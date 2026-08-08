Ngày 8/8, Thanh tra Chính phủ đã ban hành thông báo về Kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng và các vấn đề khác có liên quan tại Công ty CP Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty CP Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải và Công ty TNHH Mi Hồng.

Kết luận nêu rõ các doanh nghiệp đã vi phạm quy định trong Giấy phép, quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền; thương mại điện tử và thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước (NSNN).

Cụ thể, Công ty CP Bảo Tín Mạnh Hải đã nhận đặt cọc của một số khách hàng mua vàng miếng, không giao vàng ngay, vi phạm quy định tại giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng.

Công ty xác định không đúng chỉ tiêu giá vốn của hàng hóa mua vào trên tờ khai thuế GTGT, kê khai thiếu thuế GTGT, phải nộp bổ sung thuế GTGT đối với hoạt động mua, bán, chế tác vàng bạc, đá quý, vi phạm quy định tại Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013.

Tại Công ty CP Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải, việc chấp hành quy định về phòng, chống rửa tiền có một số vi phạm như: xây dựng quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền không đúng quy định; báo cáo NHNN thiếu số lượng giao dịch giá trị lớn phải báo cáo; thu thập thông tin nhận biết khách hàng chưa đầy đủ; không cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách hàng; không thực hiện phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền và áp dụng các biện pháp xử lý tương ứng.

Bên cạnh đó, Công ty còn có vi phạm trong việc chấp hành quy định về thương mại điện tử, sử dụng công nghệ số để kinh doanh vàng; hạch toán, kê khai chưa đúng các khoản thu nhập, phân bổ chi phí, chi phí thuê ngoài, chi phí tư vấn chưa đúng các quy định pháp luật về thuế, dẫn đến phải nộp bổ sung thuế TNDN.

Công ty này còn xác định không đúng chỉ tiêu giá vốn của hàng hóa mua vào trên tờ khai thuế GTGT, kê khai thiếu thuế GTGT, phải nộp bổ sung thuế GTGT đối với hoạt động mua, bán, chế tác vàng bạc, đá quý và hoạt động đổi vàng.

Khách hàng giao dịch tại cửa hàng vàng Mi Hồng. Ảnh: Trần Chung

Công ty TNHH Mi Hồng chưa báo cáo với NHNN về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh vàng miếng tại một số chi nhánh.

Mi Hồng còn có vi phạm trong việc thực hiện quy định về công bố thông tin, cung cấp thông tin sai lệch, không đầy đủ với khách hàng về các sản phẩm mà Công ty đã cung cấp trên website theo quy định về thương mại điện tử, sử dụng công nghệ số để kinh doanh vàng.

Ngoài ra, Công ty này còn có một số vi phạm về việc chấp hành quy định về phòng, chống rửa tiền; kê khai thiếu thuế TNCN phải nộp của thành viên HĐTV khi chuyển nhượng vốn.

Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC vi phạm quy định kế toán trong việc trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho vàng miếng, dẫn đến phải hạch toán tăng và nộp bổ sung vào NSNN lợi nhuận còn lại năm 2024.

SJC xác định không đúng chỉ tiêu giá vốn của hàng hóa mua vào trên tờ khai thuế GTGT, kê khai thiếu thuế GTGT, phải nộp bổ sung thuế GTGT đối với hoạt động mua, bán, chế tác vàng bạc, đá quý.

Một số công ty khác bị xác định không đúng chỉ tiêu giá vốn của hàng hóa mua vào trên tờ khai thuế GTGT, kê khai thiếu thuế GTGT, phải nộp bổ sung thuế GTGT đối với hoạt động mua, bán, chế tác vàng bạc, đá quý, vi phạm quy định.

Thanh tra Chính phủ cũng đưa ra loạt kiến nghị xử lý vi phạm của các doanh nghiệp. Trong đó, kiến nghị Bộ Tài chính chỉ đạo Cục Thuế rà soát, kiểm tra, xử lý thu nộp ngân sách nhà nước những khoản xác định phát hiện qua thanh tra do các doanh nghiệp kê khai không đúng số tiền tạm tính là 93,733 tỷ đồng, gồm: thuế GTGT 29,515 tỷ đồng; thuế thu nhập cá nhân 4,322 tỷ đồng; thuế thu nhập doanh nghiệp 0,229 tỷ đồng; lợi nhuận còn lại sau khi trích bổ sung các quỹ năm 2024 59,666 tỷ đồng.

Chỉ đạo Cục Thuế kiểm tra, xử lý việc thực hiện nghĩa vụ với NSNN đối với các loại thuế, phí của các doanh nghiệp có hoạt động mua, bán, chế tác vàng, bạc, đá quý, đảm bảo thu đúng, thu đủ, không để thất thoát ngân sách nhà nước. Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì chuyển cơ quan chức năng để xử lý theo thẩm quyền và quy định.

Cùng với đó, Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin có dấu hiệu vi phạm pháp luật để Bộ Công an xem xét, xử lý theo quy định: việc 7 cá nhân bán vàng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ số tiền khoảng 2.084 tỷ đồng với khối lượng, giá trị giao dịch lớn bất thường, không tương xứng thu nhập của các cá nhân bán vàng.

Việc kê khai không đúng thuế và lợi nhuận còn lại số tiền tạm tính 93,733 tỷ đồng của các doanh nghiệp, trong đó có hành vi kê khai không đúng thuế GTGT kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ diễn ra trong nhiều năm, có tính chất phổ biến dẫn đến nộp thiếu thuế GTGT số tiền tạm tính 28,403 tỷ đồng.