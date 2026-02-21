Những con số nổi bật trong Báo cáo an toàn hệ sinh thái ứng dụng Android 2025 của Google. Nguồn: Google

Thông tin được tiết lộ trong Báo cáo an toàn hệ sinh thái ứng dụng Android mới nhất của Google. Theo đó, Google đã ngăn chặn 1,75 triệu ứng dụng vi phạm chính sách xuất bản trên Google Play trong năm 2025. Con số này ghi nhận mức giảm đáng kể so với 2,36 triệu ứng dụng vào năm 2024 và 2,28 triệu của năm 2023.

Đồng thời, hãng đã cấm hơn 80.000 tài khoản nhà phát triển cố tình phát hành các ứng dụng độc hại. Tương tự xu hướng trên, lượng tài khoản bị cấm cũng giảm mạnh so với mức 158.000 của năm 2024 và 333.000 của năm 2023.

Báo cáo hàng năm cung cấp cái nhìn tổng quan về các biện pháp Google sử dụng để bảo vệ người dùng Android khỏi phần mềm độc hại, gian lận tài chính, xâm phạm quyền riêng tư và các rủi ro khác.

Google nhấn mạnh việc tích hợp các mô hình AI tạo sinh mới nhất vào quy trình kiểm duyệt đã giúp đội ngũ nhân sự phát hiện các mẫu mã độc phức tạp với tốc độ nhanh hơn. Hiện tại, mỗi ứng dụng được xuất bản phải vượt qua hơn 10.000 bài kiểm tra an toàn và liên tục bị giám sát sau khi phát hành. Hãng cũng có kế hoạch tiếp tục tăng cường đầu tư vào AI trong năm 2026 để đi trước các mối đe dọa mới.

Bên cạnh mã độc, Google đã chặn 255.000 ứng dụng yêu cầu quyền truy cập dữ liệu nhạy cảm quá mức (giảm từ 1,3 triệu năm 2024). Hệ thống cũng loại bỏ 160 triệu đánh giá và xếp hạng rác, đồng thời ngăn chặn mức giảm trung bình 0,5 sao đối với các ứng dụng bị tấn công bằng bão đánh giá xấu (review bombing).

Đại diện Google giải thích: "Các sáng kiến như xác minh nhà phát triển, kiểm tra bắt buộc trước khi xét duyệt và yêu cầu thử nghiệm đã nâng cao tiêu chuẩn cho hệ sinh thái Google Play. Các lớp bảo vệ đa tầng được tăng cường bởi AI đang khiến những kẻ xấu chùn bước".

Trong khi số lượng mối đe dọa trên cửa hàng chính thức giảm, số liệu từ hệ thống phòng thủ Google Play Protect lại cho thấy một xu hướng khác ở các nguồn bên ngoài.

Năm 2025, Play Protect đã phát hiện, cảnh báo hoặc chặn hoạt động của hơn 27 triệu ứng dụng độc hại mới đến từ các nguồn tải ngoài (sideloading). Con số này tăng vọt so với 13 triệu ứng dụng của năm 2024 và 5 triệu của năm 2023.

Sự gia tăng này cho thấy sự dịch chuyển chiến thuật rõ rệt của tội phạm mạng. Thay vì cố gắng vượt qua hệ thống kiểm duyệt ngày càng gắt gao của Play Store, các đối tượng xấu đang chuyển hướng sang việc lừa người dùng tải ứng dụng độc hại trực tiếp từ trình duyệt hoặc các nền tảng nhắn tin.