Tối ngày 24/1, ông Phan Công Bằng - Trưởng Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM (MAUR) cùng các lãnh đạo Ban và đại diện nhà thầu, đã kiểm tra thực địa việc triển khai tuyến metro Bến Thành – Tham Lương (metro số 2) ngay sau lễ khởi công.

Kiểm tra thực địa công tác thi công tuyến metro số 2. Ảnh: Tuấn Hùng

Ông Bằng cho biết, để đảm bảo hoàn thành dự án vào năm 2030, tiến độ chi tiết cho toàn bộ 57 tháng thi công đã được lập kế hoạch cụ thể. Ngay sau khi khởi công, công tác khảo sát địa chất đã được triển khai tại hiện trường.

"Trước mắt, dự án tập trung vào hai ga chính là ga S5 (Lê Thị Riêng) và ga S10 (Phạm Văn Bạch) – nơi sẽ bố trí máy đào TBM (Tunnel Boring Machine - loại thiết bị cơ giới hiện đại, được ví như một "con robot khổng lồ" chuyên dùng để đào đường hầm xuyên lòng đất). Sau khi hoàn tất khảo sát địa chất, các đơn vị sẽ tiến hành thiết kế và chuẩn bị kỹ thuật", ông Bằng thông tin.

Ông Phan Công Bằng - Trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM. Ảnh: Tuấn Hùng

Theo ông Bằng, dự kiến từ ngày 1/3, các đơn vị sẽ bắt đầu thực hiện thi công tường vây; khoảng 1 năm sau, sẽ bố trí máy đào hầm TBM. Tại ga Lê Thị Riêng, nhà thầu dự kiến bố trí 3 máy đào TBM, gồm 2 máy đào theo hướng về ga Bến Thành; 1 máy đào theo hướng ga Bảy Hiền.

Sau khi hoàn thành giai đoạn này, máy đào từ ga Bảy Hiền sẽ được quay đầu để tiếp tục thi công, nhằm bảo đảm tiến độ.

Đội ngũ chuyên gia, kỹ sư đang triển khai khảo sát địa chất tại khu vực thi công nhà ga Lê Thị Riêng. Ảnh: TK

Sẵn sàng phương án "né" ùn tắc cho người dân

Việc triển khai tuyến metro Bến Thành – Tham Lương không chỉ giải tỏa áp lực cho các "điểm đen" ùn tắc như đường Cộng Hòa, Cách Mạng Tháng Tám mà còn mang ý nghĩa quan trọng về mặt hạ tầng.

Ông Bằng cho biết 11 nhà ga nằm trên trục giao thông chính đường Cách Mạng Tháng Tám nên việc thi công không tránh khỏi ảnh hưởng đến việc di chuyển của người dân.

Cụ thể, tại khu vực ga S5, sau khi bắt đầu thi công, một phần lưu thông trên đường Cách Mạng Tháng Tám sẽ bị cấm và cần tổ chức các tuyến đường thay thế qua khu vực mặt tiền công viên Lê Thị Riêng.

MAUR cam kết phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để phân luồng và điều tiết giao thông hợp lý nhằm giảm thiểu tác động.

Công nhân thi công tại khu vực nhà ga Dân Chủ. Ảnh: Tuấn Hùng

Trước mắt, để giảm thiểu ảnh hưởng, dự án sẽ tạm nghỉ thi công khoảng một tuần dịp Tết Nguyên đán và tiếp tục triển khai từ mùng 6 Tết.

Tuyến metro Bến Thành - Tham Lương có 11 nhà ga hầu hết nằm trên trục Cách Mạng Tháng Tám – tuyến đường vốn đã quá tải. Ảnh: Tuấn Hùng

Về phía nhà đầu tư, ông Nguyễn Quốc Trung, Phó Tổng Giám đốc Công ty Đại Quang Minh thuộc Tập đoàn THACO Trường Hải, khẳng định liên danh nhà thầu đã được lựa chọn kỹ lưỡng, gồm các đơn vị có năng lực và kinh nghiệm trong lĩnh vực hạ tầng giao thông.

Các bên cam kết hoàn thành dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và các yêu cầu kỹ thuật theo cam kết, đóng góp vào sự phát triển hạ tầng giao thông của TPHCM.