Mẫu xe điện MG Urban có giá bán dự kiến cao hơn Geely EX2 và nhỉnh hơn BYD Dolphin. Dù sở hữu lợi thế về kích thước, công suất và tầm hoạt động, mẫu xe điện nhà MG liệu có đủ sức thuyết phục khách Việt?

MG Urban (còn có tên gọi MG4 Urban tại một số thị trường quốc tế) là mẫu hatchback điện cỡ B, hướng đến nhu cầu di chuyển đô thị. Với lợi thế về kích thước, công suất và tầm hoạt động, mẫu xe này có nhiều điểm cạnh tranh trước BYD Dolphin và Geely EX2. Tuy nhiên, mức giá dự kiến theo công bố của hãng hôm 20/11 từ 5xx triệu đồng cũng đặt MG Urban trước áp lực không nhỏ.

Theo thông tin công bố, MG Urban sẽ có hai phiên bản Go và Style, giá khởi điểm dự kiến từ 5xx triệu đồng, tức dưới 600 triệu đồng. Riêng phiên bản Style được một đại lý MG tại Hà Nội tham khảo ở mức khoảng 599 triệu đồng.

MG Urban là mẫu hatchback điện cỡ B, cạnh tranh với BYD Dolphin và Geely EX2 tại Việt Nam. Ảnh: Y Nhuỵ

Rộng hơn BYD Dolphin, mạnh hơn Geely EX2 nhưng giá bán là thách thức

MG Urban sở hữu kiểu dáng hatchback 5 cửa, với kích thước dài 4.395 mm, rộng 1.842 mm, cao 1.549 mm và chiều dài cơ sở 2.750 mm. So với BYD Dolphin và Geely EX2, mẫu xe của MG đều nhỉnh hơn về kích thước tổng thể.

Đáng chú ý, chiều dài cơ sở của MG Urban lớn hơn BYD Dolphin 50 mm và Geely EX2 100 mm. Đây là lợi thế trong việc bố trí không gian cabin, nhất là với những gia đình thường xuyên chở 4-5 người.

Về thiết kế, MG Urban rộng hơn BYD Dolphin, mạnh hơn Geely EX2.

Khoang hành lý của xe có dung tích 577 lít, có thể mở rộng lên 1.364 lít khi gập hàng ghế sau. Trong khi đó, BYD Dolphin có dung tích khoang hành lý 345 lít, mở rộng tối đa 1.310 lít. Như vậy, xe điện MG Urban có ưu thế đáng kể về khả năng chứa đồ khi sử dụng đủ hàng ghế.

Bên trong cabin, xe có màn hình giải trí trung tâm 12,8 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây. Bản Style được bổ sung một số tiện nghi như ghế lái chỉnh điện, sưởi vô lăng, sạc không dây và camera 360 độ.

Bên trong khoang cabin mẫu xe điện MG Urban. Ảnh: Y Nhuỵ

Về vận hành, MG Urban có hai tùy chọn động cơ điện đặt phía trước, dẫn động cầu trước. Bản Go có công suất 110 kW (148 mã lực), bản Style đạt 118 kW (158 mã lực). Cả hai cùng có mô-men xoắn cực đại 250 Nm.

Thông số này cao hơn BYD Dolphin với công suất 94 mã lực, mô-men xoắn 180 Nm và Geely EX2 với công suất khoảng 113 mã lực, mô-men xoắn 150 Nm. Tuy nhiên, Geely EX2 sử dụng hệ dẫn động cầu sau, trong khi MG Urban và BYD Dolphin dẫn động cầu trước.

MG Urban có hai tùy chọn pin LFP dung lượng 42,8 kWh và 53,9 kWh. Theo tiêu chuẩn NEDC, phạm vi hoạt động tương ứng đạt 435 km và 530 km sau mỗi lần sạc đầy.

Trong khi đó, BYD Dolphin sử dụng pin LFP 50,25 kWh, tầm hoạt động công bố 435 km. Geely EX2 có pin 39,4 kWh, phạm vi di chuyển tối đa 395 km. Xét theo thông số công bố, bản Style của MG Urban có lợi thế về tầm hoạt động, còn bản Go có phạm vi di chuyển tương đương BYD Dolphin.

Xe hỗ trợ sạc AC 7 kW và sạc nhanh DC tối đa 60 kW, cho phép sạc pin từ 30% lên 80% trong khoảng 20-21 phút trong điều kiện phù hợp. Công nghệ cấp điện ngoài V2L công suất 3,3 kW cũng là một điểm đáng chú ý.

Về an toàn, MG Urban được trang bị 7 túi khí và gói hỗ trợ lái MG Pilot cấp độ 2 trên cả hai phiên bản. Các tính năng đáng chú ý gồm phanh khẩn cấp tự động, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù và phương tiện cắt ngang phía sau.

MG Urban có hai tùy chọn động cơ điện đặt phía trước, dẫn động cầu trước. Ảnh: Y Nhuỵ

Trong khi đó, BYD Dolphin có 6 túi khí, còn Geely EX2 có 4 túi khí trên bản Pro và 6 túi khí trên bản Max. Cả hai cũng được trang bị một số công nghệ hỗ trợ lái, tùy phiên bản.

Nhìn chung, MG Urban có ưu thế về kích thước, không gian hành lý, công suất và phạm vi hoạt động so với hai đối thủ. Đặc biệt, mẫu xe này hướng đến nhóm khách hàng cần một chiếc ô tô điện có thể đáp ứng cả nhu cầu đi lại hàng ngày lẫn những chuyến đi xa hơn.

Tuy nhiên, Geely EX2 có lợi thế nhờ kích thước nhỏ gọn, dẫn động cầu sau và giá bán thấp. BYD Dolphin lại có cấu hình pin tương đối lớn, tầm hoạt động 435 km và đã hiện diện trên thị trường. Đây là những yếu tố khiến MG Urban không dễ tạo khác biệt chỉ bằng bảng thông số.

Về giá bán, theo thông tin công bố, MG Urban có giá khởi điểm dự kiến từ 5xx triệu đồng cho hai phiên bản Go và Style. Mức giá tham khảo của bản Style tại một đại lý MG ở Hà Nội vào khoảng 599 triệu đồng.

Nếu mức giá này được giữ khi bán chính thức, MG Urban sẽ có khoảng cách đáng kể với Geely EX2. Mẫu xe điện của Geely hiện có giá 459 triệu đồng cho bản Pro và 499 triệu đồng cho bản Max, thấp hơn MG Urban khoảng 60-140 triệu đồng nếu so với mức giá tham khảo của bản Style.

Trong khi đó, BYD Dolphin có giá niêm yết 569 triệu đồng, nằm gần hơn với khoảng giá dự kiến của MG Urban. Đây sẽ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp về giá bán, bên cạnh những khác biệt về kích thước, động cơ và trang bị.

Xét về tương quan sản phẩm, MG Urban có cơ sở để định vị cao hơn Geely EX2 nhờ kích thước lớn, khoang hành lý rộng, công suất mạnh và phạm vi hoạt động tối đa 530 km. Tuy nhiên, mức chênh lệch hàng chục đến hơn 100 triệu đồng cũng là khoản tiền đáng cân nhắc với nhóm khách hàng mua ô tô điện lần đầu.

Với Geely EX2, lợi thế lớn nhất vẫn là giá đầu tư ban đầu thấp, phù hợp với người chủ yếu di chuyển trong đô thị. BYD Dolphin có vị trí trung gian, hướng đến khách hàng muốn một mẫu xe điện cỡ B với tầm hoạt động tương đối tốt. Còn MG Urban phù hợp hơn với người cần không gian rộng và khả năng vận hành mạnh hơn.

Hạ tầng sạc và dịch vụ hậu mãi vẫn là bài toán của MG Urban

Dù có nhiều lợi thế về thông số, MG Urban vẫn phải đối mặt với những rào cản chung của xe điện Trung Quốc tại Việt Nam, trong đó có hạ tầng sạc và tâm lý người tiêu dùng. Phạm vi hoạt động công bố tối đa 530 km không đồng nghĩa xe luôn đạt được quãng đường này trong điều kiện sử dụng thực tế. Mức tiêu thụ điện, tốc độ di chuyển, điều hòa và điều kiện giao thông đều có thể ảnh hưởng đến tầm hoạt động.

Với người không có điều kiện sạc tại nhà hoặc nơi làm việc, việc sử dụng ô tô điện sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào mạng lưới trạm sạc công cộng. Người dùng phải tính toán vị trí sạc, thời gian chờ và lịch trình di chuyển, nhất là khi thường xuyên đi xa.

MG Urban vẫn phải đối mặt với những rào cản chung của xe điện Trung Quốc tại Việt Nam, trong đó có hạ tầng sạc và tâm lý người tiêu dùng. Ảnh: Y Nhuỵ

Ngoài ra, MG cần tạo dựng niềm tin về độ bền pin, chi phí sử dụng lâu dài, khả năng cung ứng phụ tùng và chất lượng dịch vụ sau bán hàng. Đây là những yếu tố không thể hiện đầy đủ qua bảng thông số nhưng có ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định mua xe.

Có thể thấy, trong bối cảnh BYD Dolphin đã có mặt trên thị trường, còn Geely EX2 tạo sức ép bằng mức giá khởi điểm 459 triệu đồng, về phần MG Urban, nếu giá bản Style thực tế ở mức tiệm cận 600 triệu đồng, mẫu xe sẽ phải thuyết phục người mua bằng những giá trị sử dụng vượt trội thay vì chỉ dựa vào danh sách trang bị. Bên cạnh đó, hãng cần đưa ra chính sách bảo hành và dịch vụ đủ sức thuyết phục người mua.

Bảng so sánh nhanh giữa MG Urban, BYD Dolphin, Geely EX2: