Messi đã và đang trải qua những ngày rất khó khăn về mặt cảm xúc mà có lẽ anh vẫn chưa thể chấp nhận sự thật: cha anh qua đời sau bạo bệnh.

Sau những ngày chưa thể lấy lại sự cân bằng trong cuộc sống, Messi vẫn tìm đến trái bóng để giải nguôi, dù rằng đã phải cùng Inter Miami chịu những thất bại.

Messi viết tâm thư chia tay ĐT Argentina. Ảnh: Insta Messi

Mới hôm qua (30/8), nụ cười trở lại trên môi đội trưởng số 10, với cú poker cùng 1 pha kiến tạo (để người bạn Luis Suarez lập công), giúp đội bóng áo hồng có trận thắng đậm 7-1 trên sân nhà trước Montreal.

Ai cũng mừng thầm cho Messi, cũng như tận hưởng niềm vui được xem anh thi đấu. Tuy nhiên, chưa kịp vui thì cả làng bóng đá thế giới lại lặng người đi khi Messi chính thức thông báo chia tay đội tuyển Argentina, qua tâm thư nghẹn ngào trên trang cá nhân.

Đáng kể hơn, Messi cho biết, bức thư thực tế được anh viết từ hôm 21/7, 2 này sau trận chung kết World Cup 2026 (Argentina thua 0-1 Tây Ban Nha) - giải đấu M10 ghi đến 8 bàn thắng dù đã ở tuổi 39. Giờ đây, sau khi cha anh đã ra đi, Messi càng thấy không có lý do gì để nghĩ ngợi thêm nữa.

Dù biết ngày này rồi sẽ đến, nhưng người hâm mộ vẫn không khỏi hụt hẫng khi Messi thông báo chia tay tuyển Argentina. Ảnh: ESPN

Messi mở đầu thư bằng câu: “Sau thời gian suy nghĩ kỹ lưỡng, tôi muốn thông báo với tất cả mọi người rằng, tôi sẽ chính thức giã từ ĐTQG Argentina”.

Theo số 10 huyền thoại, đây là một quyết định “đau thấu tâm can” nhưng anh hiểu rằng đến lúc phải dừng lại…

Messi cũng cho hay, điều anh có thể cam đoan mà nói trước mặt mọi người đó là đã luôn cống hiến hết sức mình vì màu cờ sắc áo Argentina, không chỉ những năm tháng thành công gần đây của đội, mà còn cả thời gian trước đó. Tất cả chỉ vì một mục tiêu duy nhất “mong muốn qua bóng đá, mang lại niềm vui và niềm tự hào cho người dân Argentina”.

Cảm ơn Leo Messi, chúng tôi sẽ luôn yêu quý anh! Ảnh: AFA

Và dù muốn tiếp tục cống hiến thêm nữa, nhưng “hành trình nào rồi cũng đến lúc khép lại”.

“Tôi đã, đang và luôn mong ước được cống hiến cho ĐT Argentina, nhưng tôi đã cạn sức lực rồi, chẳng còn gì để cho đi nữa”.

Đội trưởng số 10 khẳng định, dù anh không còn góp mặt trong đội, nhưng tuyển Argentina sẽ tiếp tục tiến bước với lứa cầu thủ trẻ xuất sắc đang vươn lên và họ xứng đáng có cơ hội để khẳng định bản thân. Anh sẽ luôn ở phía sau cổ vũ và đồng hành cùng đội, cả lúc vinh quang cũng như thất bại, nhất là những khi khó khăn...

Messi từng có một sự nghiệp tưởng 'vô duyên' danh hiệu với Argentina, trái ngược với thành công rực rỡ anh gặt được ở màu áo cấp CLB. Còn nhớ, 10 năm trước siêu tiền đạo từng chán nản nói lời chia tay, sau khi liên tiếp thua ở chung kết World Cup 2014, Copa America 2015, 2016.

Tuy nhiên, anh đã trở lại với đội và những năm gần đây cùng vũ khúc tango giành mọi danh hiệu: vô địch Copa America 2021 và 2024, vô địch World Cup 2022.