Trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu Đất nước, Triển lãm Thành tựu ngành Xuất bản, In và Phát hành chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia. Triển lãm khái quát quá trình bền bỉ của ngành xuất bản, từ những chữ đầu tiên được khắc trên thẻ tre, chiếc máy in Typo giữa chiến trường khói lửa, đến các thiết bị đọc kỹ thuật số ngày nay - góp phần khẳng định vai trò trực tiếp của ngành đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và nâng tầm văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Không gian "Triển lãm Thành tựu ngành Xuất bản, In và Phát hành".

Ông Nguyễn Nguyên - Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành cho biết, không gian triển lãm rộng hơn 500m², được chia thành hai khu vực: khu trưng bày sách, hiện vật, tư liệu quý và khu vực bày bán sách phục vụ đông đảo nhân dân.

Máy in Typo giữ vai trò chủ đạo trong ngành in ấn, đặc biệt trong in sách, báo, tài liệu và các ấn phẩm phục vụ Cách mạng Việt Nam.

Khu trưng bày giới thiệu gần 1.000 cuốn sách theo các chủ đề: lý luận chính trị, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, văn hóa, văn học nghệ thuật... và chiếc máy in Typo do Tổng Công hội tặng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 1966, sau đó được trao cho Công đoàn Giải phóng đưa vào Chiến khu D. Trải qua hàng ngàn cây số vượt Trường Sơn khói lửa, chiếc máy in này đã phục vụ in ấn hàng trăm ngàn trang tài liệu giữa chiến trường ác liệt, góp phần quan trọng cho thắng lợi của cách mạng.

Xuất bản điện tử - diện mạo mới của ngành xuất bản

Không chỉ tôn vinh giá trị lịch sử, triển lãm còn giới thiệu diện mạo mới của ngành. Bên cạnh sách in truyền thống, độc giả được trực tiếp trải nghiệm hàng ngàn đầu sách điện tử với định dạng phong phú, trong đó có sách nói - hình thức đang được giới trẻ đặc biệt yêu thích.

Điển hình là kho sách nói Bookas ra mắt vào tháng 10/2024. Hiện nền tảng này đã có hơn 50.000 người đăng ký, hơn 18.000 nội dung số đã được xuất bản.

Bên cạnh sách in truyền thống, độc giả được trực tiếp trải nghiệm hàng ngàn đầu sách điện tử.

Chia sẻ với PV VietNamNet, ông Nguyễn Anh Dũng - Chủ tịch Bookas - đơn vị chuyên về xuất bản phẩm điện tử cho biết, Bookas là nền tảng sách điện tử đầu tiên tại Việt Nam cho phép người dùng đăng tải tất cả các tác phẩm của mình lên trên website và xuất bản thành một cuốn sách ebook, từ đó có thể chủ động xuất bản cuốn sách trên nền tảng của Bookas nhanh chóng mà không mất một đồng phí nào.

"Sau khi kiểm duyệt và xin giấy phép, tác phẩm sẽ được phát hành dưới dạng sách điện tử (ebook), sách nói (audiobook), hoặc thậm chí là loạt bài đăng dạng chương trên nền tảng mạng xã hội hoặc các ứng dụng sách trực tuyến. Chúng tôi muốn xây dựng mạng xã hội cho người đọc sách", ông Dũng cho biết.

Đặc biệt, ông Dũng cho biết, từ tháng 7/2025, chương trình Sách trao em của nền tảng sách điện tử Bookas đã nhận được sự hưởng ứng rộng rãi từ cộng đồng, với hàng nghìn cuốn sách cũ được quyên góp và trao đi khắp mọi miền. Sau thành công khởi đầu, chương trình này sẽ được duy trì quanh năm, trở thành một phần xuyên suốt trong sứ mệnh lan tỏa tri thức đến các vùng còn thiếu sách, thiếu điều kiện học tập.

"Bookas đặt mục tiêu trang bị 1.000 tủ sách cho các thư viện cộng đồng tại vùng sâu, vùng xa - nơi trẻ em vẫn còn thiếu thốn cơ hội tiếp cận tri thức. Mỗi tủ sách sẽ là một cánh cửa mở dẫn các em đến với thế giới mới, khơi dậy niềm say mê học hỏi và nuôi dưỡng ước mơ", ông Dũng khẳng định.

Ông Nguyễn Nguyên khẳng định, những năm trở lại đây, xuất bản điện tử là điểm sáng ngành sách.

"Với số lượng các đơn vị phát hành điện tử ngày càng nhiều và sách nói có sự tăng trưởng vượt bậc, nên thị trường xuất bản phẩm điện tử ở Việt Nam đã có sự phát triển, bước đầu bắt nhịp được sự phát triển của thị trường sách điện tử các nước trong khu vực và trên thế giới, cung cấp được nhiều xuất bản phẩm điện tử, đáp ứng nhu cầu cơ bản của bạn đọc", ông Nguyễn Nguyên nhận xét.