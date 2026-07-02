Theo nguồn tin của Bloomberg, Meta Platforms đang dự định kinh doanh điện toán đám mây, cung cấp năng lực tính toán và các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) cho khách hàng, qua đó mở ra một hướng cạnh tranh mới với các tên tuổi dẫn đầu như Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure và Google Cloud.

Số liệu từ Fortune Business Insights cho thấy quy mô thị trường điện toán đám mây công cộng toàn cầu được định giá ở mức 1.075,57 tỷ USD vào năm 2025. Thị trường được dự báo sẽ tăng từ 1.236,34 tỷ USD vào năm 2026 lên 3.768,05 tỷ USD vào năm 2034, tương ứng với tốc độ tăng trưởng kép hằng năm (CAGR) đạt 14,95% trong giai đoạn dự báo.

Meta được cho là sẽ thành lập một đơn vị kinh doanh nhằm thương mại hóa phần năng lực tính toán dư thừa từ hệ thống hạ tầng AI mà hãng đã đầu tư quy mô lớn. Thay vì chỉ phục vụ các dự án nội bộ, Meta muốn bán tài nguyên này cho khách hàng bên ngoài để tạo thêm nguồn doanh thu.

Theo Bloomberg, Meta sẽ thành lập đơn vị kinh doanh điện toán đám mây, cạnh tranh với các đối thủ như AWS, Google Cloud. Ảnh: Shutterstock

Một trong những phương án được Meta cân nhắc là cung cấp quyền truy cập vào các mô hình AI được vận hành trên chính hạ tầng của hãng, tương tự dịch vụ Bedrock của AWS. Meta sẽ trực tiếp vận hành trung tâm dữ liệu và các bộ xử lý AI, bao gồm cả dòng mô hình Muse Spark, sau đó thu phí các nhà phát triển sử dụng.

Ngoài ra, công ty cũng xem xét cho thuê năng lực tính toán "thô", tương tự mô hình kinh doanh của các nhà cung cấp hạ tầng AI chuyên biệt như CoreWeave.

Các kế hoạch này thuộc sáng kiến nội bộ mang tên Meta Compute, phụ trách xây dựng và vận hành toàn bộ hạ tầng AI của tập đoàn. Dự án do Giám đốc hạ tầng Santosh Janardhan, lãnh đạo Meta Superintelligence Labs Daniel Gross và Chủ tịch Meta Dina Powell McCormick điều hành.

Đại diện Meta từ chối bình luận. Nguồn tin cho biết kế hoạch vẫn đang trong quá trình hoàn thiện và có thể thay đổi.

Meta hiện xem phát triển siêu trí tuệ AI là ưu tiên hàng đầu và đã cam kết chi hàng trăm tỷ USD để xây dựng trung tâm dữ liệu, mua chip AI cũng như các hạ tầng cần thiết.

Quy mô đầu tư lớn khiến giới đầu tư đặt câu hỏi về khả năng tạo lợi nhuận. Trong thời gian qua, Meta đã ký nhiều thỏa thuận mua năng lực tính toán với CoreWeave, Google và Oracle nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển AI.

Việc kinh doanh dịch vụ điện toán đám mây được xem là một trong những cách giúp Meta thu hồi một phần khoản đầu tư khổng lồ này.

Trong nhiều năm, AWS, Microsoft Azure và Google Cloud đã xây dựng các nền tảng cho thuê năng lực tính toán, lưu trữ dữ liệu và phần mềm qua Internet, tạo ra doanh thu hàng chục tỷ USD mỗi quý.

Trong khi đó, nhu cầu sử dụng hạ tầng AI của các doanh nghiệp vẫn tăng mạnh. Hàng loạt tập đoàn công nghệ tiếp tục chi hàng chục tỷ USD để mở rộng trung tâm dữ liệu phục vụ đào tạo và vận hành các mô hình AI.

Sự bùng nổ của AI cũng thúc đẩy nhu cầu thuê các bộ xử lý chuyên dụng và năng lực tính toán hiệu năng cao. Tuy nhiên, đây là lĩnh vực đòi hỏi nguồn vốn rất lớn, từ xây dựng trung tâm dữ liệu, phát triển nền tảng phần mềm đến đội ngũ bán hàng và hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp.

Không chỉ Meta, SpaceX của Elon Musk sau khi sáp nhập startup AI xAI cũng bắt đầu tham gia thị trường này. Trong năm 2026, xAI đã cho Anthropic thuê hạ tầng trung tâm dữ liệu tại Memphis và đạt thỏa thuận hợp tác với Google.

Theo Bloomberg Intelligence, chiến lược này có thể giúp xAI đạt doanh thu trên 50 tỷ USD vào năm 2028 và khoảng 100 tỷ USD vào năm 2030.

(Theo Bloomberg)