khoảng thời gian khó khăn. Em đã nhìn thấy anh đau khổ, gục ngã rồi đứng dậy. Em thấy anh tiếp tục tiến lên khi mọi chuyện không diễn ra như mong muốn và luôn cố gắng thêm một lần nữa”, Antonela viết trên Instagram.

Nữ người mẫu viết tâm thư dài sau khi chồng tuyên bố rời đội tuyển quốc gia. Ảnh: IGNV

Trong tâm thư, Antonela đặc biệt nhắc đến 3 người con. Theo cô, các con đã lớn lên khi chứng kiến cha theo đuổi giấc mơ, trải qua những thất bại nhưng vẫn kiên trì chiến đấu đến cùng.

“Có một điều trong toàn bộ câu chuyện này khiến em đặc biệt xúc động đó là các con của chúng ta đã lớn lên khi chứng kiến tất cả từ rất gần. Chúng đã thấy bố chiến đấu vì những điều mình mong muốn, không chịu bỏ cuộc và tiếp tục tin tưởng cho đến tận cùng”, cô chia sẻ.

Antonela cho rằng điều ý nghĩa nhất là các con không chỉ chứng kiến những khó khăn của Messi mà còn được tận mắt nhìn thấy anh chạm đến giấc mơ lớn nhất khi cùng Argentina vô địch World Cup. “Và rồi, các con có thể ở đó để chứng kiến anh đạt được tất cả và nâng cao chiếc cúp World Cup”, cô viết.

Nữ người mẫu thừa nhận các con có thể chưa đủ lớn để hiểu hết ý nghĩa của hành trình Messi đã trải qua. Nhưng hiện tại, chúng chỉ đơn giản nhìn anh như một người cha đáng tự hào.

“Có lẽ một ngày nào đó các con sẽ thực sự hiểu câu chuyện của anh tuyệt vời đến nhường nào. Nhưng hôm nay, chúng chỉ đơn giản là tự hào về bố. Và em cũng tự hào về anh. Tự hào về hành trình của anh, về tất cả những gì anh đã vượt qua và trên hết là về con người phía sau tất cả những khoảnh khắc ấy”, Antonela bày tỏ.

Antonela Roccuzzo và các con luôn có mặt trên khán đài cổ vũ Messi. Ảnh: IGNV

Cô cũng gọi việc được đồng hành cùng Messi trong suốt những năm tháng là rất tuyệt vời và khép lại tâm thư bằng lời nhắn: “Thật là một đặc ân khi được sống qua tất cả những điều này bên cạnh anh. Chúng em yêu anh vô tận”.

Trước đó, Lionel Messi chính thức tuyên bố giã từ đội tuyển Argentina, khép lại hành trình quốc tế kéo dài hơn 2 thập kỷ.

Antonela Roccuzzo sinh năm 1988 tại Rosario, Argentina. Cô là người mẫu, doanh nhân và nhà hoạt động xã hội. Ban đầu, Antonela theo học ngành nha khoa, sau đó chuyển sang lĩnh vực truyền thông xã hội trước khi tạm dừng việc học để sang Tây Ban Nha.

Antonela và Lionel Messi quen nhau từ khi còn nhỏ và chính thức kết hôn vào năm 2017. Trong suốt sự nghiệp của Messi, cô thường xuyên xuất hiện trên khán đài để cổ vũ chồng cùng đội tuyển Argentina, đặc biệt trong những giải đấu lớn.

Nữ người mẫu đồng hành cùng Messi trên sân cỏ: