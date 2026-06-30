Samsung Electronics, SK Hynix và Micron Technology đã bị kiện vào ngày 25/6 tại tòa án liên bang Mỹ vì các cáo buộc thông đồng và làm giá trên thị trường chip nhớ thương mại.

Samsung, SK Hynix (Hàn Quốc) và Micron Technology (Mỹ) nắm khoảng 90% thị phần DRAM toàn cầu. Ảnh: Wccftech

Đơn khiếu nại được đệ trình lên Tòa án Quận phía Bắc California bởi 17 nguyên đơn, bao gồm cả cá nhân và doanh nghiệp nhỏ. Họ khẳng định bộ ba nhà sản xuất này đã âm mưu giữ cho lượng chip nhớ thương mại ở mức khan hiếm nhằm đẩy giá thành lên cao. Vụ kiện đã được giao cho Thẩm phán Noel Wise xử lý.

Trọng tâm của đơn khiếu nại là cáo buộc cả ba công ty đã lợi dụng quá trình chuyển dịch của ngành sang loại bộ nhớ băng thông cao (HBM), vốn quen mặt trong các trung tâm dữ liệu, làm cái cớ để cắt giảm sản lượng của các định dạng cũ như DDR3 và DDR4.

Giá của dòng chip nhớ thương mại này đã tăng khoảng 700% trong vòng bốn năm, một mức tăng mà các nguyên đơn khẳng định là do hành vi thao túng nguồn cung trực tiếp gây ra.

Trong số các biện pháp khắc phục được yêu cầu, các nguyên đơn muốn tòa án can thiệp để chấm dứt tình trạng thắt chặt sản xuất có chủ đích trên toàn ngành. Đồng thời, họ cũng đang theo đuổi mức bồi thường thiệt hại tăng gấp ba.

Vụ kiện tập thể nhằm đại diện cho một cộng đồng rộng lớn hơn gồm những người tiêu dùng và doanh nghiệp đã mua các sản phẩm chứa chip nhớ thương mại trong giai đoạn giá cả tăng vọt. Đơn khiếu nại cũng trích dẫn đợt tăng giá bán gần đây của Apple đối với dòng máy tính bảng iPad và máy tính cá nhân Mac như một minh chứng rõ ràng cho tác động dây chuyền từ các hạn chế nguồn cung này.

Vụ kiện cũng chỉ ra những hành vi trong quá khứ của các bị đơn để thiết lập một mô hình hành vi chống cạnh tranh mang tính hệ thống. Các án tích hình sự từ những năm 2000 cũng được đưa vào đơn kiện: hồ sơ lưu ý Samsung và SK Hynix từng thừa nhận hành vi phạm tội trước các cáo buộc dàn xếp giá của Bộ Tư pháp Mỹ, khiến hai hãng phải chịu tổng mức phạt lên tới 731 triệu USD và khiến nhiều giám đốc phải ngồi tù.

Các nguyên đơn đứng tên bao gồm các cá nhân như Marc Garciaguirre, Thomas Yu và Thomas Barber, cùng các doanh nghiệp nhỏ bao gồm Troy's Computers và JB Tech Solutions (kinh doanh dưới tên My Florida PC).

Vụ kiện diễn ra trong bối cảnh nhiều công ty, bao gồm cả Lenovo, đang cảnh báo về một "trạng thái bình thường mới" của mức giá bộ nhớ leo thang. Dù vậy, các tổ chức tài chính như Jefferies dự báo giá bộ nhớ sẽ tăng thêm 40 đến 50% trong quý ba năm 2026 so với quý hiện tại và tiếp tục tăng từ 30 đến 40% trong quý bốn của năm nay.

Đối với năm 2027, tổ chức này dự đoán mức tăng so với cùng kỳ năm trước sẽ là 44 đến 45% và giá chip nhớ sẽ chỉ hạ nhiệt phần nào kể từ năm 2028.

(Theo Wccftech, Quartz)