Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (4/8), ở khu vực Bắc Bộ (trừ Lai Châu và Điện Biên), từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông của các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng đến đặc biệt gay gắt với nhiệt độ lúc 13h có nơi trên 38 độ như: trạm Hòa Bình (Phú Thọ) 39.3 độ, trạm Láng (Hà Nội) 39.1 độ, trạm Phủ Lý (Ninh Bình) 38.2 độ, trạm Hà Tĩnh 38.2 độ, Hoài Nhơn (Gia Lai) 38.9 độ,…

Đồng thời, cũng trong hôm nay, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ đã có mưa rào và giông cục bộ. Dự báo, chiều tối và đêm nay, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm.

Tuy nhiên, mưa giông vẫn chưa tràn xuống khu vực đồng bằng Bắc Bộ, nên tình trạng nắng nóng vẫn còn tiếp diễn, nhưng có xu hướng giảm nhẹ.

Miền Bắc mưa lớn diện rộng từ chiều tối 5/8. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Cụ thể, ngày 5/8, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và phía Nam tỉnh Phú Thọ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất còn 35-36 độ, có nơi trên 36 độ, giảm 3 độ so với hôm qua. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-60%.

Như vậy, nắng nóng tại đồng bằng Bắc Bộ còn kéo dài thêm một ngày so với dự báo ban đầu và dự kiến giảm dần từ ngày 6/8. Nhưng mưa xuất hiện ở vùng núi và trung du cũng đã góp phần làm nền nhiệt toàn khu vực giảm nhẹ.

Các chuyên gia khí tượng cho biết, nguyên nhân trực tiếp và quan trọng nhất gây ra đợt nắng nóng này được xác định là do ảnh hưởng của rìa phía Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây. Đây là một hình thái thời tiết đặc trưng gây ra những đợt nắng nóng gay gắt và khô cho Việt Nam, đặc biệt là ở miền Bắc và miền Trung vào mùa hè. Cùng lúc đó, sự tồn tại của trường phân kỳ trên cao tạo ra một "vòm nhiệt" vô hình. Hiện tượng này làm cho không khí bị nén xuống, nóng lên, đồng thời ngăn cản sự hình thành mây. Chính vì vậy, bầu trời trong những ngày này thường không một gợn mây và cảm giác oi bức, ngột ngạt rõ rệt, đặc biệt ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội.

Từ chiều mai (5/8) đến 6/8, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ gia tăng mưa giông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (> 100mm/3h).

Chiều và đêm mai, các nơi khác của Bắc Bộ có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 15-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Từ đêm 6/8 đến sáng 7/8, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi trên 100mm; các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm.

Như vậy, tổng lượng mưa từ chiều 5/8 đến sáng 7/8, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>80mm/3h).

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa lớn xảy ra sau những ngày nắng nóng gay gắt kéo dài, chính quyền và người dân cần đề phòng những hình thái thời tiết cực đoan như giông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong khi đó, ngày 5-6/8, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông của các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa tiếp diễn nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.

Riêng chiều tối và đêm 5/8, khu vực Thanh Hóa và Nghệ An có khả năng xuất hiện mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Cảnh báo, nắng nóng ở những khu vực này có khả năng kéo dài nhiều ngày tới.

Đối với khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, chiều tối và đêm nay đến ngày 6/8, có mưa rào và giông vài nơi; ngày nắng, riêng Nam Bộ có nơi nắng nóng đến 35 độ. Từ đêm 6-14/8, khu vực lại có mưa rào rải rác và có nơi có giông vào chiều tối và tối.

Đáng lưu ý, ở Bắc Bộ, ngay sau đợt mưa lớn trên, từ 8-10/8 có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng; từ chiều tối 11-13/8, lại xuất hiện mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.