Trong thông cáo báo chí phát đi sáng 9/8, Công ty TNHH Mi Hồng cho biết, ngày 8/8, Thanh tra Chính phủ đã công bố thông báo về Kết luận thanh tra liên quan đến việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng tại một số doanh nghiệp, trong đó có Mi Hồng.

Đây không phải là sự việc mới phát sinh tại thời điểm công bố thông báo, mà thuộc thời kỳ hoạt động đã được cơ quan chức năng kiểm tra từ trước năm 2025, Mi Hồng cho hay.

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, Công ty được yêu cầu hoàn thành nghĩa vụ thuế, cập nhật thông tin trên website và chuẩn hóa quy trình xác minh khách hàng nhằm phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền. Mi Hồng thừa nhận đây là những thiếu sót về mặt thủ tục hành chính và quản trị vận hành trong quá khứ.

Ngay trong và sau quá trình thanh tra, Mi Hồng đã nghiêm túc rà soát và tiến hành điều chỉnh quy trình để khắc phục triệt để các tồn tại theo yêu cầu. Đồng thời, Công ty không ngừng hoàn thiện hệ thống quản trị, chuẩn hóa công tác công bố thông tin, phòng, chống rửa tiền và tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật liên quan.

Sáng cùng ngày, trong thông cáo báo chí, Bảo Tín Mạnh Hải cũng cho biết, ngày 8/8, Thanh tra Chính phủ công bố Kết luận thanh tra hoạt động kinh doanh vàng đối với giai đoạn từ 1/1/2023 đến tháng 9/2025.

Khách xếp hàng chờ giao dịch tại điểm bán hàng khu vực Linh Đàm của Bảo Tín Mạnh Hải. Ảnh: D.A

Bảo Tín Mạnh Hải khẳng định qua các đợt thanh tra, cơ quan chức năng không ghi nhận bất kỳ dấu hiệu nào của hành vi thao túng, găm hàng, đẩy giá, buôn lậu, đầu cơ hay trục lợi tại công ty này.

Về việc nhận đặt cọc vàng miếng, tại Bảo Tín Mạnh Hải chỉ phát sinh 5 giao dịch (năm 2023) và 2 giao dịch (năm 2024) do vàng miếng của Công ty bị rách vỏ bao bì, phải chờ chuyển đến SJC để đóng lại. Ngoài ra, công ty không phát sinh thêm bất kỳ giao dịch đặt cọc nào khác và luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy định mua bán.

Liên quan đến kê khai thiếu thuế GTGT, nguyên nhân xuất phát từ sự khác biệt giữa phương pháp hạch toán giá vốn theo Luật Kế toán và quy định tính thuế GTGT trực tiếp (đây là vướng mắc chung được ghi nhận tại nhiều doanh nghiệp vàng). Công ty đã chủ động liên hệ và hoàn thành nộp bổ sung đầy đủ số tiền thuế cho cơ quan thuế.

Về quy định thương mại điện tử, Bảo Tín Mạnh Hải giải thích do chậm trễ trong khâu phối hợp nội bộ khi nâng cấp nền tảng số, việc đăng ký lại website bị chậm. Thủ tục thông báo website với Bộ Công Thương đã được phê duyệt hoàn tất vào ngày 20/1/2025. Mọi thông tin về giá, phí giao dịch hiện được công khai đầy đủ, rõ ràng.

Còn về quy định phòng, chống rửa tiền, do chậm cập nhật các luật và quy định mới (ban hành giai đoạn 2023 và đầu 2024), dẫn đến Công ty thiếu sót trong công tác báo cáo và phân loại rủi ro. Bảo Tín Mạnh Hải đã nghiêm túc nộp phạt, đồng thời hoàn thiện toàn bộ quy trình nội bộ, cử nhân sự tham gia tập huấn với Ngân hàng Nhà nước và đào tạo nghiệp vụ cho 100% cán bộ nhân viên.

“Mọi hoạt động kinh doanh, giao dịch và phục vụ khách hàng hiện vẫn đang diễn ra bình thường”, Bảo Tín Mạnh Hải cho hay.