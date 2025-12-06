MGID (nền tảng quảng cáo toàn cầu), phối hợp cùng Google vừa tổ chức sự kiện Growth Talk: “Giải pháp tăng trưởng doanh thu quốc tế cho Publisher & cộng đồng MMO Việt Nam”. Sự kiện thu hút hơn 100 đại diện website, mạng lưới sáng tạo nội dung và các đơn vị vận hành mô hình MMO (kiếm tiền trên mạng internet) trên toàn quốc.

Tại sự kiện, Google và MGID đã chia sẻ xu hướng phát triển của thị trường nội dung số, cũng như những giải pháp giúp nhà xuất bản Việt Nam mở rộng lượng người đọc quốc tế và tăng doanh thu từ quảng cáo.

Cơ hội mở rộng lượng người đọc từ thị trường quốc tế

Đại diện Google cho biết xu hướng tìm kiếm và đọc tin trên web đang thay đổi mạnh mẽ bởi sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và các chính sách bảo vệ dữ liệu người dùng. Theo đó, các website Việt Nam có thể tận dụng hệ sinh thái Google để tiếp cận người dùng tại Mỹ, châu Âu, Nhật Bản… từ đó đa dạng hóa nguồn truy cập thay vì phụ thuộc vào một vài nền tảng mạng xã hội.

MGID tiếp nối bằng mô hình Hệ sinh thái: “Google mang lưu lượng truy cập - MGID giúp bạn kiếm tiền”, cho thấy cách nhà xuất bản có thể biến lưu lượng truy cập toàn cầu thành doanh thu bền vững thông qua các định dạng tự nhiên chất lượng cao, an toàn thương hiệu và liền mạch với nội dung.

Sự hợp tác sâu hơn giữa Google và MGID tiếp tục giúp nhà xuất bản Việt tối ưu toàn bộ các giai đoạn trong hành trình của khách hàng, từ nhận thức đến hành động, mới mục tiêu tối đa hóa tỷ lệ từ lưu lượng đến doanh thu, với các chương trình hỗ trợ, đào tạo và tư vấn minh bạch dành riêng cho thị trường Việt Nam.

MGID One - Giải pháp tối ưu hóa doanh thu từ website

Tại chương trình, MGID lần đầu giới thiệu MGID One - giải pháp giúp website tối ưu hóa toàn bộ vị trí hiển thị quảng cáo nhằm tăng hiệu quả.

Theo MGID, giải pháp này cho phép: Tối ưu bố cục hiển thị theo hành vi người đọc; Tăng doanh thu từ nhiều nguồn quảng cáo khác nhau; Quản lý báo cáo và thanh toán tập trung; Hạn chế thất thoát doanh thu do chặn quảng cáo.

Đại diện MGID cho biết MGID One được xây dựng dành riêng cho nhu cầu của các website Việt Nam trong bối cảnh lưu lượng truy cập thay đổi nhanh và cạnh tranh quốc tế ngày càng cao.

Hướng đến mô hình phát triển bền vững trong kỷ nguyên AI

Trong phiên tọa đàm, các diễn giả từ Google, MGID và khách mời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng mô hình phát triển dựa trên nội dung chất lượng, tối ưu hóa SEO và mở rộng mạng lưới độc giả tự nhiên, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các nền tảng trả phí.

Nhiều lộ trình tối ưu nội dung và phát triển doanh thu bền vững đã được chia sẻ, đặc biệt dành cho các mô hình tin tức, video và trò chơi trực tuyến, bên cạnh các trường hợp thành công thực tế từ những đơn vị đã khai thác tốt nguồn truy cập tự nhiên.

Đại diện Airwallex trình bày giải pháp thanh toán quốc tế giúp doanh nghiệp có thể tiết kiệm 7–12% chi phí giao dịch và tăng tốc độ thanh khoản quốc tế. Airwallex cũng khẳng định cam kết lâu dài với thị trường Việt Nam thông qua hạ tầng thanh toán đa tiền tệ, 20+ loại ngoại tệ, và mạng lưới ngân hàng toàn cầu.

Kết thúc sự kiện, đại diện các đơn vị cho rằng việc phát triển nội dung chất lượng, đa dạng hóa nguồn độc giả và minh bạch hóa doanh thu sẽ là chìa khóa giúp website Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh mới.

