Apple và Samsung được cho là đang lên kế hoạch phát triển điện thoại gập với tỷ lệ khung hình rộng và vuông vức, nhưng một công ty khác dường như đã đi trước một bước.

Huawei vừa hé lộ thiết kế của Pura X Max, mẫu điện thoại gập mới sẽ ra mắt tại Trung Quốc vào tuần tới. Kiểu dáng mang hơi hướng cuốn hộ chiếu của thiết bị này có độ tương đồng cao với các rò rỉ ban đầu về chiếc iPhone gập.

Những hình ảnh đầu tiên về điện thoại gập Pura X Max. Ảnh: Huawei

Thông tin chi tiết về Pura X Max hiện chưa được công bố. Thiết bị dự kiến ra mắt chính thức vào ngày 20/4 cùng dòng Pura 90 nhiều màu sắc.

Những hình ảnh ban đầu do Huawei chia sẻ cho thấy máy sẽ có các phiên bản màu xanh lam, trắng, cam và đen, tất cả đều được trang bị hệ thống ba camera sau.

Thiết kế mặt lưng nổi bật với các mảng chia ô có bề mặt hoàn thiện khác nhau, được kế thừa từ mẫu Pura X nguyên bản ra mắt năm ngoái.

Sản phẩm này cũng có thiết kế rộng hơn so với các mẫu điện thoại gập khác trên thị trường. Huawei đã có kinh nghiệm với kiểu dáng này từ trước và không chỉ đơn thuần chạy theo xu hướng.

Mẫu Pura X có kích thước nhỏ hơn so với Pura X Max và từng được tiếp thị là một chiếc điện thoại nắp gập. Thiết bị này yêu cầu người dùng phải xoay toàn bộ điện thoại sang chế độ màn hình dọc khi mở ra.

Trong khi đó, Pura X Max dường như là sự lai tạo giữa kiểu dáng nắp gập cổ điển và kiểu gập cuốn sách, đồng thời gợi nhớ đến các thế hệ điện thoại gập đầu tiên như Pixel Fold của Google hay Find N của Oppo.

Đáng chú ý, các hình ảnh ban đầu của Huawei cho thấy người dùng có thể sử dụng điện thoại khi mở ra ở cả chế độ màn hình dọc và màn hình ngang.

Chỉ mới tuần trước, mô hình đầu tiên được cho là của chiếc iPhone gập đã xuất hiện, với thiết kế mở rộng tương tự. Samsung cũng được đồn đang phát triển một phiên bản rộng hơn cho dòng Galaxy Z Fold.

Tuy nhiên, cả hai thiết bị của Apple và Samsung nếu xuất hiện sẽ phải chờ đến cuối năm nay, đồng nghĩa Huawei đã đi trước một bước.

(Theo The Verge)