Tuyến Metro số 2 TPHCM (Bến Thành – Tham Lương) có tổng chiều dài 11,269km, gồm 9,255km đi ngầm và 0,846km trên cao. Dự án có 10 ga ngầm, 1 ga trên cao, đi qua 14 phường thuộc khu vực trung tâm và cửa ngõ Tây Bắc TPHCM, với tổng mức đầu tư hơn 55.000 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, dự án Metro số 2 dự kiến hoàn thành vào quý IV/2030. Đây là công trình giao thông đô thị trọng điểm, đóng vai trò kết nối hành lang Đông – Tây, góp phần giảm áp lực giao thông đường bộ trên trục Bến Thành – Cách Mạng Tháng Tám – Trường Chinh – Tham Lương.

Ghi nhận cho thấy, diện mạo dọc trục đường Cách Mạng Tháng Tám và Trường Chinh đã thay đổi rõ rệt. Những dãy nhà san sát trước đây được tháo dỡ, tạo mặt bằng rộng rãi, thông thoáng phục vụ thi công.

Đến nay, công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng của dự án đã hoàn tất 100% – một trong những “nút thắt” lớn từng khiến dự án chậm tiến độ nhiều năm qua. Đây được xem là tiền đề quan trọng để dự án bước vào giai đoạn thi công quyết liệt.

Tại khu vực ga Dân Chủ, ngay vòng xoay Công trường Dân Chủ, không khí thi công đã hiện rõ. Khu vực đào hở được quây rào kín, máy móc và vật liệu xây dựng được tập kết; các hạng mục xới đất, san phẳng mặt bằng đang triển khai theo phương án tổ chức giao thông đã được phê duyệt.

Tại khu vực ga Công viên Lê Thị Riêng, công tác giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật như điện, cấp thoát nước, viễn thông đã hoàn tất, mặt bằng sạch được bàn giao. Hiện các đơn vị đang triển khai khoan khảo sát địa chất, thu thập số liệu nền đất làm cơ sở thiết kế và thi công kết cấu ga ngầm ở giai đoạn tiếp theo.

Ga Bảy Hiền, một trong những nhà ga quan trọng của tuyến Metro số 2, ghi nhận sự thay đổi rõ nét về không gian đô thị. Các dãy nhà hai bên tuyến đường đã lùi sâu theo ranh giới quy hoạch, tạo hành lang thi công rộng rãi, bảo đảm an toàn và thuận lợi cho việc xây dựng ga ngầm.



Tại khu vực Depot Tham Lương, tòa nhà điều hành đã hoàn thiện phần kiến trúc, dự kiến là trung tâm vận hành công nghệ tàu tự động không người lái (GoA4) hiện đại.

Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị, Metro số 2 được định hướng rút ngắn tối đa thời gian thi công, với tiến độ dự kiến nhanh hơn khoảng 2,5 lần so với tuyến Metro số 1 – dự án mất khoảng 12 năm xây dựng.

Đây là công trình tiên phong áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 188/2025/QH15 của Quốc hội, trong đó phần lớn thủ tục pháp lý được chủ động thực hiện ở cấp thành phố. Một “bước ngoặt” quan trọng khác là dự án sử dụng hoàn toàn vốn đầu tư công từ ngân sách TPHCM, không phụ thuộc nguồn vốn vay nước ngoài.

Ảnh: MAUR

Sau khi hoàn thành, Metro số 2 được kỳ vọng phục vụ khoảng 140.000 lượt hành khách mỗi ngày trong giai đoạn đầu khai thác, cao gấp gần 3 lần so với lượng khách hiện nay của tuyến Metro số 1.